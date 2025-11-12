Πώς η NN Hellas επαναπροσδιορίζει τη φροντίδα της υγείας στην ψηφιακή εποχή

Η τεχνολογία δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο που εργαζόμαστε, αλλά και τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας. Στην digital εποχή που ζούμε, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε προγραμματισμένα ραντεβού και ουρές αναμονής.

Η πανδημία αποτέλεσε καταλύτη - οι ψηφιακές εφαρμογές μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας, καλύπτοντας κάθε φάσμα υπηρεσιών. Παρακολουθούμε τα βήματά μας μέσα από εφαρμογές ευεξίας, καταγράφουμε τα μηνιαία έξοδά μας, μετακινούμαστε στην πόλη, φροντίζουμε την υγεία μας.

Έτσι, και οι τηλεϊατρικές υπηρεσίες έγιναν γνωστές στο ευρύ κοινό, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο σύγχρονη και εξατομικευμένη εμπειρία φροντίδας της υγείας μας.

Πλέον, η online ιατρική υποστήριξη δεν αποτελεί προνόμιο των λίγων ή τάση της εποχής - είναι μια πραγματική ανάγκη για όλους όσους ζουν με έντονους ρυθμούς. Μέσω αυτής, η υγεία μας «μεταφέρεται» στα δικά μας χέρια μέσα από το κινητό ή τον υπολογιστή μας, και μας παρέχει άμεση πρόσβαση και διαφάνεια στις υπηρεσίες που λαμβάνουμε.

NN Care App: Ψηφιακές ιατρικές υπηρεσίες που είναι πάντα δίπλα μας!

Ακολουθώντας τη δέσμευσή της να «βρίσκεται δίπλα σας προσφέροντας καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις, ώστε οι ασφαλισμένοι να φροντίζουν όσα έχουν πραγματικά σημασία για εκείνους», η NN Hellas δημιούργησε το NN Care App, ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που παρέχει κάλυψη για άμεση πρόσβαση σε ένα επιλεγμένο δίκτυο γιατρών και επαγγελματιών υγείας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, απευθείας από το κινητό ή τον υπολογιστή.

Με κόστος που ξεκινά από 29€ τον χρόνο, κάθε χρήστης έχει στη διάθεσή του γενικό γιατρό 24/7 μέσω video call ή chat, ενώ μπορεί ακόμη να προγραμματίσει ραντεβού με παιδίατρο, δερματολόγο ή διατροφολόγο.

Οι υπηρεσίες NN Care App καλύπτουν επίσης επείγουσα μεταφορά εντός Ελλάδας, με ιατρική συνοδεία, σε περίπτωση που χρειαστεί μετακίνηση από νοσοκομείο που δεν είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση του περιστατικού, άυλη συνταγογράφηση, ενώ προσφέρονται με έκπτωση έως 30% για οικογένειες μέχρι 6 μέλη - καθιστώντας την υπηρεσία ακόμη πιο προσιτή.

Ο χρήστης λαμβάνει υπενθυμίσεις για τα ραντεβού του, ενώ του δίνεται η δυνατότητα να έχει ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης της υγείας του, όπου κι αν βρίσκεται, μέσω του προσωπικού του online φακέλου υγείας. Έτσι, μπορεί εύκολα να παρακολουθεί το ιατρικό του ιστορικό.

Η καινοτομία του NN Care App δεν βρίσκεται μόνο στην τεχνολογία του, αλλά και στην ανθρώπινη διάσταση που προσδίδει στις υπηρεσίες υγείας. Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη και οι αυτοματισμοί αλλάζουν τα πάντα, η NN Hellas επιλέγει σε κάθε ψηφιακή εμπειρία να ενσωματώνει και την ανθρώπινη επαφή. Έτσι και εδώ, το NN Care App δεν αντικαθιστά τη σχέση με τον γιατρό – απεναντίας, τη διευκολύνει.

Σήμερα, το πραγματικό στοίχημα δεν είναι η αντιμετώπιση των ασθενειών, αλλά η πρόληψη και έγκαιρη υποστήριξη. Λύσεις όπως το NN Care App εντάσσονται σε μια νέα λογική “digital - first care”, όπου η υγεία παρακολουθείται και τυχόν θέματα προλαμβάνονται και μπορούμε να τα διαχειριστούμε ολοκληρωμένα και με συνέχεια.

Και όσο οι ανάγκες των ανθρώπων αλλάζουν, η φροντίδα της υγείας ακολουθεί - γίνεται πιο «έξυπνη», πιο προσιτή, πιο κοντά σε όλους.