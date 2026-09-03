ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τεχνητή Νοημοσύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η νέα πρόκληση για τις κυβερνήσεις
Οικονομία
09:00 - 03 Σεπ 2026

Τεχνητή Νοημοσύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η νέα πρόκληση για τις κυβερνήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με την εξάπλωση του Industry 4.0 (και τη σταδιακή μετάβαση στο Industry 5.0) η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) / Artificial Intelligence (AI), ως μία από τις βασικές αναδυόμενες τεχνολογίες, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας, προκαλώντας παράλληλα έντονο διάλογο. Όλες οι πτυχές της ανθρώπινης ζωής, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των κυβερνητικών πολιτικών, επηρεάζονται σημαντικά από την ραγδαία ανάπτυξη της ΤΝ. Μέσα στην επόμενη δεκαετία, η συμβολή του ΑΙ στο παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται περίπου στο 7% (Goldman Sachs Reserach, 2023), εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση της αποδοτικότητας και την ενίσχυση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού.

του Σταματίου Παύλου, Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ).

Παρά τις πιθανές οικονομικές θετικές επιπτώσεις, η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης συνοδεύεται και από προκλήσεις που αφορούν τη σχέση της με τη βιώσιμη ανάπτυξη (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον). Τα τελευταία χρόνια, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανάπτυξης της ΤΝ, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης κατανάλωσης ενέργειας και νερού, των υψηλότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της αύξησης των αστικών αποβλήτων.

Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις στην ΤΝ συνδέονται θετικά με την προώθηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης (Kirikkaleli and Kirikkaleli 2025, Socol et al. 2025), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της “Πράσινης Οικονομίας” μέσω καινοτόμων εφαρμογών που αξιοποιούν τεχνολογίες όπως η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) και η Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analysis). Από την άλλη πλευρά όμως, η αξιοποίηση του ΑΙ εγείρει σημαντικά ερωτήματα τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, το υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα των συστημάτων αυτών, αλλά και ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Δημόσια Πολιτική: Το “Πράσινο” Στοίχημα για Ανάπτυξη και Διαφάνεια

Σήμερα, οι κυβερνήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν μια διπλή πρόκληση. Αφενός, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές για να διασφαλίσουν “υπεύθυνη Τεχνητή Νοημοσύνη” που τηρεί τις ηθικές αρχές και αφετέρου να την ενσωματώσουν στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Μια τέτοια ενσωμάτωση μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως μείωση της διαφθοράς, βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, βελτίωση της ποιότητας των πολιτικών αποφάσεων, αύξηση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών κλπ.

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη στον δημόσιο τομέα περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση πολλαπλών κριτηρίων που να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα στρατηγικές προτεραιότητες, ηθικές παραμέτρους, τεχνολογικές απαιτήσεις, επάρκεια υποδομών κλπ. Επιπλέον, η επιτυχής εφαρμογή της ΤΝ σε κυβερνητικό επίπεδο απαιτεί όχι μόνο τεχνική εμπειρογνωμοσύνη αλλά και διοικητική ικανότητα. Χωρίς επαρκές ανθρώπινο κεφάλαιο (ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση λύσεων ΑΙ) η διαδικασία παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Έτσι, κρίνεται απαραίτητη μια στοχευμένη μελέτη (αξιολόγηση διοικητικών δομών, κανονιστικών πλαισίων και ανθρώπινου κεφαλαίου) για την εκτίμηση των επιπτώσεων των κυβερνητικών πρωτοβουλιών ΑΙ στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ενσωματώνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στις δημόσιες πολιτικές, η κυβέρνηση στοχεύει να μετατρέψει την οικονομική ανάπτυξη σε κινητήρια δύναμη της “Πράσινης Ανάπτυξης”. Οι πολιτικές της “Πράσινης Ανάπτυξης”, όταν υποστηρίζονται από χρηστή διακυβέρνηση, καινοτομία και ισχυρή περιβαλλοντική ρύθμιση, μπορούν να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, ιδίως σε οικονομίες που εξαρτώνται άμεσα από τους ορυκτούς πόρους.

Προς μια Υπεύθυνη Διακυβέρνηση

Στις μέρες μας, οι κυβερνήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα σύνθετο σύνολο οικονομικών, θεσμικών, ηθικών και τεχνολογικών προκλήσεων για την αξιοποίηση του ΑΙ τόσο στις δημόσιες υπηρεσίες όσο και στο πλαίσιο της “Πράσινης Ατζέντας”. Η καλλιέργεια μιας ευρύτερης ψηφιακής κουλτούρας στην κοινωνία αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχή ενσωμάτωση της ΤΝ στη δημόσια διοίκηση. Η ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού, σε συνδυασμό με την προώθηση της υπεύθυνης χρήσης των εφαρμογών AI αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για τη δημόσια διοίκηση.

Ο απώτερος στόχος, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών. Αντίθετα, αφορά τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, διαφανούς, αποδοτικής και βιώσιμης δημόσιας διοίκησης1, η οποία θα αξιοποιεί τα δεδομένα με τρόπο υπεύθυνο και κοινωνικά επωφελή. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας, της κοινωνικής συνοχής και της πολιτικής σταθερότητας, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2026 - 09:08
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ-Κίνα: Ο Τραμπ χρειάζεται τον Σι, αλλά το Ιράν περιπλέκει την εξίσωση
Ειδήσεις

ΗΠΑ-Κίνα: Ο Τραμπ χρειάζεται τον Σι, αλλά το Ιράν περιπλέκει την εξίσωση

6th Law Forum on Taxation: Στο επίκεντρο οι νέες προκλήσεις της φορολογικής πολιτικής
Φορολογία

6th Law Forum on Taxation: Στο επίκεντρο οι νέες προκλήσεις της φορολογικής πολιτικής

Ανδρουλάκης: Κρητικό δείπνο με στελέχη και βουλευτές στο Ψυχρό Λασιθίου
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Κρητικό δείπνο με στελέχη και βουλευτές στο Ψυχρό Λασιθίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ-Κίνα: Ο Τραμπ χρειάζεται τον Σι, αλλά το Ιράν περιπλέκει την εξίσωση
Ειδήσεις

ΗΠΑ-Κίνα: Ο Τραμπ χρειάζεται τον Σι, αλλά το Ιράν περιπλέκει την εξίσωση

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden
Επιχειρήσεις

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί: Πολλές θέσεις εργασίας θα χαθούν για πάντα από την τεχνητή νοημοσύνη
Ειδήσεις

Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποιεί: Πολλές θέσεις εργασίας θα χαθούν για πάντα από την τεχνητή νοημοσύνη

Έρευνα EY: Το AI επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που οι καταναλωτές αναζητούν και λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας
Υγεία

Έρευνα EY: Το AI επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που οι καταναλωτές αναζητούν και λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
03/09/2026 - 09:53

Αφθώδης πυρετός: Βαρύ πλήγμα στην κτηνοτροφία της Λέσβου με 85.000 θανατώσεις

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 09:42

IDEAL Holdings: Άλμα 27% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο – Στα €19 εκατ. τα συγκρίσιμα κέρδη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
03/09/2026 - 09:33

Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας: Η Ελλάδα έχει την κύρια ευθύνη για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των ελαιοπαραγωγών

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 09:29

Κορκίδης: Κορυφαίος ναυτιλιακός, επιχειρηματικός και τεχνολογικός κόμβος ο Πειραιάς

Ακίνητα
03/09/2026 - 09:15

«Σπίτι μου ΙΙ»: Πάνω από 14.000 νέοι και οικογένειες απέκτησαν πρώτη κατοικία

Οικονομία
03/09/2026 - 09:00

Τεχνητή Νοημοσύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η νέα πρόκληση για τις κυβερνήσεις

Ειδήσεις
03/09/2026 - 08:44

ΗΠΑ-Κίνα: Ο Τραμπ χρειάζεται τον Σι, αλλά το Ιράν περιπλέκει την εξίσωση

Φορολογία
03/09/2026 - 08:34

6th Law Forum on Taxation: Στο επίκεντρο οι νέες προκλήσεις της φορολογικής πολιτικής

Πολιτική
03/09/2026 - 08:31

Ανδρουλάκης: Κρητικό δείπνο με στελέχη και βουλευτές στο Ψυχρό Λασιθίου

Ειδήσεις
03/09/2026 - 08:24

Συναγερμός στον Κόλπο: Το Ιράν χτυπά αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ – Τι λέει ο Τραμπ

Οικονομία
03/09/2026 - 08:07

Τσίπρας: Η πράσινη μετάβαση ως «όχημα» για φθηνότερη ενέργεια και παραγωγική ανασυγκρότηση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/09/2026 - 07:55

ΔΕΘ: Η βιομηχανία ζητά αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

Άλλοι Αρθρογράφοι
03/09/2026 - 07:49

Το νέο πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών εντός ΕΕ: Οι επερχόμενες αλλαγές

Πολιτική
02/09/2026 - 23:46

Χρυσοχοΐδης: Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων – Ειδική ομάδα για εξάρθρωση των κυκλωμάτων

Πολιτική
02/09/2026 - 23:45

ΠΑΣΟΚ: Η κρατική αρωγή απαιτεί μόνιμες λύσεις και οι υγειονομικές κρίσεις επιστημονική ευθύνη

Πολιτική
02/09/2026 - 23:40

Ο Τσίπρας «συσπειρώνει» όλους… εναντίον του: Σφοδρές αντιδράσεις για τις οικονομικές εξαγγελίες του

Χρηματιστήρια
02/09/2026 - 23:26

Σημαντική ανάσα για τη Wall Street: «Ράλι» μετά το τριήμερο sell-off

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/09/2026 - 23:16

Δήμας: Εξετάζεται 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης τα Σαββατοκύριακα, στο 60% η υλοποίηση του Flyover

Οικονομία
02/09/2026 - 23:10

ΥΠΕΘΟ για Τσίπρα: Χάσαμε τον λογαριασμό… μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου €13 δισ.

Πολιτική
02/09/2026 - 23:03

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 22:59

Chevron και Eni: Συμφωνίες για μεγάλη επέκταση πετρελαϊκών έργων στη Βενεζουέλα

Ειδήσεις
02/09/2026 - 22:45

«Επίθεση φιλίας» Γαλλίας – Βρετανίας: Επίσκεψη Μακρόν στο Λονδίνο - Συνάντηση με βασιλιά Κάρολο και Μπέρναμ

Νομίσματα
02/09/2026 - 22:30

Ιράν: Νέο ιστορικό χαμηλό για το ριάλ – Ξεπέρασε τα 2,2 εκατ. ανά δολάριο

Πολιτική
02/09/2026 - 22:28

Μαρινάκης για Τσίπρα: Τίναξε την μπάνκα στον αέρα – Σερβίρει «εύκολες» λύσεις για δύσκολα προβλήματα

Magazino
02/09/2026 - 22:15

Έρευνα: 560 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από την κλιματική αλλαγή – Τα πιο ευάλωτα θύματα της ζέστης

Ειδήσεις
02/09/2026 - 21:59

«Καταιγίδα» στο Πεντάγωνο: Αποχωρήσεις κορυφαίων αξιωματικών και ανησυχία για τα αποθέματα όπλων

Ειδήσεις
02/09/2026 - 21:30

Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στο Σινά της Αιγύπτου

Magazino
02/09/2026 - 21:12

«Δεν θέλω άλλο μωρό, αλλά πενθώ το τέλος της γονιμότητάς μου»: Η εξομολόγηση μιας μαμάς

Πολιτική
02/09/2026 - 21:10

Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: Το οικονομικό σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ. - Κατάργηση των Πανελλαδικών και κατώτατος μισθός €1.000

Ειδήσεις
02/09/2026 - 20:59

Κόστα: Νέοι φόροι ή περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ – Σκληρό παζάρι ενόψει Οκτωβρίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ