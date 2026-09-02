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ΠΑΣΟΚ: Η κρατική αρωγή απαιτεί μόνιμες λύσεις και οι υγειονομικές κρίσεις επιστημονική ευθύνη
Πολιτική
23:45 - 02 Σεπ 2026

ΠΑΣΟΚ: Η κρατική αρωγή απαιτεί μόνιμες λύσεις και οι υγειονομικές κρίσεις επιστημονική ευθύνη

Reporter.gr Newsroom
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Στις σοβαρές αδυναμίες του νομοσχεδίου για την κρατική αρωγή, στις προβληματικές διατάξεις της τροπολογίας για τη στελέχωση των υπηρεσιών και την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, αλλά και στη διαχρονική στήριξη του ΠΑΣΟΚ προς τους εποχικούς πυροσβέστες, αναφέρθηκε ο βουλευτής Αργολίδας και υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς, κατά τη δευτερολογία του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Απαντώντας στην κατηγορία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για την απουσία εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ από πρόσφατη διαμαρτυρία των εποχικών πυροσβεστών, χαρακτήρισε ντροπή τη μικροκομματική εκμετάλλευση του δίκαιου αγώνα τους. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν, βρίσκεται και θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό τους, στηρίζοντας τα αιτήματά τους όχι μόνο με λόγια, αλλά με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, συγκεκριμένες προτάσεις και συνεχή ανάδειξη των προβλημάτων τους.

Αναφερόμενος στην τροπολογία, επισήμανε ότι αποκαλύπτει για ακόμη μία φορά έναν αποσπασματικό και καθυστερημένο τρόπο νομοθέτησης. Η παράταση των αποσπάσεων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής αποτελεί, όπως τόνισε, παραδοχή της αδυναμίας κάλυψης των ογδόντα οργανικών θέσεων. Αντί για μόνιμη στελέχωση, επιλέγεται μία ακόμη προσωρινή λύση, η οποία κινδυνεύει να μεταφέρει την υποστελέχωση από τη μία δημόσια υπηρεσία στην άλλη.

Παράλληλα, η αναδρομική κάλυψη του συμβατικού κενού στη διαμονή των πληγέντων από την έκρηξη στους Αμπελοκήπους γεννά ερωτήματα για την έγκαιρη άσκηση των προβλεπόμενων παρατάσεων, ενώ η νέα παράταση για τις λαϊκές αγορές αποδεικνύει ότι οι αρχικές προθεσμίες δεν ανταποκρίνονταν στις πραγματικές δυνατότητες των φορέων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ανδρέας Πουλάς στην αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, επισημαίνοντας ότι επί πέντε μήνες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν κατάφερε να ελέγξει αποτελεσματικά την επιζωοτία. Το αποτέλεσμα είναι δεκάδες χιλιάδες ζώα να οδηγούνται σε θανάτωση και ο κτηνοτροφικός κόσμος του νησιού να βρίσκεται σε απόγνωση.

Όπως τόνισε, η διαχείριση μιας επιζωοτίας απαιτεί εξειδικευμένη κτηνιατρική γνώση, κλινική εμπειρία, επιδημιολογική επιτήρηση, εργαστηριακή υποστήριξη και αυστηρή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να είναι υποστηρικτική, δεν μπορεί όμως να υποκαταστήσει την επιστημονική ευθύνη και τη διοίκηση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, αντί να ενισχύσει τις δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό και επαρκείς πόρους, παραμερίζει τους επιστήμονες της πρώτης γραμμής και χρησιμοποιεί τις Ένοπλες Δυνάμεις για να καλύψει τα κενά του κρατικού μηχανισμού. Παράλληλα, έθεσε σοβαρά θεσμικά ερωτήματα για τη διάταξη που προβλέπει συντονισμό «κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης» και συμμόρφωση των υπηρεσιών προς τις οδηγίες στρατιωτικού επικεφαλής υπό την απειλή πειθαρχικών κυρώσεων.

«Σε έναν ακριτικό νομό, του οποίου η οικονομία στηρίζεται στην κτηνοτροφία, φέρνετε τους στρατιωτικούς επιστήμονες σε αντιπαράθεση με τους κτηνοτρόφους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για το ποιος αναλαμβάνει την επιστημονική ευθύνη και ποιος λογοδοτεί για τις ζώνες προστασίας, τις θανατώσεις και τις απολυμάνσεις.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η επιχορήγηση των τριών εκατομμυρίων ευρώ προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν αρκεί χωρίς αναλυτική κοστολόγηση και εγγύηση έγκαιρης διάθεσης. Ζήτησε ενιαίο επιχειρησιακό κέντρο στη Λέσβο, με κατοχυρωμένο τον πρώτο λόγο της κεντρικής κτηνιατρικής αρχής, καθώς και ασφαλή διαχείριση του γάλακτος, ώστε η υγειονομική κρίση να μη μετατραπεί και σε περιβαλλοντική απειλή.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Πουλάς επισήμανε ότι, παρά τις επιμέρους θετικές ρυθμίσεις, το νομοσχέδιο δεν συγκροτεί ένα ολοκληρωμένο, δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα κρατικής αρωγής. Οι καθυστερήσεις, η γραφειοκρατία, η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και η υποστελέχωση παραμένουν, ενώ ενισχύεται ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης χωρίς επαρκείς εγγυήσεις και εποπτεία.

Απαντώντας, τέλος, στους ισχυρισμούς της κυβέρνησης περί ιδεοληψίας και πολιτικής σκοπιμότητας, ξεκαθάρισε: «Ιδεοληψία δεν είναι να ζητάμε στελεχωμένες υπηρεσίες, διαφανείς διαδικασίες και δίκαιες αποζημιώσεις. Πολιτική σκοπιμότητα θα ήταν να αγνοήσουμε σεισμόπληκτους, πυρόπληκτους και πλημμυροπαθείς που περιμένουν επί χρόνια. Η κριτική μας στηρίζεται στη δική τους πραγματικότητα».

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