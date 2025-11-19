Ουκρανία: Δέκα νεκροί από σφοδρή ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στην πόλη Τερνόπιλ

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια σφοδρή νυχτερινή ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones που έπληξε μια πολυκατοικία στην ουκρανική πόλη Τερνόπιλ, στα δυτικά της χώρας, δήλωσαν την Τετάρτη (19/11) Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με το Reuters, 40 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στις νυχτερινές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία, οι οποίες στόχευσαν ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές, αναγκάζοντας τις αρχές να επιβάλουν έκτακτες διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές εν μέσω παγωμένων θερμοκρασιών.

Τα ανώτερα πατώματα της πολυκατοικίας στο Τερνόπιλ καταστράφηκαν ολοσχερώς από την επίθεση. Μαύρος καπνός υψωνόταν στον ουρανό, ενώ μια πορτοκαλί λάμψη φαινόταν μέσα από την ομίχλη, προερχόμενη από φωτιά στο κτήριο.

Η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 470 drones και 48 πυραύλους στη νυχτερινή επίθεση, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η Πολωνία, κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη δυτική Ουκρανία, έκλεισε προσωρινά τα αεροδρόμια Ρζεσόβ και Λούμπλιν στη νοτιοανατολική χώρα και απογείωσε πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη ως προληπτικό μέτρο για την προστασία του εναέριου χώρου της.

Ο Ζελένσκι ζητά περισσότερη πίεση στη Ρωσία

Όλοι οι δέκα νεκροί βρίσκονταν στο Τερνόπιλ, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο. Δώδεκα παιδιά ήταν ανάμεσα στους 37 τραυματίες εκεί, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι πολυώροφα κτήρια κατοικιών επλήγησαν στο Τερνόπιλ και ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Κάλεσε τους συμμάχους να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμό της στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής περισσότερων αντιαεροπορικών πυραύλων στο Κίεβο.

«Κάθε προκλητική επίθεση εναντίον της καθημερινής ζωής δείχνει ότι η πίεση στη Ρωσία δεν είναι επαρκής. Αποτελεσματικές κυρώσεις και βοήθεια προς την Ουκρανία μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ.

Αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα είπαν ότι ενεργειακές εγκαταστάσεις επλήγησαν σε επτά ουκρανικές περιφέρειες. Μάρτυρας του Reuters στη δυτική πόλη Λβιβ ανέφερε ότι άκουσε εκρήξεις.

Η πλήρης έκταση των ζημιών δεν ήταν ακόμα σαφής, αλλά επιβλήθηκαν περιορισμοί στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα.