ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πώς η NN Hellas επαναπροσδιορίζει τη φροντίδα της υγείας στην ψηφιακή εποχή
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
10:09 - 12 Νοε 2025

Πώς η NN Hellas επαναπροσδιορίζει τη φροντίδα της υγείας στην ψηφιακή εποχή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η τεχνολογία δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο που εργαζόμαστε, αλλά και τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας. Στην digital εποχή που ζούμε, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε προγραμματισμένα ραντεβού και ουρές αναμονής.

Η πανδημία αποτέλεσε καταλύτη - οι ψηφιακές εφαρμογές μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας, καλύπτοντας κάθε φάσμα υπηρεσιών. Παρακολουθούμε τα βήματά μας μέσα από εφαρμογές ευεξίας, καταγράφουμε τα μηνιαία έξοδά μας, μετακινούμαστε στην πόλη, φροντίζουμε την υγεία μας.

Έτσι, και οι τηλεϊατρικές υπηρεσίες έγιναν γνωστές στο ευρύ κοινό, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο σύγχρονη και εξατομικευμένη εμπειρία φροντίδας της υγείας μας.

Πλέον, η online ιατρική υποστήριξη δεν αποτελεί προνόμιο των λίγων ή τάση της εποχής - είναι μια πραγματική ανάγκη για όλους όσους ζουν με έντονους ρυθμούς. Μέσω αυτής, η υγεία μας «μεταφέρεται» στα δικά μας χέρια μέσα από το κινητό ή τον υπολογιστή μας, και μας παρέχει άμεση πρόσβαση και διαφάνεια στις υπηρεσίες που λαμβάνουμε.

NN Care App: Ψηφιακές ιατρικές υπηρεσίες που είναι πάντα δίπλα μας!

Ακολουθώντας τη δέσμευσή της να «βρίσκεται δίπλα σας προσφέροντας καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις, ώστε οι ασφαλισμένοι να φροντίζουν όσα έχουν πραγματικά σημασία για εκείνους», η NN Hellas δημιούργησε το NN Care App, ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που παρέχει κάλυψη για άμεση πρόσβαση σε ένα επιλεγμένο δίκτυο γιατρών και επαγγελματιών υγείας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, απευθείας από το κινητό ή τον υπολογιστή.

NN Care App photo1 f9187

Με κόστος που ξεκινά από 29€ τον χρόνο, κάθε χρήστης έχει στη διάθεσή του γενικό γιατρό 24/7 μέσω video call ή chat, ενώ μπορεί ακόμη να προγραμματίσει ραντεβού με παιδίατρο, δερματολόγο ή διατροφολόγο.

Οι υπηρεσίες NN Care App καλύπτουν επίσης επείγουσα μεταφορά εντός Ελλάδας, με ιατρική συνοδεία, σε περίπτωση που χρειαστεί μετακίνηση από νοσοκομείο που δεν είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση του περιστατικού, άυλη συνταγογράφηση, ενώ προσφέρονται με έκπτωση έως 30% για οικογένειες μέχρι 6 μέλη - καθιστώντας την υπηρεσία ακόμη πιο προσιτή.

Ο χρήστης λαμβάνει υπενθυμίσεις για τα ραντεβού του, ενώ του δίνεται η δυνατότητα να έχει ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης της υγείας του, όπου κι αν βρίσκεται, μέσω του προσωπικού του online φακέλου υγείας. Έτσι, μπορεί εύκολα να παρακολουθεί το ιατρικό του ιστορικό.

NN Care App photo4 84dda

Η καινοτομία του NN Care App δεν βρίσκεται μόνο στην τεχνολογία του, αλλά και στην ανθρώπινη διάσταση που προσδίδει στις υπηρεσίες υγείας. Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη και οι αυτοματισμοί αλλάζουν τα πάντα, η NN Hellas επιλέγει σε κάθε ψηφιακή εμπειρία να ενσωματώνει και την ανθρώπινη επαφή. Έτσι και εδώ, το NN Care App δεν αντικαθιστά τη σχέση με τον γιατρό – απεναντίας, τη διευκολύνει.

Σήμερα, το πραγματικό στοίχημα δεν είναι η αντιμετώπιση των ασθενειών, αλλά η πρόληψη και έγκαιρη υποστήριξη. Λύσεις όπως το NN Care App εντάσσονται σε μια νέα λογική “digital - first care”, όπου η υγεία παρακολουθείται και τυχόν θέματα προλαμβάνονται και μπορούμε να τα διαχειριστούμε ολοκληρωμένα και με συνέχεια.

Και όσο οι ανάγκες των ανθρώπων αλλάζουν, η φροντίδα της υγείας ακολουθεί - γίνεται πιο «έξυπνη», πιο προσιτή, πιο κοντά σε όλους.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 10:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται
Πολιτική

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας
Υγεία

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας

Allwyn Care: Ολιστική πρωτοβουλία για την Υγεία με πανελλαδικό αποτύπωμα
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Allwyn Care: Ολιστική πρωτοβουλία για την Υγεία με πανελλαδικό αποτύπωμα

Θεμιστοκλέους: Έως και 3.000 προσλήψεις επίκουρων εργαζομένων στο ΕΣΥ το επόμενο τετράμηνο
Πολιτική

Θεμιστοκλέους: Έως και 3.000 προσλήψεις επίκουρων εργαζομένων στο ΕΣΥ το επόμενο τετράμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 23:12

Η κατάρα έσπασε: Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ