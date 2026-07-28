Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank

Θετική παραμένει η στάση της Deutsche Bank απέναντι στη Theon International, μετά τη δημοσιοποίηση των προκαταρκτικών οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο γερμανικός επενδυτικός οίκος διατηρεί τη σύσταση «αγορά» για τη μετοχή και επαναλαμβάνει την τιμή-στόχο των 39 ευρώ, εκτιμώντας ότι η εταιρεία συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.

Στην έκθεση με τίτλο «H1 26 results – initial thoughts», που δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουλίου 2026, η ομάδα αναλυτών υπό τον Sriram Krishnan επισημαίνει ότι οι επιδόσεις της εταιρείας ξεπέρασαν σχεδόν σε όλα τα βασικά μεγέθη τις προβλέψεις της Deutsche Bank.

Παρά την ισχυρή εικόνα του πρώτου εξαμήνου, η διοίκηση της Theon επέλεξε να μην αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της χρήσης. Σύμφωνα με τον οίκο, η στάση αυτή μπορεί να υποδηλώνει ότι μέρος των ισχυρών επιδόσεων συνδέεται είτε με μεταφορά εσόδων από μεταγενέστερη περίοδο είτε με προσωρινά λειτουργικά οφέλη που δεν αναμένεται να επαναληφθούν.

Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 24 Ιουλίου, στα 34,14 ευρώ, η τιμή-στόχος των 39 ευρώ συνεπάγεται δυνητικό περιθώριο ανόδου περίπου 14%, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πιθανή μερισματική απόδοση.

Άνοδος σε παραγγελίες, πωλήσεις και κερδοφορία

Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι η εταιρεία κατέγραψε σημαντική ενίσχυση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας κατά το πρώτο εξάμηνο.

Οι νέες παραγγελίες διαμορφώθηκαν στα 232,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 38% σε ετήσια βάση και περίπου 4% υψηλότερα από τις προβλέψεις του οίκου. Ο δείκτης βιβλίου παραγγελιών προς πωλήσεις (book-to-bill) διαμορφώθηκε στη μία φορά, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διατηρήθηκε στα υψηλά επίπεδα των 2,3 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα ανήλθαν στα 248,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 35% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και υπερβαίνοντας κατά περίπου 3% τις εκτιμήσεις της Deutsche Bank. Η οργανική ανάπτυξη έφθασε το 24,7%, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για τα συστήματα νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης που αναπτύσσει η εταιρεία.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 40%, στα 69 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 9% τις προβλέψεις των αναλυτών. Το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 27,7%, έναντι 26,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν στα 65,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 37% σε ετήσια βάση, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 26,2%.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο δεύτερο εξάμηνο

Παρά τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η Theon διατήρησε αμετάβλητη την καθοδήγησή της για το 2026, συνεχίζοντας να προβλέπει έσοδα μεταξύ 570 και 600 εκατ. ευρώ.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν στα 604 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από το εύρος της διοίκησης, ενώ η μέση πρόβλεψη της αγοράς βρίσκεται στα 599 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η επιλογή της διοίκησης να μην αυξήσει τις προβλέψεις δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο μέρος των εσόδων του πρώτου εξαμήνου καταγράφηκε νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό ή αν κατά το δεύτερο εξάμηνο θα αντιστραφούν ορισμένα έκτακτα θετικά στοιχεία. Το θέμα αυτό αναμένεται να αποτελέσει βασικό αντικείμενο της ενημέρωσης των αναλυτών που έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.

Εξαγορές και χρηματοοικονομική εικόνα

Στο πεδίο της στρατηγικής ανάπτυξης, η Deutsche Bank αναφέρει ότι η εξαγορά του 80% της MERIO αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2026.

Αντίθετα, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της HGH Systems, συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ, μετατίθεται για τις αρχές του 2027, αντί για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Σύμφωνα με τον οίκο, η χρονική αυτή μετατόπιση αναμένεται να περιορίσει προσωρινά τον βαθμό χρηματοοικονομικής μόχλευσης που θα εμφανίσει η Theon στο τέλος του 2026, διατηρώντας πιο ισχυρή την εικόνα του ισολογισμού της μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.