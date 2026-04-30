ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μεγάλου (Πειραιώς): Σταθερό το guidance για το 2026 με ισχυρή κερδοφορία και επιτάχυνση δανείων
Αναλύσεις
16:25 - 30 Απρ 2026

Μεγάλου (Πειραιώς): Σταθερό το guidance για το 2026 με ισχυρή κερδοφορία και επιτάχυνση δανείων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί αμετάβλητο το guidance για το 2026, παρά το απαιτητικό οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, όπως τόνισε ο CEO της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου σε αναλυτές.

Ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε ότι ο οργανισμός παραμένει πλήρως ευθυγραμμισμένος με τους στόχους του 2026, οι οποίοι περιλαμβάνουν κέρδη ανά μετοχή περίπου 0,9 ευρώ, απόδοση ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 15%, καθώς και καθαρά επιτοκιακά έσοδα περί το 2,1% του ενεργητικού. Παράλληλα, προβλέπονται έσοδα προμηθειών γύρω στο 0,9%, δείκτης κόστους προς έσοδα κάτω από 35%, καθώς και δείκτης κεφαλαίων CET1 περίπου στο 13% και συνολικών κεφαλαίων στο 19%, με βάση διανομή μερίσματος 57%.

Ο επικεφαλής της Πειραιώς ανέφερε ότι η Τράπεζα συνεχίζει να εμφανίζει επιδόσεις ανώτερες του ευρωπαϊκού μέσου όρου, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης όσο και κερδοφορίας. Ενδεικτικά, η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων φτάνει το 11% έναντι 4% στην ΕΕ, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στο 14,6%, σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπλέον, η τράπεζα διαπραγματεύεται με χαμηλότερη αποτίμηση σε σχέση με ομοειδείς ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά τις ισχυρές της επιδόσεις.

Ανθεκτική ανάπτυξη δανείων και στόχος για +3 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το πρώτο τρίμηνο του 2026 ξεκίνησε δυναμικά, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15% και ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή στα 6,1 ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ, αντανακλώντας ισχυρή ζήτηση σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Η τράπεζα επιβεβαίωσε τον στόχο για ετήσια αύξηση νέων δανείων άνω των 3 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις δεν έχουν επηρεάσει τη ζήτηση χρηματοδοτήσεων. Ο CEO σημείωσε ότι ο τομέας της φιλοξενίας παρακολουθείται στενά, χωρίς μέχρι στιγμής αρνητικές ενδείξεις, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και θετική επίδραση από μετατόπιση τουριστικών ροών προς την Ελλάδα. Στη ναυτιλία, το χαρτοφυλάκιο εμφανίζει ανθεκτικότητα, με περιορισμένο αριθμό πλοίων να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Χρηματοδοτήσεις και στρατηγικοί τομείς

Η Πειραιώς έχει εκταμιεύσει 2,8 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας επενδύσεις συνολικού ύψους 8,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι βιώσιμες χρηματοδοτήσεις ανέρχονται σε 4,8 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 12% του χαρτοφυλακίου δανείων.

Ιδιαίτερη δυναμική καταγράφεται και στη λιανική τραπεζική, με εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων 185 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, αυξημένες κατά 95% σε ετήσια βάση. Στο πρόγραμμα «Σπίτι 25», οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 1.700, ενώ οι εκταμιεύσεις έχουν φτάσει τα 230 εκατ. ευρώ.

Έσοδα, προμήθειες και επιτόκια

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 481 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σταθερά σε ετήσια βάση και ελαφρώς αυξημένα σε τριμηνιαίο επίπεδο. Τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν στα 210 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 32% σε ετήσια βάση, με ώθηση από την πιστωτική επέκταση, τη διαχείριση κεφαλαίων και την τραπεζοασφαλιστική δραστηριότητα.

Σημαντική συμβολή είχε και η συμμετοχή της Εθνική Ασφαλιστική, η οποία ενίσχυσε τα αποτελέσματα με 20 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο.

Ο καθαρός δείκτης επιτοκιακού περιθωρίου διαμορφώθηκε στο 2,1%, ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι εντός του έτους ενδέχεται να υπάρξουν δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με το βασικό επιτόκιο να φτάνει στο 2,50%. Σύμφωνα με την τράπεζα, κάθε μεταβολή επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες επηρεάζει τα καθαρά έσοδα κατά περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,4 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ενισχύθηκαν κατά 17% στα 14,7 δισ. ευρώ.

Ψηφιακή ανάπτυξη

Αναφορά έγινε και στη ψηφιακή τράπεζα Snappi, η οποία από το λανσάρισμά της τον Οκτώβριο του 2025 έχει ήδη συγκεντρώσει 100.000 εγγεγραμμένους πελάτες και πάνω από 170.000 χρήστες, με διευρυνόμενο δίκτυο συνεργασιών και υπηρεσιών.

Συνολικά, η διοίκηση της Πειραιώς εμφανίζεται βέβαιη ότι το 2026 θα εξελιχθεί σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, στηριζόμενη στην ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη, τη βελτίωση των εσόδων και τη συνεχιζόμενη ψηφιακή επέκταση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους
Επιχειρήσεις

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026
Ανακοινώσεις

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026

Click to Pay: Nέα εμπειρία online αγορών για τους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Click to Pay: Nέα εμπειρία online αγορών για τους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:56

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Πολιτική
05/08/2026 - 17:52

Μητσοτάκης: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της γαλλικής Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Πολιτική
05/08/2026 - 17:50

Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 17:39

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α΄ εξάμηνο 2026

Πολιτική
05/08/2026 - 17:37

ΠΑΣΟΚ: Γιατί «απογειώθηκε» κατά €30 εκατ. το κόστος για το ραντάρ του αεροδρομίου στο Καστέλλι;

Σχόλια Αγοράς
05/08/2026 - 17:37

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:33

Aktor: Στρατηγική συμφωνία με Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Πολιτική
05/08/2026 - 17:22

ΠΑΣΟΚ: Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πολύ ακριβές για το εισόδημα των πολιτών

Ειδήσεις
05/08/2026 - 17:04

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 16:58

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 16:40

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:14

Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της με μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class

Οικονομία
05/08/2026 - 16:13

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:05

Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-POWER κατακτά ρεκόρ Guinness, διανύοντας 1.980 km με ένα μόνο γέμισμα

Πολιτική
05/08/2026 - 15:59

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

ΕΜΠΟΡΙΟ
05/08/2026 - 15:49

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Δέκα προτάσεις προς το ΥΠΕΘΟ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Magazino
05/08/2026 - 15:30

Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:00

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:55

Αποκαρδιωτική εικόνα μετά τις φωτιές στη Δυτική Αττική - Αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό (video)

Πολιτική
05/08/2026 - 14:36

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Τεχνολογία
05/08/2026 - 13:52

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας

Εμπορεύματα
05/08/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Ανεμοδείκτης
05/08/2026 - 13:11

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Πολιτική
05/08/2026 - 13:06

Ανδρουλάκης για Πολιτική Προστασία: Να μη μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ