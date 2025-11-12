ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μιχαηλίδου: Αυστηροί έλεγχοι και ανακλήσεις αιτήσεων στα προγράμματα στέγασης - Παράταση αιτήσεων μέχρι 18/11
Ειδήσεις
10:15 - 12 Νοε 2025

Μιχαηλίδου: Αυστηροί έλεγχοι και ανακλήσεις αιτήσεων στα προγράμματα στέγασης - Παράταση αιτήσεων μέχρι 18/11

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα ζητήματα που αφορούν τα προγράμματα στέγασης και κοινωνικής ενίσχυσης, αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις». 

Η υπουργός παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα προγράμματα «Σπίτι μου 2», «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», και «Προσβασιμότητα κατοίκον», ενώ ανακοίνωσε και την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 18 Νοεμβρίου μέσω της πλατφόρμας stegasi.gov.gr.

Έλεγχοι και ανακλήσεις στο «Ανακαινίζω - Νοικιάζω»

Η κ. Μιχαηλίδου αποκάλυψε ότι, εκτός από τις 3.700 αιτήσεις που προεγκρίθηκαν κανονικά, πάνω από 3.000 αιτήσεις βρέθηκαν να παρουσιάζουν παρατυπίες, με αποτέλεσμα να ανακληθούν οι προκαταβολές. Περισσότερα από 1.200 περιστατικά αφορούσαν την περιοχή της Ηλείας, όπου εντοπίστηκαν πολίτες που επιχείρησαν να διεκδικήσουν επιχορήγηση για ακίνητα χωρίς να πληρούν τα κριτήρια.

«Εντοπίσαμε ότι το ένα τρίτο των αιτήσεων προέρχεται από έναν μόνο νομό. Το ελέγξαμε εγκαίρως και αποφύγαμε τη διάθεση δημόσιων πόρων χωρίς λόγο», σημείωσε η υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι χάρη στο ψηφιακό σύστημα ελέγχου, το κράτος μπορεί πλέον να αποτρέπει τέτοιες παρατυπίες εγκαίρως.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» προβλέπει επιχορήγηση έως 14.000 ευρώ και προκαταβολή 50%, καλύπτοντας το 60% του κόστους ανακαίνισης και το 50% της χρηματοδότησης.

«Σπίτι μου 2»: Απορρόφηση κονδυλίων και τιμές ακινήτων

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι έχει ήδη απορροφηθεί το 62% των κονδυλίων, που αντιστοιχεί σε 20.000 στεγαστικά δάνεια για νέους και οικογένειες.

Η υπουργός τόνισε ότι οι τιμές των ακινήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυξάνονται με ρυθμό χαμηλότερο από το γενικό μέσο όρο της αγοράς, σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος. «Η μεγάλη ζήτηση ενεργοποίησε χιλιάδες κλειστά ακίνητα, οδηγώντας σε μεγαλύτερη προσφορά και συγκράτηση των τιμών», σημείωσε.

Παράλληλα, προανήγγειλε επικαιροποιήσεις στα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων, ώστε περισσότερα νοικοκυριά να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

«Προσβασιμότητα κατοίκον»: Απλούστερες διαδικασίες και αύξηση αμοιβών

Η υπουργός ανακοίνωσε επίσης απλοποίηση των διαδικασιών για το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατοίκον», που επιδοτεί παρεμβάσεις σε κατοικίες και κοινόχρηστους χώρους για άτομα με αναπηρία.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, για συγκεκριμένες κατηγορίες εξοπλισμού δεν απαιτείται πλέον βεβαίωση μηχανικού, ενώ η αμοιβή των μηχανικών αυξάνεται κατά 450 ευρώ.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι 5.500 αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί, για έργα ύψους έως 14.500 ευρώ και προκαταβολή 50%. Οι παρεμβάσεις αφορούν αλλαγές όπως ηλεκτρικά ρολά, μετακίνηση ηλεκτρολογικών πινάκων και αναδιαμόρφωση χώρων για άτομα με κινητικά προβλήματα.

«Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε μαζί με το αναπηρικό κίνημα και την ΕΣΑμεΑ. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει αναγνωριστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», υπογράμμισε η υπουργός.

Μετεγκατάσταση στον Έβρο: Περιορισμένες εγκρίσεις

Αναφορικά με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο, η υπουργός αποκάλυψε ότι, αν και έχουν υποβληθεί περίπου 700 αιτήσεις, μόνο δύο μπορούν να εγκριθούν, καθώς πολλές δεν πληρούν τα κριτήρια.

«Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αιτούνται πολίτες που ήδη κατοικούν ή εργάζονται εκεί. Το πρόγραμμα αφορά νέα εγκατάσταση, όχι επιδότηση για όσους ήδη ζουν στην περιοχή», εξήγησε, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να δείξουν υπευθυνότητα και ειλικρίνεια.

Κλήρωση για 8.500 προπληρωμένες κάρτες

Τέλος, η κ. Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 8.500 προπληρωμένες κάρτες αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Οι κάρτες αυτές θα διατεθούν σε πολίτες που χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές τους μέσω του συστήματος επιβράβευσης αγορών.

Κάθε χρήστης λαμβάνει λαχνούς ανάλογα με τη χρήση της κάρτας του, ενώ όσοι δεν επιθυμούν συμμετοχή στην κλήρωση μπορούν να δηλώσουν εξαίρεση μέσω της σχετικής πλατφόρμας.

«Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε ότι η ψηφιακή οικονομία και η διαφάνεια επιβραβεύονται στην πράξη», κατέληξε η υπουργός.

Συνολικά, οι δηλώσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου ανέδειξαν τον στόχο του υπουργείου για συνδυασμό κοινωνικής πολιτικής, διαφάνειας και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, με έμφαση στη στήριξη των πολιτών που πραγματικά έχουν ανάγκη.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 10:32
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης για δημογραφικό: €150 ανά παιδί τον Ιούνιο και νέο «Σπίτι μου» στον σχεδιασμό
Πολιτική

Μητσοτάκης για δημογραφικό: €150 ανά παιδί τον Ιούνιο και νέο «Σπίτι μου» στον σχεδιασμό

Μιχαηλίδου: Κανείς δικαιούχος δεν θα απενταχθεί από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»
Ειδήσεις

Μιχαηλίδου: Κανείς δικαιούχος δεν θα απενταχθεί από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

Μιχαηλίδου: 400 διαμερίσματα θα διατεθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Πολιτική

Μιχαηλίδου: 400 διαμερίσματα θα διατεθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Εντυπωσιακή η ανταπόκριση στις «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πάνω από 48.000 επισκέψεις στην πλατφόρμα
Ειδήσεις

Εντυπωσιακή η ανταπόκριση στις «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πάνω από 48.000 επισκέψεις στην πλατφόρμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 12:28

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι ΑΠΕ ρίχνουν τη χονδρική, αλλά όχι τους λογαριασμούς

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:26

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισηγείται αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

Πολιτική
25/05/2026 - 12:24

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι & συνεργασίες

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 12:16

Καφούνης: Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο – Επείγουν μέτρα στήριξης

Πολιτική
25/05/2026 - 12:12

Αποστολάκη: Να δημοσιευτεί άμεσα η δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών

Πολιτική
25/05/2026 - 12:00

Μητσοτάκης για δημογραφικό: €150 ανά παιδί τον Ιούνιο και νέο «Σπίτι μου» στον σχεδιασμό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
25/05/2026 - 11:59

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

Πολιτική
25/05/2026 - 11:48

ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:42

Τεχεράνη: Το μήνυμα για το Ορμούζ και οι προειδοποιήσεις για εμπλοκή από το Ισραήλ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
25/05/2026 - 11:29

Κατόπιν ωρίμου σκέψεως

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/05/2026 - 11:27

ΕΛΑΣ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από €3 εκατ. η ζημιά

Οικονομία
25/05/2026 - 11:12

Πιερρακάκης: «Μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας» – Στήριξη για τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 11:09

Ισχυρή ανάπτυξη του Factoring στην Ελλάδα το 2025 – Στα €29,4 δισ. ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:05

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 11:03

Δούκας κατά νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Καταργεί την αυτοτέλεια των δήμων»

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 10:59

Το ξέσπασμα του MVP (video)

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 10:54

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «καύσιμο» τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 10:43

ΧΑ: Προσδοκίες για ράλι προς τις 2.300 μονάδες με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:33

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ): Ιστορική αλλαγή στο Κληρονομικό Δίκαιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 10:28

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:23

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 10:14

Bally’s Intralot: Υπογράφει νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Πολιτική
25/05/2026 - 10:12

Ο Ανδρουλάκης δηλώνει «παρών» απέναντι στα branding και τα... rebranding

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:10

Ιράν–ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί για «εναλλακτική λύση» αν αποτύχουν οι συνομιλίες

Οικονομία
25/05/2026 - 10:01

Προϋπολογισμός: Φορολογικά έσοδα €5,5 δισ. τον Απρίλιο - Υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα τετραμήνου

Πολιτική
25/05/2026 - 09:57

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:48

Πανικός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από επίθεση με χημική ουσία σε εμπορικό κέντρο

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:41

Σήμα συναγερμού από ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ προαναγγέλλει νέα άνοδο πληθωρισμού και αύξηση επιτοκίων

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 09:33

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της Terra Advisory

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 09:24

Ασία σε ράλι: Ο Nikkei 225 απογειώθηκε πάνω από τις 65.000 μονάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ