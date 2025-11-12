Μιχαηλίδου: Αυστηροί έλεγχοι και ανακλήσεις αιτήσεων στα προγράμματα στέγασης - Παράταση αιτήσεων μέχρι 18/11

Στα ζητήματα που αφορούν τα προγράμματα στέγασης και κοινωνικής ενίσχυσης, αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Η υπουργός παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα προγράμματα «Σπίτι μου 2», «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», και «Προσβασιμότητα κατοίκον», ενώ ανακοίνωσε και την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 18 Νοεμβρίου μέσω της πλατφόρμας stegasi.gov.gr.

Έλεγχοι και ανακλήσεις στο «Ανακαινίζω - Νοικιάζω»

Η κ. Μιχαηλίδου αποκάλυψε ότι, εκτός από τις 3.700 αιτήσεις που προεγκρίθηκαν κανονικά, πάνω από 3.000 αιτήσεις βρέθηκαν να παρουσιάζουν παρατυπίες, με αποτέλεσμα να ανακληθούν οι προκαταβολές. Περισσότερα από 1.200 περιστατικά αφορούσαν την περιοχή της Ηλείας, όπου εντοπίστηκαν πολίτες που επιχείρησαν να διεκδικήσουν επιχορήγηση για ακίνητα χωρίς να πληρούν τα κριτήρια.

«Εντοπίσαμε ότι το ένα τρίτο των αιτήσεων προέρχεται από έναν μόνο νομό. Το ελέγξαμε εγκαίρως και αποφύγαμε τη διάθεση δημόσιων πόρων χωρίς λόγο», σημείωσε η υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι χάρη στο ψηφιακό σύστημα ελέγχου, το κράτος μπορεί πλέον να αποτρέπει τέτοιες παρατυπίες εγκαίρως.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» προβλέπει επιχορήγηση έως 14.000 ευρώ και προκαταβολή 50%, καλύπτοντας το 60% του κόστους ανακαίνισης και το 50% της χρηματοδότησης.

«Σπίτι μου 2»: Απορρόφηση κονδυλίων και τιμές ακινήτων

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι έχει ήδη απορροφηθεί το 62% των κονδυλίων, που αντιστοιχεί σε 20.000 στεγαστικά δάνεια για νέους και οικογένειες.

Η υπουργός τόνισε ότι οι τιμές των ακινήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυξάνονται με ρυθμό χαμηλότερο από το γενικό μέσο όρο της αγοράς, σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος. «Η μεγάλη ζήτηση ενεργοποίησε χιλιάδες κλειστά ακίνητα, οδηγώντας σε μεγαλύτερη προσφορά και συγκράτηση των τιμών», σημείωσε.

Παράλληλα, προανήγγειλε επικαιροποιήσεις στα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων, ώστε περισσότερα νοικοκυριά να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

«Προσβασιμότητα κατοίκον»: Απλούστερες διαδικασίες και αύξηση αμοιβών

Η υπουργός ανακοίνωσε επίσης απλοποίηση των διαδικασιών για το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατοίκον», που επιδοτεί παρεμβάσεις σε κατοικίες και κοινόχρηστους χώρους για άτομα με αναπηρία.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, για συγκεκριμένες κατηγορίες εξοπλισμού δεν απαιτείται πλέον βεβαίωση μηχανικού, ενώ η αμοιβή των μηχανικών αυξάνεται κατά 450 ευρώ.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι 5.500 αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί, για έργα ύψους έως 14.500 ευρώ και προκαταβολή 50%. Οι παρεμβάσεις αφορούν αλλαγές όπως ηλεκτρικά ρολά, μετακίνηση ηλεκτρολογικών πινάκων και αναδιαμόρφωση χώρων για άτομα με κινητικά προβλήματα.

«Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε μαζί με το αναπηρικό κίνημα και την ΕΣΑμεΑ. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει αναγνωριστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», υπογράμμισε η υπουργός.

Μετεγκατάσταση στον Έβρο: Περιορισμένες εγκρίσεις

Αναφορικά με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο, η υπουργός αποκάλυψε ότι, αν και έχουν υποβληθεί περίπου 700 αιτήσεις, μόνο δύο μπορούν να εγκριθούν, καθώς πολλές δεν πληρούν τα κριτήρια.

«Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αιτούνται πολίτες που ήδη κατοικούν ή εργάζονται εκεί. Το πρόγραμμα αφορά νέα εγκατάσταση, όχι επιδότηση για όσους ήδη ζουν στην περιοχή», εξήγησε, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να δείξουν υπευθυνότητα και ειλικρίνεια.

Κλήρωση για 8.500 προπληρωμένες κάρτες

Τέλος, η κ. Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 8.500 προπληρωμένες κάρτες αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Οι κάρτες αυτές θα διατεθούν σε πολίτες που χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές τους μέσω του συστήματος επιβράβευσης αγορών.

Κάθε χρήστης λαμβάνει λαχνούς ανάλογα με τη χρήση της κάρτας του, ενώ όσοι δεν επιθυμούν συμμετοχή στην κλήρωση μπορούν να δηλώσουν εξαίρεση μέσω της σχετικής πλατφόρμας.

«Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε ότι η ψηφιακή οικονομία και η διαφάνεια επιβραβεύονται στην πράξη», κατέληξε η υπουργός.

Συνολικά, οι δηλώσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου ανέδειξαν τον στόχο του υπουργείου για συνδυασμό κοινωνικής πολιτικής, διαφάνειας και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, με έμφαση στη στήριξη των πολιτών που πραγματικά έχουν ανάγκη.