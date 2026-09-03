Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας: Η Ελλάδα έχει την κύρια ευθύνη για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των ελαιοπαραγωγών

H Επιτροπή δηλώνει ότι έχει ήδη υπενθυμίσει στις Ελληνικές αρχές την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν τις πληρωμές «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η Ελλάδα φέρει την κύρια ευθύνη για την ορθή και έγκαιρη καταβολή της στήριξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Την κύρια ευθύνη της Ελλάδας για την ορθή και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων προς τις Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου.

Στην απάντησή του, ο αρμόδιος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις τόσο στην υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές όσο και στην καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων.

Μάλιστα, η Επιτροπή δηλώνει ότι έχει ήδη υπενθυμίσει στις Ελληνικές αρχές την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν τις πληρωμές «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η Ελλάδα φέρει την κύρια ευθύνη για την ορθή και έγκαιρη καταβολή της στήριξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η απάντηση της Κομισιόν δεν αφήνει κανένα περιθώριο για υπεκφυγές και μετακύλιση ευθυνών. Περίπου 65 οργανώσεις, που εκπροσωπούν περισσότερους από 20.000 ελαιοπαραγωγούς, έχουν υλοποιήσει εγκεκριμένες δράσεις και έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους, παραμένοντας, ωστόσο, απλήρωτες. Την ίδια στιγμή, εργαζόμενοι, παραγωγοί και τοπικές οικονομίες βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομική ασφυξία και αδυναμία προγραμματισμού.

Πρόκειται, μάλιστα, για πόρους που προέρχονται από παρακρατήσεις των ίδιων των ελαιοπαραγωγών και επιστρέφουν στον κλάδο μέσω δράσεων για την ποιότητα, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της ελληνικής ελαιοκομίας.

Με αφορμή την απάντηση του Επιτρόπου ο Σάκης Αρναούτογλου δήλωσε:

«Η απάντηση του Επιτρόπου Χάνσεν είναι απολύτως σαφής: η Κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη για την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων και η Κομισιόν τής έχει ήδη υπενθυμίσει ότι οι πληρωμές πρέπει να γίνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Οι ελαιοπαραγωγοί και οι οργανώσεις τους δεν ζητούν χάρη. Ζητούν να λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται για δράσεις τις οποίες έχουν ήδη υλοποιήσει. Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να μιλά διαρκώς για εκσυγχρονισμό και ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής και, την ίδια ώρα, να αφήνει χωρίς ρευστότητα εκείνους που επενδύουν στην ποιότητα και στη βιωσιμότητα του Ελληνικού ελαιολάδου.

Μετά και την επίσημη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία. Η Κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει άμεσα συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής. Οι 20.000 ελαιοπαραγωγοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν το τίμημα της κυβερνητικής ανεπάρκειας και των χρόνιων δυσλειτουργιών του συστήματος πληρωμών».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει, τέλος, ότι θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων και στις σχετικές πληρωμές, ενώ έχει τη δυνατότητα να ζητά πληροφορίες και να αξιολογεί τη συμμόρφωση των εθνικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα της ερώτησης και της Απάντησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002592/2026

προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Σάκης Αρναούτογλου (S&D)

Θέμα: Καθυστερήσεις πληρωμών στα προγράμματα Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων στην Ελλάδα

Σοβαρή αναστάτωση έχει προκληθεί στον ελληνικό ελαιοκομικό τομέα λόγω της μεγάλης καθυστέρησης καταβολής των ενισχύσεων για τα προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ). Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, περίπου 65 οργανώσεις ελαιοπαραγωγών και ΟΕΦ, που αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 20 000 ελαιοπαραγωγούς σε όλη τη χώρα, έχουν ήδη υλοποιήσει εγκεκριμένες δράσεις και έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους, χωρίς ωστόσο να έχουν λάβει την προβλεπόμενη χρηματοδότηση.

Πρόκειται για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πόρους που προέρχονται από παρακρατήσεις των ελαιοπαραγωγών και επιστρέφουν σε αυτούς μέσω δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα, την εκπαίδευση, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα του ελληνικού ελαιοκομικού τομέα.

Οι καθυστερήσεις αυτές δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, αδυναμία προγραμματισμού των επόμενων δράσεων, κίνδυνο διακοπής λειτουργίας των οργανώσεων και έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε εργαζομένους, παραγωγούς και τοπικές οικονομίες.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση των προγραμμάτων ΟΕΦ στην Ελλάδα, ιδίως ως προς την καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων;

2. Προτίθεται να ζητήσει από τις ελληνικές αρχές σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής προς τις ΟΕΦ;

3. Ποια μέτρα μπορεί να λάβει ώστε να διασφαλιστεί ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών δεν θα υπονομεύσουν τη λειτουργία των ΟΕΦ και τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών;

Κατάθεση: 24.6.2026

PE790.590v01-00

ELE-002592/2026Απάντηση του κ. Hansenεξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1.9.2026)

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές στην Ελλάδα. Συνεπώς, είναι ενήμερη για τις καθυστερήσεις που επηρεάζουν, αφενός, την υλοποίηση των προγραμμάτων και, αφετέρου, την καταβολή των προβλεπόμενων σχετικών ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υπενθυμίσει στις ελληνικές αρχές την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν την καταβολή των πληρωμών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Βάσει της επιμερισμένης διαχείρισης, η Ελλάδα φέρει την κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση της ορθής και έγκαιρης καταβολής της στήριξης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2116. Η Επιτροπή δύναται να ζητεί πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές, να αξιολογεί κατά πόσον τα εθνικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες και να διατηρεί στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της παροχής τεχνικής υποστήριξης, κατά περίπτωση.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές όσον αφορά τις καθυστερήσεις που επηρεάζουν την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων και τις σχετικές πληρωμές.