6th Law Forum on Taxation: Στο επίκεντρο οι νέες προκλήσεις της φορολογικής πολιτικής

Τις νέες προκλήσεις που διαμορφώνουν το φορολογικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς αναμένεται να αναδείξει το 6th Law Forum on Taxation, το οποίο διοργανώνει η CLEON Conferences & Communications την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, στο Divani Caravel Hotel. Το Reporter.gr είναι Χορηγός Επικοινωνίας της διοργάνωσης.

Στο επίκεντρο του Forum θα βρεθούν κρίσιμες εξελίξεις της φορολογικής πολιτικής, με θεματικές όπως η EU Tax Agenda 2024-2029, η US Tax Policy και η αλληλεπίδρασή της με το Pillar 2 του ΟΟΣΑ, η φορολογία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), καθώς και η παγκόσμια φορολογική πολιτική σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Παράλληλα, θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν άμεσα τις επιχειρήσεις και τη φορολογική τους συμμόρφωση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς φορολογικοί κανόνες και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη.

Στο Forum θα συμμετάσχουν κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι των φορολογικών αρχών, νομικοί, οικονομολόγοι, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, οικονομικοί διευθυντές, λογιστές και φοροτεχνικοί, φοροτεχνικές και ελεγκτικές εταιρείες, νομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, τράπεζες, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες.

Το Forum τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ).

Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η Χρύσα Μήλιου, Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής, καθώς και ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν επίσης στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, μεταξύ άλλων από τη HELLENiQ ENERGY, την EY Greece, την Aegean Airlines, την Papastratos, την Motor Oil Hellas, τη Novibet καθώς και εκπρόσωποι σημαντικών δικηγορικών γραφείων και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το 6th Law Forum on Taxation φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο διαλόγου μεταξύ πολιτείας, φορολογικής διοίκησης, νομικής και επιχειρηματικής κοινότητας, με επίκεντρο τις αλλαγές που επηρεάζουν το φορολογικό και επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς.

Για να δείτε το πρόγραμμα, επισκεφθείτε: 6th LAW FORUM ON TAXATION

Για να κλείσετε το εισιτήριο σας: 6th LAW FORUM ON TAXATION