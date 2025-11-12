Θεοδωρικάκος: 26/11 ψηφίζεται η Νέα Ανεξάρτητη Αρχή του Καταναλωτή - 300 ελεγκτές και ψηφιακά εργαλεία ελέγχου

Σε φάση τελικής προετοιμασίας μπαίνει η ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στις 26 Νοεμβρίου, ενώ η λειτουργία της νέας Αρχής θα ξεκινήσει εντός εξαμήνου.

«Ενοποιούμε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, για να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος της αγοράς και διαφάνεια στις τιμές», σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η νέα δομή θα διαθέτει 300 ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους λειτούργησε θετικά σε περιόδους έντονης ακρίβειας, ωστόσο τόνισε πως «δεν μπορεί να είναι μόνιμο μέτρο». Ανέδειξε, μάλιστα, τον ενημερωμένο καταναλωτή ως «τον πιο καθοριστικό παράγοντα λειτουργίας μιας δίκαιης αγοράς».

Στήριξη στη βιομηχανία των παραμεθόριων περιοχών

Αναφερόμενος στην αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης, ο Υπουργός σημείωσε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της βιομηχανίας σε περιοχές όπως η Κομοτηνή, όπου λειτουργούν 45 δυναμικές επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα σε 75 χώρες.

«Έχουν ήδη υποβληθεί 360 επενδυτικά σχέδια ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενώ η αξιολόγησή τους θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιανουαρίου», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν μέσω επιχορηγήσεων και φοροαπαλλαγών. Στόχος, όπως είπε, είναι «μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο εξαγωγική και με καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας».

Επένδυση-μαμούθ στην τεχνητή νοημοσύνη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στην τεχνητή νοημοσύνη, αποκαλύπτοντας ότι ετοιμάζεται νέο αναπτυξιακό καθεστώς ύψους 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να αξιοποιήσουν εφαρμογές AI και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Παράλληλα, προανήγγειλε μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, η οποία, όπως είπε, θα αποτελέσει «ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη». Το έργο θα δημιουργήσει 1.600 νέες θέσεις εργασίας και θα προσελκύσει επενδύσεις ύψους 8 δισ. ευρώ.

«Πρόκειται για μια σπουδαία επένδυση που βάζει την Ελλάδα στον χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος υποστήριξε πως, παρά τη φθορά επτά ετών διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία παραμένει «ο βασικός πυλώνας της πολιτικής σταθερότητας και της επόμενης τετραετίας».Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, εκτίμησε ότι «είναι εξαιρετικά πιθανό να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο ως κύριος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη», ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε ότι «αντιμετώπισε με επιτυχία μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα».

Άθλια συκοφαντία και δολοφονίες χαρακτήρων

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε σε προσωπική επίθεση που, όπως είπε, δέχθηκε από τηλεοπτική εκπομπή, κάνοντας λόγο για «άθλια συκοφαντία» και πρόσθεσε: «Δεκτή κάθε κριτική, ακόμη και η πιο σκληρή, αλλά πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και όχι σε ψέματα και δολοφονίες χαρακτήρων».