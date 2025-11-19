ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανία: Δέκα νεκροί από σφοδρή ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στην πόλη Τερνόπιλ
Ειδήσεις
13:06 - 19 Νοε 2025

Ουκρανία: Δέκα νεκροί από σφοδρή ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στην πόλη Τερνόπιλ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια σφοδρή νυχτερινή ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones που έπληξε μια πολυκατοικία στην ουκρανική πόλη Τερνόπιλ, στα δυτικά της χώρας, δήλωσαν την Τετάρτη (19/11) Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με το Reuters, 40 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στις νυχτερινές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία, οι οποίες στόχευσαν ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές, αναγκάζοντας τις αρχές να επιβάλουν έκτακτες διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές εν μέσω παγωμένων θερμοκρασιών.

Τα ανώτερα πατώματα της πολυκατοικίας στο Τερνόπιλ καταστράφηκαν ολοσχερώς από την επίθεση. Μαύρος καπνός υψωνόταν στον ουρανό, ενώ μια πορτοκαλί λάμψη φαινόταν μέσα από την ομίχλη, προερχόμενη από φωτιά στο κτήριο.

Η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 470 drones και 48 πυραύλους στη νυχτερινή επίθεση, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η Πολωνία, κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη δυτική Ουκρανία, έκλεισε προσωρινά τα αεροδρόμια Ρζεσόβ και Λούμπλιν στη νοτιοανατολική χώρα και απογείωσε πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη ως προληπτικό μέτρο για την προστασία του εναέριου χώρου της.

Ο Ζελένσκι ζητά περισσότερη πίεση στη Ρωσία

Όλοι οι δέκα νεκροί βρίσκονταν στο Τερνόπιλ, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο. Δώδεκα παιδιά ήταν ανάμεσα στους 37 τραυματίες εκεί, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι πολυώροφα κτήρια κατοικιών επλήγησαν στο Τερνόπιλ και ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Κάλεσε τους συμμάχους να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμό της στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής περισσότερων αντιαεροπορικών πυραύλων στο Κίεβο.

«Κάθε προκλητική επίθεση εναντίον της καθημερινής ζωής δείχνει ότι η πίεση στη Ρωσία δεν είναι επαρκής. Αποτελεσματικές κυρώσεις και βοήθεια προς την Ουκρανία μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ.

Αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα είπαν ότι ενεργειακές εγκαταστάσεις επλήγησαν σε επτά ουκρανικές περιφέρειες. Μάρτυρας του Reuters στη δυτική πόλη Λβιβ ανέφερε ότι άκουσε εκρήξεις.

Η πλήρης έκταση των ζημιών δεν ήταν ακόμα σαφής, αλλά επιβλήθηκαν περιορισμοί στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 13:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Χαμός στην κατάθεση Τζεδάκη - Έντονη αντιπαράθεση Λαζαρίδη - ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Χαμός στην κατάθεση Τζεδάκη - Έντονη αντιπαράθεση Λαζαρίδη - ΠΑΣΟΚ

Τα (όχι ασήμαντα) συνέδρια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, με τον Τσίπρα στο φόντο
Ανεμοδείκτης

Τα (όχι ασήμαντα) συνέδρια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, με τον Τσίπρα στο φόντο

Ρήγας (Energean): Στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο η προμήθεια φυσικού αερίου από το Ισραήλ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ρήγας (Energean): Στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο η προμήθεια φυσικού αερίου από το Ισραήλ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο
Ειδήσεις

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη
Ειδήσεις

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το
Ειδήσεις

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

ΟΗΕ: Ρωσία και Ισραήλ στη «μαύρη λίστα» σεξουαλικής βίας σε πολέμους – Αντιδρά το Τελ Αβίβ
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Ρωσία και Ισραήλ στη «μαύρη λίστα» σεξουαλικής βίας σε πολέμους – Αντιδρά το Τελ Αβίβ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι για το πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 11:29

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

Πολιτική
01/06/2026 - 11:20

Σαφές μήνυμα Δούκα μετά τις αντιδράσεις: Αυτόνομη πορεία για το ΠΑΣΟΚ και προοδευτικές συγκλίσεις

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 11:10

Ευρωαγορές: Σε επιφυλακή λόγω Μέσης Ανατολής - Η EasyJet «πετά» 11% λόγω σεναρίων εξαγοράς

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:50

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/06/2026 - 10:49

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 10:33

Ράλι τεχνολογίας στη Νότια Κορέα: Νέα «κορυφή» για τον Kospi εν μέσω κρίσης ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
01/06/2026 - 10:30

Χρηματιστήριο: Τα ρεκόρ του Μαΐου κάλυψαν το «κόστος» του πολέμου - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Οικονομία
01/06/2026 - 10:25

Προκαταβολή φόρου: Στο «ζύγι» σταδιακή κατάργηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 10:19

Ο Όμιλος ONEX δίνει το «παρών» στα «Ποσειδώνια 2026»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:13

Νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για πιθανή συμφωνία

Πολιτική
01/06/2026 - 10:03

Ο εξαιρετικός Κ. Τσουτσοπλίδης ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ