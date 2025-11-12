Παρίσι: Κοινή επιτροπή Μακρόν - Αμπάς για νέο παλαιστινιακό Σύνταγμα και μεταρρυθμίσεις
10:29 - 12 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Μια νέα πολιτική πρωτοβουλία για τη θεσμική ανασυγκρότηση της Παλαιστίνης ανακοίνωσαν την Τρίτη στο Παρίσι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς. Οι δύο ηγέτες προχώρησαν στη δημιουργία κοινής επιτροπής που θα αναλάβει τη σύνταξη νέου Συντάγματος για την Παλαιστινιακή Αρχή, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαδικασίας μεταρρυθμίσεων και πολιτικής σταθεροποίησης.

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη συνάντηση των δύο προέδρων στο Μέγαρο των Ηλυσίων, παρουσία υψηλόβαθμων αντιπροσωπειών, και σηματοδοτεί την πιο ουσιαστική ευρωπαϊκή παρέμβαση στο παλαιστινιακό ζήτημα των τελευταίων ετών.

Μακρόν: «Αναγκαία η διάλυση της Χαμάς και η επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα»

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι η Γαλλία θεωρεί «απαραίτητη» την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα της Γάζας και τη διάλυση της Χαμάς, σημειώνοντας πως «το Παρίσι αντιτίθεται ρητά σε οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς της Χαμάς στην εξουσία».

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι η κοινή επιτροπή που συγκροτείται θα εξετάσει «όλες τις θεσμικές και νομικές πτυχές» που απαιτούνται για την ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής. «Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός βιώσιμου, δημοκρατικού και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους, δίπλα στο Ισραήλ», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, σύμφωνα με τη Le Monde.

Αμπάς: Δεσμευόμαστε για μεταρρυθμίσεις και εκλογές σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη

Από την πλευρά του, ο Μαχμούντ Αμπάς επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή, με στόχο τη διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών “το συντομότερο δυνατό”.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, οι εκλογές προβλέπεται να διεξαχθούν εντός ενός έτους από τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία θα περιλαμβάνει και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Αμπάς δεσμεύτηκε επίσης για κατάργηση του συστήματος πληρωμών προς Παλαιστίνιους κρατουμένους και για αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων ώστε να εξαλειφθούν αναφορές που προάγουν τη ρητορική μίσους, «σύμφωνα με τα πρότυπα της UNESCO».

«Κόκκινη γραμμή» για τη Γαλλία τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε την πάγια θέση του Παρισιού απέναντι στις ισραηλινές εποικιστικές δραστηριότητες, χαρακτηρίζοντας ως «κόκκινη γραμμή» κάθε προσπάθεια προσάρτησης, «μερικής ή ολικής», της Δυτικής Όχθης.

«Η βία των εποίκων και η επιτάχυνση των εποικισμών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και απειλούν ευθέως τη σταθερότητα της περιοχής», προειδοποίησε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι η Γαλλία και οι ευρωπαϊκοί εταίροι της «θα αντιδράσουν αποφασιστικά» εάν τα σχέδια προχωρήσουν.

Νέα ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Κλείνοντας τη συνάντηση, ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα διαθέσει 100 εκατομμύρια ευρώ το 2025 σε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα. Τα κονδύλια θα καλύψουν ιατροφαρμακευτικό υλικό, εξοπλισμό και προγράμματα υγείας, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.

