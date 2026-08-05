Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

Ήπια διόρθωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη (5/8), με τον ΓΔ να παραμένει πάντως πάνω από τη στήριξη των 2.600 μονάδων.

Συγκεκριμένα, ο ΓΔ είχε απώλειες 0,18% στις 2.623,91 μονάδες, με τον τζίρο να αυξάνεται σε σχέση με χθες και να φτάνει τα 312 εκατ. ευρώ.

Οι εξελίξεις με το καλώδιο απογείωσαν στο ταμπλό τον ΑΔΜΗΕ, ενώ και η ΕΕΕ επέστρεψε στα κέρδη μετά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το εξάμηνο.

Ο τραπεζικός δείκτης ήταν αυτός που ουσιαστικά έκρινε το πρόσημο, καθώς είχε απώλειες -1,19%. ΕΤΕ, ΑΛΦΑ και ΕΥΡΩΒ είχαν ζημιές μεγαλύτερες του 1%, ενώ η BOCHGR είχε απώλειες -2,75%.

Αρνητικά κινήθηκαν επίσης ΟΤΕ (-2,36%) και TITC (-2,32%).

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