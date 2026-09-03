Φορολογικό «μπόνους» στους συνεπείς και κίνητρα για επενδύσεις ζητά η αγορά

Ανταμοιβή για τη φορολογική συνέπεια και περισσότερα κίνητρα για επενδύσεις, προσλήψεις και επανεπένδυση κερδών ζητά η αγορά, καταθέτοντας τις προτάσεις της ενόψει της ΔΕΘ. Συγκεκριμένα, η Διαρκής Επιστημονική Επιτροπή Φορέων της Αγοράς προτείνει τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου φορολογικής πολιτικής, στο οποίο η συνέπεια επιχειρήσεων και επαγγελματιών θα μετατρέπεται σε συγκεκριμένα οικονομικά και διοικητικά οφέλη.

Στο υπόμνημα που απέστειλε στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Επιτροπή εισηγείται τη θέσπιση «Καθεστώτος Συνεπούς Φορολογουμένου», ενώ παράλληλα ζητά παρεμβάσεις στη φορολογία των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων και μέτρα για τη μείωση του κόστους εργασίας.

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται αλλαγές στα τεκμήρια, μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ταχύτερες επιστροφές φόρων, καθώς και διατήρηση της αναστολής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα.

«Μπόνους» για όσους είναι συνεπείς

Στην καρδιά της πρότασης βρίσκεται ένα σύστημα που θα επιβραβεύει όσους τηρούν σταθερά τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Η αξιολόγηση θα μπορούσε να γίνεται σε κυλιόμενη τριετή βάση, ώστε τα προνόμια να συνδέονται με τη διαχρονική συνέπεια και όχι με μια πρόσκαιρη καλή επίδοση.

Στα κριτήρια θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται η εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων, η έγκαιρη καταβολή φόρων και εισφορών ή η συνεπής τήρηση ρυθμίσεων, η απουσία σοβαρών παραβάσεων, η ορθή χρήση του myDATA και των ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά και το συνολικό ιστορικό συναλλαγών και συμμόρφωσης.

Το «μπόνους» θα μπορούσε να μεταφράζεται σε ταχύτερες επιστροφές φόρου, προτεραιότητα στη φορολογική ενημερότητα, λιγότερους προληπτικούς ελέγχους, μειωμένη προκαταβολή φόρου και ευνοϊκότερη αντιμετώπιση σε ρυθμίσεις οφειλών.

Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα αυτοδιόρθωσης χωρίς πρόστιμο για τυπικά λάθη και παραβάσεις χαμηλής απαξίας.

Στήριξη σε όσους επενδύουν και δημιουργούν θέσεις εργασίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επιχειρήσεις που δεν περιορίζονται στη φορολογική τους συνέπεια, αλλά παράλληλα επενδύουν, αυξάνουν την απασχόληση και διοχετεύουν τα κέρδη τους ξανά στην παραγωγική δραστηριότητα.

Στους δυνητικά ωφελημένους περιλαμβάνονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες και νεοφυείς εταιρείες, επιχειρήσεις έντασης εργασίας, καθώς και όσες πραγματοποιούν επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Ενδεικτικά, μια βιοτεχνία τροφίμων με 40 εργαζομένους που αυξάνει το προσωπικό της σε 46 άτομα, επενδύει σε νέο εξοπλισμό και παραμένει συνεπής στις φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις θα μπορούσε, σύμφωνα με την πρόταση, να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα συνδυασμό κινήτρων: μειωμένη προκαταβολή φόρου, φορολογικό όφελος λόγω αύξησης της απασχόλησης και πρόσθετα κίνητρα για την επανεπένδυση των κερδών.

Αναλυτικά, οι παρεμβάσεις που μπαίνουν στο τραπέζι και μπορεί να αποτελέσουν βάση για το "πακέτο ΔΕΘ" είναι: