Σημαντική ανάσα για τη Wall Street: «Ράλι» μετά το τριήμερο sell-off

Οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Τετάρτη 2/9, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων πήραν «ανάσα» μετά την πρόσφατη έντονη άνοδο που τις είχε οδηγήσει σε υψηλά πολλών ετών.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,46%, στις 7.666,60 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,45%, κλείνοντας στις 26.217,83 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 295,07 μονάδες ή 0,56%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 53.061,95 μονάδες.

Την άνοδο του Dow ενίσχυσαν μεταξύ άλλων οι μετοχές της Nvidia και της Johnson & Johnson.

Οι αμερικανικές αγορές είχαν δεχθεί πιέσεις τις τελευταίες ημέρες λόγω των υψηλών αποδόσεων των ομολόγων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τον αντίκτυπο της ανόδου των τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό. Με τη σημερινή συνεδρίαση, ο S&P 500, ο τεχνολογικός Nasdaq και ο Dow διέκοψαν το τριήμερο πτωτικό σερί τους.

Στο 4,818% η απόδοση του 10ετούς

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου έφτασε την Τετάρτη έως το 4,818%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023. Αντίστοιχα, ανοδικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ομολόγων στη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, ενώ στην Ιαπωνία η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου διαμορφώθηκε κοντά σε υψηλά πολλών δεκαετιών.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση της ανόδου των αποδόσεων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δημιούργησε περιθώριο για την ανάκαμψη των μετοχών, με την απόδοση του 10ετούς να κινείται τελικά σχεδόν αμετάβλητη.

«Ο βασικός παράγοντας είναι το πετρέλαιο», δήλωσε στο CNBC ο Τζέι Χάτφιλντ, διευθύνων σύμβουλος της Infrastructure Capital Advisors, εκτιμώντας ότι η αγορά παραμένει σε ένα περιορισμένο εύρος διακύμανσης σε μια εποχικά αδύναμη περίοδο. Όπως σημείωσε, η σημερινή ανάκαμψη των μετοχών συνδέεται με την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται κοντά σε κορύφωση.

Ράλι για Brent: Εκτοξεύθηκε στα 95,63 δολάρια

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) έκλεισαν με άνοδο σχεδόν 1%, στα 91,01 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαμορφώθηκε στα 95,63 δολάρια, επίσης με κέρδη περίπου 1%.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου σημειώνεται καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ενισχύοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο Χάτφιλντ δήλωσε ότι δεν αναμένει συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, εκτίμησε ωστόσο ότι η πρόσφατη άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενδέχεται να αποδειχθεί βραχύβια. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο S&P 500 θα μπορούσε να υποχωρήσει έως τις 7.500 μονάδες.

«Πιστεύουμε ότι το πετρέλαιο θα κινηθεί χαμηλότερα τους επόμενους έξι μήνες, καθώς αυξάνεται η παραγωγή από χώρες εκτός OPEC και αναπτύσσονται εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου», πρόσθεσε.

Πάνω από 17 εκατ. βαρέλια μέσω του Ορμούζ

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε την Τετάρτη στο CNBC ότι τη Δευτέρα μεταφέρθηκαν μέσω των Στενών του Ορμούζ περισσότερα από 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για τον υψηλότερο όγκο που έχει καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν τον Φεβρουάριο.