Citi: Δίνει τιμή-στόχο 19 ευρώ για τη ΔΕΗ

Η Citi, σε νέο της report, διατηρεί σύσταση «buy» για τη ΔΕΗ με τιμή στόχο στα 19 ευρώ.

Όπως αναφέρεται «αναμένουμε ανάκαμψη στο 3ο τρίμηνο με EBITDA στα 647 εκατ. ευρώ (+54% σε ετήσια βάση), υποστηριζόμενο από υψηλότερα τιμολόγια και βελτιωμένες συνθήκες ηλιακής/αιολικής ενέργειας. Η εκτίμησή μας βρίσκεται σημαντικά (33%) πάνω από τις μέσες προβλέψεις».

Συμπληρώνει μάλιστα ότι βλέπει σημαντική ανοδική πίεση στην ετήσια καθοδήγηση για 2 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, τονίζεται ότι «η ΔEΗ τελεί υπό διαπραγμάτευση με δείκτη 6,6x EV/EBITDA, χαμηλότερο έναντι των συγκρίσιμων εταιρειών στη ΝΑ Ευρώπη (8,3x). Παρόλο που μια ανατίμηση εξαρτάται από την απόδοση των ΑΠΕ κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι επενδυτές αποζημιώνονται ενδιάμεσα με περίπου 7% ετήσια απόδοση (μερίσματα & επαναγορές μετοχών) και διψήφια αύξηση EBITDA, υποστηρίζοντας ένα ελκυστικό προφίλ κινδύνου-απόδοσης.

Εκτιμούμε ότι η καθοδήγηση EBITDA για το 2028 θα ανέλθει περίπου σε 2,9 δισ. ευρώ, υποστηριζόμενη από απόδοση EBITDA 14% επί των κεφαλαιουχικών δαπανών, σε συμφωνία με τις υποθέσεις του προηγούμενου σχεδίου».