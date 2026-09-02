Χρυσοχοΐδης: Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων – Ειδική ομάδα για εξάρθρωση των κυκλωμάτων

Στην αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου για τις τηλεφωνικές απάτες, ιδιαίτερα όταν τα θύματα είναι ηλικιωμένοι, προχωρά η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο υπουργός ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με το υπουργείο Δικαιοσύνης για την προώθηση αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα, με στόχο οι απάτες που συνδέονται με οργανωμένο έγκλημα να αντιμετωπίζονται ως κακουργηματικές πράξεις, με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη έμφαση, όπως σημείωσε, θα δοθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δράστες στοχεύουν ηλικιωμένους, αξιοποιώντας μεθόδους τηλεφωνικής εξαπάτησης για να αποσπάσουν χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Ειδική ομάδα για τα κυκλώματα εξαπάτησης

Παράλληλα, σύμφωνα με τον υπουργό, συγκροτείται ειδική ομάδα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αποτελούμενη από εξειδικευμένους αστυνομικούς.

Αποστολή της ομάδας θα είναι η αποκλειστική ενασχόληση με την εντοπισμό και την εξάρθρωση οργανωμένων κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν τηλεφωνικές απάτες για να εξαπατούν πολίτες.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε το φαινόμενο «επιδημία» που, όπως είπε, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οργανωμένα δίκτυα καταφέρνουν να αποκομίζουν σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω μεθόδων που βασίζονται στην εξαπάτηση των πολιτών.

Σύσκεψη με τράπεζες και ΔΕΔΔΗΕ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση του φαινομένου, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων.

Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι των τραπεζών και του ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο να εξεταστούν τρόποι ενίσχυσης της πρόληψης και της προστασίας των πολιτών από τις τηλεφωνικές απάτες.