ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank
ΑΜΥΝΑ
16:07 - 28 Ιουλ 2026

Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Θετική παραμένει η στάση της Deutsche Bank απέναντι στη Theon International, μετά τη δημοσιοποίηση των προκαταρκτικών οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο γερμανικός επενδυτικός οίκος διατηρεί τη σύσταση «αγορά» για τη μετοχή και επαναλαμβάνει την τιμή-στόχο των 39 ευρώ, εκτιμώντας ότι η εταιρεία συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.

Στην έκθεση με τίτλο «H1 26 results – initial thoughts», που δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουλίου 2026, η ομάδα αναλυτών υπό τον Sriram Krishnan επισημαίνει ότι οι επιδόσεις της εταιρείας ξεπέρασαν σχεδόν σε όλα τα βασικά μεγέθη τις προβλέψεις της Deutsche Bank.

Παρά την ισχυρή εικόνα του πρώτου εξαμήνου, η διοίκηση της Theon επέλεξε να μην αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της χρήσης. Σύμφωνα με τον οίκο, η στάση αυτή μπορεί να υποδηλώνει ότι μέρος των ισχυρών επιδόσεων συνδέεται είτε με μεταφορά εσόδων από μεταγενέστερη περίοδο είτε με προσωρινά λειτουργικά οφέλη που δεν αναμένεται να επαναληφθούν.

Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 24 Ιουλίου, στα 34,14 ευρώ, η τιμή-στόχος των 39 ευρώ συνεπάγεται δυνητικό περιθώριο ανόδου περίπου 14%, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πιθανή μερισματική απόδοση.

Άνοδος σε παραγγελίες, πωλήσεις και κερδοφορία

Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι η εταιρεία κατέγραψε σημαντική ενίσχυση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας κατά το πρώτο εξάμηνο.

Οι νέες παραγγελίες διαμορφώθηκαν στα 232,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 38% σε ετήσια βάση και περίπου 4% υψηλότερα από τις προβλέψεις του οίκου. Ο δείκτης βιβλίου παραγγελιών προς πωλήσεις (book-to-bill) διαμορφώθηκε στη μία φορά, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διατηρήθηκε στα υψηλά επίπεδα των 2,3 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα ανήλθαν στα 248,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 35% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και υπερβαίνοντας κατά περίπου 3% τις εκτιμήσεις της Deutsche Bank. Η οργανική ανάπτυξη έφθασε το 24,7%, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για τα συστήματα νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης που αναπτύσσει η εταιρεία.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 40%, στα 69 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 9% τις προβλέψεις των αναλυτών. Το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 27,7%, έναντι 26,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν στα 65,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 37% σε ετήσια βάση, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 26,2%.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο δεύτερο εξάμηνο

Παρά τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η Theon διατήρησε αμετάβλητη την καθοδήγησή της για το 2026, συνεχίζοντας να προβλέπει έσοδα μεταξύ 570 και 600 εκατ. ευρώ.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν στα 604 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από το εύρος της διοίκησης, ενώ η μέση πρόβλεψη της αγοράς βρίσκεται στα 599 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η επιλογή της διοίκησης να μην αυξήσει τις προβλέψεις δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο μέρος των εσόδων του πρώτου εξαμήνου καταγράφηκε νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό ή αν κατά το δεύτερο εξάμηνο θα αντιστραφούν ορισμένα έκτακτα θετικά στοιχεία. Το θέμα αυτό αναμένεται να αποτελέσει βασικό αντικείμενο της ενημέρωσης των αναλυτών που έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.

Εξαγορές και χρηματοοικονομική εικόνα

Στο πεδίο της στρατηγικής ανάπτυξης, η Deutsche Bank αναφέρει ότι η εξαγορά του 80% της MERIO αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2026.

Αντίθετα, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της HGH Systems, συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ, μετατίθεται για τις αρχές του 2027, αντί για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Σύμφωνα με τον οίκο, η χρονική αυτή μετατόπιση αναμένεται να περιορίσει προσωρινά τον βαθμό χρηματοοικονομικής μόχλευσης που θα εμφανίσει η Theon στο τέλος του 2026, διατηρώντας πιο ισχυρή την εικόνα του ισολογισμού της μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)
ΑΜΥΝΑ

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Deutsche Bank: 50η στην ποιότητα ζωής η Αθήνα - Ο μέσος Αθηναίος βγάζει το 24% ενός Νεοϋορκέζου (πίνακες)
Οικονομία

Deutsche Bank: 50η στην ποιότητα ζωής η Αθήνα - Ο μέσος Αθηναίος βγάζει το 24% ενός Νεοϋορκέζου (πίνακες)

Eurobank Equities: Στα €64,4 η τιμή στόχος για την Titan με περιθώριο ανόδου 26%
Αναλύσεις

Eurobank Equities: Στα €64,4 η τιμή στόχος για την Titan με περιθώριο ανόδου 26%

Citi «ψηφίζει» Eurobank: Τιμή στόχος 5 ευρώ και περιθώριο ανόδου 14,7%
Αναλύσεις

Citi «ψηφίζει» Eurobank: Τιμή στόχος 5 ευρώ και περιθώριο ανόδου 14,7%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/07/2026 - 17:26

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 17:08

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:54

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:53

Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
28/07/2026 - 16:48

Το βραβευμένο SUV Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900€

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:42

Στενά Ορμούζ: Διόδια και διεθνής εποπτεία η πρόταση του Ομάν προκειμένου να ανοίξει ο ενεργειακός διάδρομος

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:24

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά νεογνά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

Magazino
28/07/2026 - 16:08

Επίσημο: Αναλαμβάνει τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν

ΑΜΥΝΑ
28/07/2026 - 16:07

Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank

Ναυτιλία
28/07/2026 - 15:54

Κικίλιας: Πετύχαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 15:46

ΕΣΑ: Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:43

Συνάντηση Γκουτέρες με Χριστουδουλίδη και Ερχιουρμάν: Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό

Πολιτική
28/07/2026 - 15:43

Τσουκαλάς: Η ΝΔ δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 15:37

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την 1η Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/07/2026 - 15:28

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού

Πολιτική
28/07/2026 - 15:13

Τσίπρας: Ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για ισχυρές τοπικές κοινωνίες

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:01

Φωτιά στην Πάρο - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Νομίσματα
28/07/2026 - 14:34

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 14:27

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Ειδήσεις
28/07/2026 - 14:21

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Πολιτική
28/07/2026 - 14:13

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του

Πολιτική
28/07/2026 - 13:55

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Οικονομία
28/07/2026 - 13:44

Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Σάκης Ιωαννίδης

Magazino
28/07/2026 - 13:38

Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζει: «Ιούλιος Βερν - 2 χρόνια διακοπές»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 13:31

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 13:30

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Ανακοινώσεις
28/07/2026 - 13:30

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:15

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και Qualco Foundation δημιουργούν το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:05

Goldman Sachs: Εγχειρίδιο για τη διαδοχή, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικογενειακής επιχειρηματικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ