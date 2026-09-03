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Ανάκαμψη στις ασιατικές αγορές με κέρδη έως +1,3%
Χρηματιστήρια
10:01 - 03 Σεπ 2026

Ανάκαμψη στις ασιατικές αγορές με κέρδη έως +1,3%

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδικά κινήθηκαν την Πέμπτη οι περισσότερες ασιατικές αγορές, καθώς το θετικό κλίμα επέστρεψε μετά το τριήμερο πτωτικό σερί στη Wall Street και την αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.  

Ο Kospi της Νότιας Κορέας ξεχώρισε με άνοδο 1,32%, ενώ ο Topix στην Ιαπωνία ενισχύθηκε κατά 0,8% και ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατά 0,61%. Παράλληλα, ο μικρότερης κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,5%, ενώ ο επίσης ιαπωνικός Nikkei 225 κινήθηκε σχεδόν αμετάβλητα.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 σημείωσε οριακή άνοδο 0,17%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχύθηκε κατά 0,61%, ενώ ο CSI 300 κέρδισε 0,6%.

Τα futures των αμερικανικών μετοχών κινούνταν σε μεικτό έδαφος νωρίς την Πέμπτη, μετά την ανάκαμψη των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών από ένα τριήμερο πτωτικό σερί, το οποίο είχε προκληθεί από την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, εν μέσω της νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα futures του S&P 500 παρέμεναν αμετάβλητα, ενώ τα futures του Dow Jones ενισχύονταν κατά 78 μονάδες ή 0,15%. Αντίθετα, τα futures του Nasdaq 100 υποχωρούσαν κατά 0,05%.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, με τους τρεις βασικούς δείκτες να βάζουν τέλος σε ένα τριήμερο απωλειών. Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά σχεδόν 300 μονάδες ή περίπου 0,6%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite σημείωσαν άνοδο 0,5% έκαστος.

Στο επίκεντρο παραμένουν οι εξελίξεις στις αγορές ομολόγων, το πετρέλαιο και η νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Την Τετάρτη, η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου έφτασε στο 4,41%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025. Η απόδοση του 10ετούς Treasury άγγιξε προσωρινά το 4,818%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023. Και οι δύο αποδόσεις, ωστόσο, ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση χαμηλότερα από τα υψηλά της ημέρας.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν επίσης ελαφρώς υψηλότερα, με τα futures του West Texas Intermediate (WTI) να ενισχύονται κατά 0,9%, κλείνοντας λίγο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τις ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό, ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank of New York, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε την Τετάρτη στο CNBC ότι αποδίδει την άνοδο των αποδόσεων των Treasuries στις θετικές προοπτικές για την αμερικανική οικονομία, μετά τα κέρδη-ρεκόρ των επιχειρήσεων το δεύτερο τρίμηνο.

Όπως ανέφερε, σημαντικό μέρος της ανόδου οφείλεται στη δυναμική της αμερικανικής οικονομίας και στις ισχυρές προοπτικές της, οι οποίες ενισχύονται από τις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και την τεχνολογία γενικότερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι τόσο οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες που επηρεάζουν την οικονομία, όσο η ισχυρή οικονομία που επηρεάζει τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι μετοχές υποχωρούσαν και οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονταν, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως σηματοδοτήσει τη μετάβαση από την άμεση στρατιωτική δράση σε μια πολιτική οικονομικών κυρώσεων, πριν από την επανέναρξη των εχθροπραξιών, κατά τις οποίες ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα.

«Μου είναι δύσκολο να βγάλω πραγματικό νόημα από όλο αυτό», δήλωσε την Τετάρτη στο CNBC ο Ρίτσαρντ Χάας, επίτιμος πρόεδρος του Council on Foreign Relations. Όπως σημείωσε, φαινόταν ότι τις τελευταίες εβδομάδες είχε υιοθετηθεί μια προσέγγιση οικονομικής πίεσης και ότι είχε θεωρήσει πως είχε πλέον γίνει κατανοητό ότι η περαιτέρω στρατιωτική δράση δεν θα απέφερε αποτελέσματα.

Την Πέμπτη, οι επενδυτές θα στρέψουν την προσοχή τους στις εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, ενώ το σημαντικότερο οικονομικό στοιχείο της εβδομάδας θα δημοσιοποιηθεί την Παρασκευή και θα αφορά την έκθεση για την απασχόληση τον Αύγουστο.

Σε επίπεδο εταιρικών αποτελεσμάτων, την Πέμπτη το πρωί αναμένονται οι ανακοινώσεις της εταιρείας οπτικών δικτύων Ciena και του ομίλου καταναλωτικών προϊόντων Campbell’s. Το απόγευμα θα ακολουθήσουν τα αποτελέσματα των Zscaler, Docusign και UiPath.

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