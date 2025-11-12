Επί τάπητος η διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου - Επαφές Παπασταύρου με τον Επίτροπο Ενέργειας
10:20 - 12 Νοε 2025

Επί τάπητος η διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου - Επαφές Παπασταύρου με τον Επίτροπο Ενέργειας

Γιώργος Αλεξάκης
Τα γεωπολιτικά δεδομένα με αιχμή την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου, τις εξελίξεις στην Κύπρο με το Ψευδοκράτος,  αλλά και όλο το φάσμα της περιφερειακής εικόνας θα τεθεί επί τάπητος στη συνάντηση που έχει ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Ελληνα υπ. Ενέργειας Στ. Παπασταύρου, του Κύπριου οµόλογού του Γ. Παπαναστασίου και του Ευρωπαίου επίτροπου Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν σήμερα.

Συγκεκριμένα, οι εξελίξεις στο Ψευδοκράτος της "ΤΔΒΚ¨", το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ (Great Sea Interconnector) θα αποτελέσει κεντρικό θέμα στις συνομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, που θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου–Ελλάδας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11:00 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διακυβερνητικής Συνόδου και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο. Η τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου που λαμβάνει χώρα στην Αθήνα, δύο χρόνια μετά την επίσημη θεσμοθέτησή της από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη το 2023 έχει σταθερό στόχο την εντατικοποίηση της συνεργασίας των δύο χωρών και τη διεύρυνσή της σε μια σειρά από τομείς, πέρα από την εξωτερική πολιτική, όπου η συνεργασία και ο συντονισμός Αθήνας-Λευκωσίας είναι διαρκής, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, Περιβάλλον, Υγεία, Παιδεία, Μεταφορές, Ψηφιακή Πολιτική, Στεγαστική Πολιτική, Πολιτική Προστασία, Δικαιοσύνη, Πολιτισμός και Εξωτερική Πολιτική είναι μεταξύ των τομέων συνεργασίας που θα συζητηθούν από τους αρμόδιους υπουργούς Ελλάδας και Κύπρου με στόχο την ανάληψη συντονισμένων δράσεων στους αντίστοιχους τομείς, την εντατικοποίηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει τον κ. Χριστοδουλίδη για τις συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα και αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας γεωπολιτικά και ενεργειακά στην ευρύτερη περιοχή μέχρι και την Ουκρανία.

Επιδιώκεται, προφανώς, η εντονότερη εµπλοκή της Ε.Ε., ώστε να σταλεί προς την Αγκυρα το µήνυµα ότι ο GSI είναι ευρωπαϊκό έργο.

Επίσης με τον επίτροπό Ενέργειας, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ αναμένεται, με βάση πληροφπρίες, να θέσει στη συνάντηση το «Grids Package», τα ζητήματα, δηλαδή, των δικτύων, ώστε να αντιμετωπιστεί η «ενεργειακή διαίρεση» της Ε.Ε., δηλαδή το γεγονός ότι συχνά οι χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρισμού στη νοτιοανατολική και ανατολική Ευρώπη αποκλίνουν σημαντικά προς τα πάνω, συγκριτικά με την κεντρική Ευρώπη.

Σε σχέση με τη γεωπολιτική διάσταση έχει σημασία ότι καταγράφηκε στήριξη στη διασύνδεση την περασµένη εβδοµάδα, κατά τη διάρκεια των εργασιών του P-TEC στην Αθήνα, µε την ισραηλινή πλευρά µάλιστα να προτείνει το έργο να ξεκινήσει από το τµήµα Ισραήλ Κύπρος.

