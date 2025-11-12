Citi: Δίνει τιμή-στόχο 19 ευρώ για τη ΔΕΗ
10:55 - 12 Νοε 2025

Citi: Δίνει τιμή-στόχο 19 ευρώ για τη ΔΕΗ

Reporter.gr Newsroom
Η Citi, σε νέο της report, διατηρεί σύσταση «buy» για τη ΔΕΗ με τιμή στόχο στα 19 ευρώ.

Όπως αναφέρεται «αναμένουμε ανάκαμψη στο 3ο τρίμηνο με EBITDA στα 647 εκατ. ευρώ (+54% σε ετήσια βάση), υποστηριζόμενο από υψηλότερα τιμολόγια και βελτιωμένες συνθήκες ηλιακής/αιολικής ενέργειας. Η εκτίμησή μας βρίσκεται σημαντικά (33%) πάνω από τις μέσες προβλέψεις».

Συμπληρώνει μάλιστα ότι βλέπει σημαντική ανοδική πίεση στην ετήσια καθοδήγηση για 2 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, τονίζεται ότι «η ΔEΗ τελεί υπό διαπραγμάτευση με δείκτη 6,6x EV/EBITDA, χαμηλότερο έναντι των συγκρίσιμων εταιρειών στη ΝΑ Ευρώπη (8,3x). Παρόλο που μια ανατίμηση εξαρτάται από την απόδοση των ΑΠΕ κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι επενδυτές αποζημιώνονται ενδιάμεσα με περίπου 7% ετήσια απόδοση (μερίσματα & επαναγορές μετοχών) και διψήφια αύξηση EBITDA, υποστηρίζοντας ένα ελκυστικό προφίλ κινδύνου-απόδοσης.

Εκτιμούμε ότι η καθοδήγηση EBITDA για το 2028 θα ανέλθει περίπου σε 2,9 δισ. ευρώ, υποστηριζόμενη από απόδοση EBITDA 14% επί των κεφαλαιουχικών δαπανών, σε συμφωνία με τις υποθέσεις του προηγούμενου σχεδίου».

25/05/2026 - 00:41

Θερμό επεισόδιο Βαγγέλη Μαρινάκη - Γρήγορη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 23:12

Η κατάρα έσπασε: Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

