Κορκίδης: Κορυφαίος ναυτιλιακός, επιχειρηματικός και τεχνολογικός κόμβος ο Πειραιάς

Ένα ισχυρό αποτύπωμα εξωστρέφειας αφήνει η παρουσία των επιχειρήσεων–μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς στην 32η Διεθνή Έκθεση SMM στο Αμβούργο, η οποία ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Στην κορυφαία για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία και τεχνολογία διοργάνωση, το Ε.Β.Ε.Π. διέθεσε ειδικό χώρο σε 11 επιχειρήσεις-μέλη του, οι οποίες, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, πραγματοποιούν κρίσιμες b2b συναντήσεις και σφυρηλατούν διεθνείς συνέργειες.

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν: Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, Όμιλος Onex, Όμιλος Κατράδη, Golden Cargo Α.Ε., S. Korkidis Bros, Shelectro, SeaCrest Solutions, Triad LTD, Εισαγωγαί Μαυρίκος Α.Ε. και Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων.

Το περίπτερο του Ε.Β.Ε.Π. τίμησαν με την παρουσία τους, ο Συντονιστής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας για τη Ναυτιλιακή Οικονομία και τον Τουρισμό, Dr. Christoph Ploß και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αμβούργου, κ. Δημοκράτης Τατάνης. Μέσα από αυτήν τη συντονισμένη κινητοποίηση, ο επιχειρηματικός κόσμος της ευρύτερης περιφέρειας του Πειραιά είχε την ευκαιρία να προβάλει μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που άπτονται των ναυτιλιακών -και όχι μόνο- δραστηριοτήτων.

«Η δυναμική παρουσία των πειραϊκών επιχειρήσεων στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση SMM επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Πειραιά στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. Οι εταιρείες του ναυτιλιακού μας κέντρου παρουσιάζουν την τεχνογνωσία, την καινοτομία και τις σύγχρονες υπηρεσίες τους, αναδεικνύοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας» δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης. «Η συμμετοχή στην SMM αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών, την ανταλλαγή γνώσεων και την προώθηση καινοτόμων λύσεων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της ναυτιλίας» συμπλήρωσε ενώ τόνισε τη «διεθνή προβολή του Πειραιά ως κορυφαίου ναυτιλιακού, επιχειρηματικού και τεχνολογικού κόμβου» αλλά και την «περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη».

Η SMM, η οποία διεξάγεται στον εκθεσιακό χώρο «Hamburg Messe» και αποτελεί -μαζί με τα «Ποσειδώνια»- κορυφαία διοργάνωση στην Ευρώπη για τον κλάδο, συγκέντρωσε φέτος 50.000 επισκέπτες από 120 χώρες, 22 εθνικά περίπτερα και άνω των 2.200 εταιρειών σε 11 αίθουσες συνολικής έκτασης 90.000 τ.μ.

Μέσα σε αυτό το σπουδαίο περιβάλλον για το ναυτιλιακό οικοσύστημα, η ελληνική συμμετοχή ξεχώρισε περισσότερο από κάθε άλλη φορά, καθώς η χώρα μας εκπροσωπήθηκε συνολικά από 30 εταιρείες με αναλογικά μεγαλύτερη έκταση περιπτέρων. Εξαιρετικά αισθητή έγινε και η παρουσία της Κύπρου, καθώς με τη μέριμνα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και σε στενή συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το κυπριακό περίπτερο φιλοξένησε 10 επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας την κοινή στρατηγική του ελληνισμού στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.

Παράλληλα με το εμπορικό σκέλος, το ενδιαφέρον της αποστολής προσέλκυσε και το πλούσιο πρόγραμμα των παράλληλων συνεδρίων της έκθεσης, το οποίο φιλοξένησε 240 διακεκριμένους ομιλητές. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη ναυτιλιακή τεχνολογία και τον βιομηχανικό εξοπλισμό, με ιδιαίτερη έμφαση σε εξειδικευμένα πάνελ όπως το Maritime Security & Defence Conference και τα Offshore Dialogues.