ΕΣΠ: Το εμπόριο δεν είναι υποσημείωση της ΔΕΘ, αλλά επιταχυντής της οικονομίας

Σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση ενόψει της ΔΕΘ στέλνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, ζητώντας το εμπόριο να αποκτήσει αυτοτελή θέση στον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και να πάψει να αντιμετωπίζεται απλώς ως μέρος της κατηγορίας των ελεύθερων επαγγελματιών.

Λίγες ημέρες πριν από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ανοίγει τη συζήτηση για τον ρόλο του εμπορίου στην επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας.

Το ερώτημα που θέτει είναι συγκεκριμένο: Πού βρίσκεται το εμπόριο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας;

Όπως υποστηρίζει, το εμπόριο δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη κλάδο που χρειάζεται μέτρα στήριξης και φορολογικές ελαφρύνσεις. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, με ισχυρή επίδραση στην απασχόληση, τις επενδύσεις, την παραγωγή, τις μεταφορές, τα logistics, την τεχνολογία και την κατανάλωση.

226.000 επιχειρήσεις και 760.000 θέσεις εργασίας

Τα μεγέθη αποτυπώνουν το ειδικό βάρος του κλάδου.

Στο ελληνικό εμπόριο δραστηριοποιούνται περίπου 226.000 επιχειρήσεις, σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις της χώρας εκτός αγροτικού τομέα.

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ανήλθε το 2025 σε 181,3 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 36,9% του συνολικού κύκλου εργασιών της οικονομίας.

Παράλληλα, το εμπόριο δημιουργεί και συντηρεί περίπου 760.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή το 17,3% της συνολικής απασχόλησης, ενώ περισσότεροι από ένας στους τέσσερις εργοδότες της χώρας δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Για τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς, ωστόσο, το αποτύπωμα του εμπορίου είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς ο κλάδος λειτουργεί ως κρίσιμος συνδετικός κρίκος μεταξύ διαφορετικών τομέων της οικονομίας.

Από την παραγωγή στον καταναλωτή

Το εμπόριο συνδέει την παραγωγή και τη μεταποίηση με τον τελικό καταναλωτή, τον πρωτογενή τομέα με την αγορά, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές με τα δίκτυα διανομής, ενώ δημιουργεί ισχυρές συνέργειες με τις μεταφορές, τα logistics, τον τουρισμό, την τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία.

Ακριβώς αυτή η διασύνδεση, σύμφωνα με τον Σύλλογο, καθιστά την ανάπτυξη του εμπορίου πολλαπλασιαστή για την οικονομική δραστηριότητα συνολικά.

Ως εκ τούτου, η ΔΕΘ 2026 θα πρέπει να αποτελέσει, όπως επισημαίνει, σημείο μετάβασης από την πολιτική της επιβίωσης στην πολιτική της ανάπτυξης.

Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030

Στο επίκεντρο της πρότασης του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς βρίσκεται η δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης για το εμπόριο έως το 2030, ενταγμένου στον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας.

Το σχέδιο, σύμφωνα με τον Σύλλογο, θα πρέπει να περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους για επενδύσεις, παραγωγικότητα, ψηφιακό μετασχηματισμό, χρηματοδότηση, απασχόληση και εξωστρέφεια, αλλά και για τη διασύνδεση του εμπορίου με τους υπόλοιπους παραγωγικούς κλάδους.

Παράλληλα, ο Σύλλογος έχει καταθέσει συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων, μεταξύ των οποίων:

Κατάργηση του τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος για το εμπόριο και φορολόγηση με βάση την πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Νέα ρύθμιση των οφειλών, με περισσότερες δόσεις, χαμηλότερο κόστος και εξατομικευμένο προσδιορισμό της δυνατότητας αποπληρωμής.

Λειτουργικό ακατάσχετο επιχειρηματικό λογαριασμό, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να καλύπτουν μισθοδοσία, προμηθευτές και λειτουργικές υποχρεώσεις.

Μείωση του μη μισθολογικού κόστους και ισχυρότερα κίνητρα για νέες προσλήψεις.

Περιορισμό του κόστους ψηφιακής συμμόρφωσης, με εφαρμογή της αρχής «Once Only» και διασύνδεση των κρατικών συστημάτων.

Μείωση τραπεζικών προμηθειών και κόστους POS, αλλά και ουσιαστικότερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με Τεχνητή Νοημοσύνη, e-commerce, omnichannel πωλήσεις, CRM και cybersecurity.

Ισότιμους όρους ανταγωνισμού απέναντι στις πλατφόρμες τρίτων χωρών και ενισχυμένους ελέγχους στα προϊόντα που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ενεργότερη συμμετοχή του εμπορίου στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και της επόμενης ευρωπαϊκής προγραμματικής περιόδου.

Καπράλος: «Δεν ζητάμε ένα ακόμη μέτρο ανακούφισης»

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, θέτει το ζήτημα πέρα από τη λογική των μέτρων άμεσης ανακούφισης.

«Στη δημόσια συζήτηση ενόψει της ΔΕΘ ακούμε για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και μεσαία τάξη. Το εμπόριο, όμως, δεν είναι μια υποκατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι ένας αυτοτελής παραγωγικός κλάδος 226.000 επιχειρήσεων, ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και ένας από τους ισχυρότερους μηχανισμούς διάχυσης της ανάπτυξης σε ολόκληρη την οικονομία», αναφέρει.

Και προσθέτει:

«Δεν ζητάμε, λοιπόν, απλώς ένα ακόμη μέτρο ανακούφισης ή να μοιραστεί ένα ακόμη κομμάτι της πίτας στο εμπόριο. Ζητάμε να αξιοποιήσουμε το εμπόριο για να μεγαλώσουμε την πίτα της ελληνικής οικονομίας».

«Από την επιβίωση στη μεγέθυνση»

Ο κ. Καπράλος υπογραμμίζει ότι η επένδυση σε μια εμπορική επιχείρηση μπορεί να ενεργοποιήσει μια ευρύτερη αλυσίδα οικονομικής δραστηριότητας.

«Κάθε ευρώ που επενδύεται στην ανάπτυξη μιας εμπορικής επιχείρησης κινητοποιεί παραγωγή, μεταποίηση, μεταφορές, logistics, τεχνολογία, υπηρεσίες και απασχόληση. Γι' αυτό η Ελλάδα χρειάζεται για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης για το εμπόριο με ορίζοντα το 2030», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία επιχειρήσεων που δεν θα περιορίζονται στην προσπάθεια να παραμείνουν βιώσιμες, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν, να ψηφιοποιούνται, να προσλαμβάνουν και να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους.

«Η ΔΕΘ του 2026 πρέπει να σηματοδοτήσει τη μετάβαση από την πολιτική της επιβίωσης στην πολιτική της μεγέθυνσης», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, ενόψει της ΔΕΘ 2026, να εντάξουν το εμπόριο αυτοτελώς στον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και να δεσμευτούν για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης του κλάδου.

Το ζητούμενο, όπως συνοψίζει ο Σύλλογος, δεν είναι πλέον μόνο πώς θα βοηθηθεί το εμπόριο να επιβιώσει, αλλά πώς θα αξιοποιηθεί η δυναμική του ώστε να συμβάλει στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και στη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας.

«Αν θέλουμε μεγαλύτερη ελληνική οικονομία, πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους κλάδους που μπορούν να πολλαπλασιάσουν την ανάπτυξη. Και το εμπόριο είναι ένας από τους ισχυρότερους επιταχυντές της», καταλήγει ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς.