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Η Πειραιώς πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που συνεργάζεται με την Apollo για τη διάθεση επενδυτικών προϊόντων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:05 - 10 Σεπ 2026

Η Πειραιώς πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που συνεργάζεται με την Apollo για τη διάθεση επενδυτικών προϊόντων

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα και μία από τις πρώτες στην Ευρώπη που υπέγραψε με την Apollo Management International LLP, έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων ιδιωτικών αγορών (private market funds) παγκοσμίως, συμφωνία διάθεσης στην Ελλάδα, των Ευρωπαϊκών Μακροπρόθεσμων Επενδυτικών Κεφαλαίων (ELTIF) της Apollo.

Η συμφωνία καλύπτει το σύνολο των ανοικτού-τύπου ELTIF της Apollo, τα οποία έχουν λάβει άδεια από την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου και δίνουν σε ιδιώτες επενδυτές πρόσβαση σε κατηγορίες επενδύσεων που μέχρι πρότινος απευθύνονταν αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές.

Οι πελάτες της Πειραιώς θα είναι οι πρώτοι στην Ελλάδα που θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν στο Apollo Global Private Markets ELTIF, το οποίο επενδύει σε μετοχικά κεφάλαια μη εισηγμένων εταιρειών, στο Apollo European Private Credit ELTIF, που επενδύει κατά κύριο λόγο σε εξασφαλισμένα δάνεια προς μεγάλες και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και στο Apollo Global Diversified Credit ELTIF, που ακολουθεί διαφοροποιημένη στρατηγική σε παγκόσμιες αγορές πιστωτικών τίτλων.

Η Apollo, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια άνω του 1 τρισ. δολαρίων για λογαριασμό των μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών παγκοσμίως, ιδρύθηκε το 1990 και επί 36 χρόνια δραστηριοποιείται αποκλειστικά στις εναλλακτικές επενδύσεις, έχοντας αναπτύξει επίσης σημαντική παρουσία στις ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Η επιλογή της Apollo έγινε έπειτα από συστηματική και αυστηρή αξιολόγηση του συνόλου των ELTIF που προσφέρουν σήμερα οι διεθνείς διαχειριστές από την εξειδικευμένη ομάδα εναλλακτικών επενδύσεων της Πειραιώς.

Η συνεργασία της Πειραιώς με την Apollo διευρύνει τις επενδυτικές λύσεις που προσφέρει η Τράπεζα στους πελάτες της, δίνοντάς τους τη δυνατότητα διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου τους με νέες επενδυτικές στρατηγικές και κατηγορίες επενδύσεων.

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