Jefferies: Αναβαθμίζει την Πειραιώς - Τιμή στόχος στα 8,60 ευρώ
13:16 - 19 Νοε 2025

Jefferies: Αναβαθμίζει την Πειραιώς - Τιμή στόχος στα 8,60 ευρώ

Η Πειραιώς παρουσίασε για ακόμη μία φορά ισχυρά αποτελέσματα, με τη Jefferies να αναβαθμίζει τόσο την εκτίμησή της για το RoaTBV -το οποίο πλέον αναμένει γύρω στο 15% (έναντι 14,6% στο εννεάμηνο) -όσο και τους στόχους για την πιστωτική ανάπτυξη του έτους.

Παράλληλα, ο οίκος ενσωματώνει πλέον στις προβλέψεις του τη συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η ενσωμάτωση αυτή οδηγεί σε αύξηση των εκτιμήσεων για τα καθαρά κέρδη κατά 5%-6% για την περίοδο 2026-2027», αναφέρει η Jefferies στη νέα της ανάλυση.

Ο οίκος προχωρά σε νέα αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς (ΠΕΙΡ), τοποθετώντας την στα 8,60 ευρώ από 8,30 ευρώ, και διατηρεί τη σύσταση «buy». Η μετοχή της τράπεζας αποτιμάται για το 2027 σε P/TBV 0,9x και P/E 6,5x — δηλαδή με μια έκπτωση περίπου 20% σε σχέση με τον κλάδο -ενώ εκτιμάται ROTE 16%.

Στις προβλέψεις τους, οι αναλυτές έχουν λάβει υπόψη την Εθνική Ασφαλιστική και θεωρούν ότι η συναλλαγή θα κλείσει εντός του τέταρτου τριμήνου του 2025. «Αναμένουμε η Πειραιώς να δώσει πιο αναλυτική καθοδήγηση με τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2025. Τα έτη 2026 και 2027 θα αποτελέσουν μεταβατική περίοδο για την τράπεζα — με προβλεπόμενη αύξηση κερδών προ φόρων κατά 65 εκατ. ευρώ και 90 εκατ. ευρώ αντίστοιχα — ενώ περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερη συνεισφορά από το 2028 και μετά, καθώς η Πειραιώς φαίνεται να υπερβαίνει τη σημερινή καθοδήγηση των 100 εκατ. ευρώ», αναφέρουν.

Η τράπεζα αναμένεται να επωφεληθεί σημαντικά από την ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, τόσο μέσω του δικτύου της όσο και στις τραπεζοασφαλιστικές της δραστηριότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα προστασίας.

Όσον αφορά τα κεφάλαια, μετά τον αντίκτυπο περίπου 150 μονάδων βάσης που θα επιφέρει η συμφωνία για την Εθνική Ασφαλιστική, η Jefferies προβλέπει ότι ο δείκτης CET1 της Πειραιώς θα βρίσκεται κοντά στο 13% στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Στη τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων, η διοίκηση της τράπεζας ανέφερε ότι προχωρά σε μέτρα SRT ύψους 0,5 έως 1 δισ. ευρώ για τη μείωση του RWA — ενέργεια που μπορεί να ενισχύσει τον CET1 κατά επιπλέον 20-40 μονάδες βάσης. Επιπλέον, περίπου 20 μονάδες βάσης αναμένεται να προστεθούν μέσω ήδη ανακοινωμένων πωλήσεων χαρτοφυλακίων NPE. Όλα αυτά στηρίζουν περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί στα χρόνια της πρόβλεψης. Σε περίπτωση που η Πειραιώς επιτύχει την εφαρμογή του Danish Compromise, ο CET1 θα μπορούσε να αυξηθεί κατά ακόμη 50 μονάδες βάσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 13:34
