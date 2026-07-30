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ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
12:18 - 30 Ιουλ 2026

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

Reporter.gr Newsroom
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Ουδέτερη σύσταση διατηρεί η JP Morgan για τη μετοχή του ΟΤΕ, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το β’ τρίμηνο του 2026, τα οποία ήταν μεικτά, καθώς  η επιβράδυνση των εσόδων στις βασικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες αντισταθμίστηκε από την καλύτερη του αναμενομένου λειτουργική κερδοφορία και τη βελτίωση του περιθωρίου.  

Η JP Morgan δίνει τιμή στόχο για τον Δεκέμβριο στα 20,20 ευρώ και με δεδομένο ότι η μετοχή βρισκόταν στα 20,04 ευρώ στις 28 Ιουλίου, το περιθώριο ανόδου που προκύπτει από την αποτίμηση του οίκου είναι περιορισμένο.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/7), ο κύκλος εργασιών του ΟΤΕ ανήλθε στα 856 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας απόκλιση 0,8% έναντι της μέσης πρόβλεψης των αναλυτών. Σε συγκρίσιμους όρους, τα έσοδα παρουσίασαν οριακή ετήσια αύξηση 0,1%, έναντι της σαφώς υψηλότερης επίδοσης του πρώτου τριμήνου, όταν είχαν ενισχυθεί κατά 4,9%.

Στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας, τα έσοδα λιανικής από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 0,3%, επιβραδύνοντας σε σχέση με την άνοδο 1,1% του προηγούμενου τριμήνου. Παρότι ο ΟΤΕ πρόσθεσε 62.000 νέες συνδέσεις οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH), το σύνολο των ευρυζωνικών συνδέσεων μειώθηκε κατά 6.000, ενώ η ενίσχυση του μέσου εσόδου ανά πελάτη παρέμεινε περιορισμένη.

Στην κινητή τηλεφωνία, τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 2,3%, παρουσιάζοντας επιβράδυνση σε σχέση με την άνοδο 5,5% που είχε σημειωθεί στο πρώτο τρίμηνο. Οι νέες καθαρές προσθήκες πελατών συμβολαίου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τις 62.000, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης του μέσου εσόδου ανά πελάτη υποχώρησε στο 3,4%, καθώς η σύγκριση γίνεται πλέον με την περίοδο του 2025, όταν είχαν εφαρμοστεί σημαντικότερες αυξήσεις τιμών.

Πιο θετική ήταν η πορεία των λοιπών δραστηριοτήτων του ομίλου, όπου τα έσοδα σημείωσαν άνοδο 28,7%. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η επίδοση στις λύσεις συστημάτων (System Solutions), οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 52% και αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του ΟΤΕ.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη δραστηριότητα αναμένεται να εμφανίσει πιο ήπιο ρυθμό ανάπτυξης το επόμενο διάστημα, καθώς μέρος των έργων που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώνεται μέσα στον Αύγουστο.

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