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Πειραιώς: Τριπλή ευρωπαϊκή διάκριση για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:52 - 08 Σεπ 2026

Πειραιώς: Τριπλή ευρωπαϊκή διάκριση για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow

Reporter.gr Newsroom
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Τρεις κορυφαίες διακρίσεις απέσπασε  το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow της Πειραιώς στην τελετή απονομής των European Loyalty Awards 2026, του μεγαλύτερου θεσμού βραβείων πιστότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 03 Σεπτεμβρίου.

Tα βραβεία της διοργάνωσης τα διεκδίκησαν προγράμματα πιστότητας (loyalty programs) κορυφαίων εταιρειών διεθνώς, όπως: Mastercard, Shell, Vodafone, Philip Morris International, MediaWorld, KFC, Hilton, Hyatt, TUI, Starbucks, κλπ.

Η Πειραιώς βραβεύτηκε για το Yellow και στις τρεις κατηγορίες στις οποίες υπέβαλε υποψηφιότητα:

  1. Best European Long-Term Loyalty Program
  2. Best Cashback Loyalty Initiatives in Europe
  3. Best European Loyalty Program/Initiative - Financial Services

Η κριτική επιτροπή των European Loyalty Awards ξεχώρισε το Yellow ως «ένα εξαιρετικό πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών και έναν απολύτως άξιο νικητή», χαρακτηρίζοντάς το παράλληλα «ένα από τα ισχυρότερα προγράμματα επιβράβευσης στον χρηματοοικονομικό κλάδο που έχουμε αξιολογήσει ποτέ». Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο εκτεταμένο οικοσύστημα συνεργατών του Yellow, το οποίο, σύμφωνα με την επιτροπή, «προσφέρει δυνατότητα εξαργύρωσης σε εμπόρους που συνδέονται με πραγματικές και καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών».

Ο Γιάννης Ρόκκας, General Manager, Head of Group Marketing & Corporate Communication of Piraeus δήλωσε σχετικά: «Το Yellow βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στα κορυφαία προγράμματα επιβράβευσης στην Ευρώπη, δίπλα σε προγράμματα διεθνών ομίλων όπως η Mastercard, η Shell και η Vodafone. Οι τρεις βραβεύσεις στα European Loyalty Awards 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητά του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την ηγετική θέση που έχει κατακτήσει στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών».

Η τριπλή αυτή βράβευση επιβεβαιώνει τη διαχρονική επιτυχία, τη συνεχή εξέλιξη και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Yellow στον ευρωπαϊκό κλάδο των προγραμμάτων επιβράβευσης, αναδεικνύοντάς το ως ένα από τα πλέον καινοτόμα και αποτελεσματικά προγράμματα loyalty.

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