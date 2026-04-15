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Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος €53 - Στο επίκεντρο οι παραχωρήσεις
Αναλύσεις
11:01 - 15 Απρ 2026

Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος €53 - Στο επίκεντρο οι παραχωρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 53 ευρώ από 49 ευρώ προηγουμένως προχώρησε η Santander. Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η αναθεώρηση βασίζεται στη βελτιωμένη λειτουργική εικόνα, την αυξημένη ορατότητα ταμειακών ροών του Ομίλου, τις ισχυρότερες του αναμενομένου επιδόσεις των παραχωρήσεων, με αιχμή την Αττική Οδό, καθώς και τη σταδιακή αλλά ταχεία βελτίωση του ισολογισμού.

Κατά τη Santander, οι οδικές παραχωρήσεις αποτελούν τον βασικό μοχλό δημιουργίας αξίας για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 53% της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων και το 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας του Ομίλου.

Ο διεθνής οίκος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη μερισματική δυναμική των βασικών παραχωρήσεων και στην ταχεία απομόχλευση σε επίπεδο μητρικής. Κι αυτό δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού είναι χωρίς αναγωγή (non-recourse) και συνδέεται με τα ίδια τα έργα. Θετική αξιολόγηση λαμβάνει και η δραστηριότητα της κατασκευής, η οποία στηρίζεται σε ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο έργων και ισχυρά περιθώρια κερδοφορίας, με το pipeline νέων παραχωρήσεων, όπως ο ΒΟΑΚ, να ενισχύει το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αφήγημα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Παρά τη σημαντική άνοδο της μετοχής από τις αρχές του έτους, η Santander εκτιμά ότι η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά συγκρατημένα την αξία των βασικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου. Υπό την παραδοχή ότι οι λοιπές δραστηριότητες αποτιμώνται εύλογα, ο διεθνής οίκος υπολογίζει πως το χρηματιστήριο αποτιμά το χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων περίπου στα 1,2 δισ. ευρώ για το 2027. Το ποσό αυτό υπολείπεται τόσο του επενδεδυμένου κεφαλαίου (1,4 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026), όσο και της εκτιμώμενης εύλογης αξίας.

Με βάση την προβολή των μελλοντικών μερισμάτων, η αξία των αυτοκινητοδρόμων εκτιμάται περίπου στα 3 δισ. ευρώ το 2027, με προοπτική ανόδου τα 3,2 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

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