ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επικράτηση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στις εκλογές της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ με 63,18%
ΥΔΡΕΥΣΗ
13:10 - 19 Νοε 2025

Επικράτηση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στις εκλογές της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ με 63,18%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ιστορική νίκη κατέγραψε η παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ – Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής» στις εκλογές της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, συγκεντρώνοντας ποσοστό 63,18% και εξασφαλίζοντας την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη νέα Διοίκηση.

Η παράταξη επισημαίνει ότι το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων στη συνέπεια και στη διαχρονικά υπεύθυνη συνδικαλιστική της δράση, καθώς και στη συστηματική προσπάθεια των στελεχών της να στηρίζουν τον ρόλο και την προοπτική του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΥΔΑΠ.

Σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις που αφορούν τους υδάτινους πόρους είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, η «ΕΝΟΤΗΤΑ» τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός και η ανασυγκρότηση των δομών της ΕΥΔΑΠ περνούν μέσα από τη συμβολή των εργαζομένων, που αποτελούν τον πυρήνα της αξίας και της λειτουργίας της εταιρείας.

Ο Γενικός Γραμματέας της παράταξης και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, κ. Μάνος Αγγελάκης, δήλωσε:
«Η παράταξή μας πέτυχε έναν μεγάλο θρίαμβο. Είναι πλέον αυτοδύναμη. Η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ευχαριστούμε όλους τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ. Μία νέα μέρα ξεκίνησε στην Ομοσπονδία».

Τέλος, η «ΕΝΟΤΗΤΑ» συγχαίρει όλα τα στελέχη και τα μέλη της για τη συμβολή τους στη νίκη, υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα των εργαζομένων είναι ισχυρό και ότι η παράταξη βρίσκεται «ένα ακόμη βήμα πιο μπροστά».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας
Ειδήσεις

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Τασούλας για Παπαστράτο: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος
Πολιτική

Τασούλας για Παπαστράτο: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος

ΕΥΔΑΠ: 40 θέσεις εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για τη θωράκιση της υδροδότησης στην Αττική
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΕΥΔΑΠ: 40 θέσεις εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για τη θωράκιση της υδροδότησης στην Αττική

ΕΥΔΑΠ: Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα…. και στο FanZone EuroLeague Final Four Athens!
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΕΥΔΑΠ: Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα…. και στο FanZone EuroLeague Final Four Athens!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 11:29

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

Πολιτική
01/06/2026 - 11:20

Σαφές μήνυμα Δούκα μετά τις αντιδράσεις: Αυτόνομη πορεία για το ΠΑΣΟΚ και προοδευτικές συγκλίσεις

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 11:10

Ευρωαγορές: Σε επιφυλακή λόγω Μέσης Ανατολής - Η EasyJet «πετά» 11% λόγω σεναρίων εξαγοράς

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:50

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/06/2026 - 10:49

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 10:33

Ράλι τεχνολογίας στη Νότια Κορέα: Νέα «κορυφή» για τον Kospi εν μέσω κρίσης ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
01/06/2026 - 10:30

Χρηματιστήριο: Τα ρεκόρ του Μαΐου κάλυψαν το «κόστος» του πολέμου - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Οικονομία
01/06/2026 - 10:25

Προκαταβολή φόρου: Στο «ζύγι» σταδιακή κατάργηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 10:19

Ο Όμιλος ONEX δίνει το «παρών» στα «Ποσειδώνια 2026»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ