ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κορκίδης: Κορυφαίος ναυτιλιακός, επιχειρηματικός και τεχνολογικός κόμβος ο Πειραιάς
Επιχειρήσεις
09:29 - 03 Σεπ 2026

Κορκίδης: Κορυφαίος ναυτιλιακός, επιχειρηματικός και τεχνολογικός κόμβος ο Πειραιάς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα ισχυρό αποτύπωμα εξωστρέφειας αφήνει η παρουσία των επιχειρήσεων–μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς στην 32η Διεθνή Έκθεση SMM στο Αμβούργο, η οποία ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Στην κορυφαία για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία και τεχνολογία διοργάνωση, το Ε.Β.Ε.Π. διέθεσε ειδικό χώρο σε 11 επιχειρήσεις-μέλη του, οι οποίες, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, πραγματοποιούν κρίσιμες b2b συναντήσεις και σφυρηλατούν διεθνείς συνέργειες.

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν: Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, Όμιλος Onex, Όμιλος Κατράδη, Golden Cargo Α.Ε., S. Korkidis Bros, Shelectro, SeaCrest Solutions, Triad LTD, Εισαγωγαί Μαυρίκος Α.Ε. και Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων.

Το περίπτερο του Ε.Β.Ε.Π. τίμησαν με την παρουσία τους, ο Συντονιστής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας για τη Ναυτιλιακή Οικονομία και τον Τουρισμό, Dr. Christoph Ploß και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αμβούργου, κ. Δημοκράτης Τατάνης. Μέσα από αυτήν τη συντονισμένη κινητοποίηση, ο επιχειρηματικός κόσμος της ευρύτερης περιφέρειας του Πειραιά είχε την ευκαιρία να προβάλει μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που άπτονται των ναυτιλιακών -και όχι μόνο- δραστηριοτήτων.

«Η δυναμική παρουσία των πειραϊκών επιχειρήσεων στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση SMM επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Πειραιά στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. Οι εταιρείες του ναυτιλιακού μας κέντρου παρουσιάζουν την τεχνογνωσία, την καινοτομία και τις σύγχρονες υπηρεσίες τους, αναδεικνύοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας» δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης. «Η συμμετοχή στην SMM αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών, την ανταλλαγή γνώσεων και την προώθηση καινοτόμων λύσεων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της ναυτιλίας» συμπλήρωσε ενώ τόνισε τη «διεθνή προβολή του Πειραιά ως κορυφαίου ναυτιλιακού, επιχειρηματικού και τεχνολογικού κόμβου» αλλά και την «περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη».

Η SMM, η οποία διεξάγεται στον εκθεσιακό χώρο «Hamburg Messe» και αποτελεί -μαζί με τα «Ποσειδώνια»- κορυφαία διοργάνωση στην Ευρώπη για τον κλάδο, συγκέντρωσε φέτος 50.000 επισκέπτες από 120 χώρες, 22 εθνικά περίπτερα και άνω των 2.200 εταιρειών σε 11 αίθουσες συνολικής έκτασης 90.000 τ.μ.

Μέσα σε αυτό το σπουδαίο περιβάλλον για το ναυτιλιακό οικοσύστημα, η ελληνική συμμετοχή ξεχώρισε περισσότερο από κάθε άλλη φορά, καθώς η χώρα μας εκπροσωπήθηκε συνολικά από 30 εταιρείες με αναλογικά μεγαλύτερη έκταση περιπτέρων. Εξαιρετικά αισθητή έγινε και η παρουσία της Κύπρου, καθώς με τη μέριμνα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και σε στενή συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το κυπριακό περίπτερο φιλοξένησε 10 επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας την κοινή στρατηγική του ελληνισμού στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.

Παράλληλα με το εμπορικό σκέλος, το ενδιαφέρον της αποστολής προσέλκυσε και το πλούσιο πρόγραμμα των παράλληλων συνεδρίων της έκθεσης, το οποίο φιλοξένησε 240 διακεκριμένους ομιλητές. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη ναυτιλιακή τεχνολογία και τον βιομηχανικό εξοπλισμό, με ιδιαίτερη έμφαση σε εξειδικευμένα πάνελ όπως το Maritime Security & Defence Conference και τα Offshore Dialogues.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Σπίτι μου ΙΙ»: Πάνω από 14.000 νέοι και οικογένειες απέκτησαν πρώτη κατοικία
Ακίνητα

«Σπίτι μου ΙΙ»: Πάνω από 14.000 νέοι και οικογένειες απέκτησαν πρώτη κατοικία

Τεχνητή Νοημοσύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η νέα πρόκληση για τις κυβερνήσεις
Οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η νέα πρόκληση για τις κυβερνήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ακρίβεια: 1.740 προϊόντα με μειωμένες τιμές – Οι κατηγορίες που ξεχωρίζουν
Οικονομία

Ακρίβεια: 1.740 προϊόντα με μειωμένες τιμές – Οι κατηγορίες που ξεχωρίζουν

Κορκίδης (ΕΒΕΠ) για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών: Ζητούμενο η μείωση τιμών ταχυκίνητων κωδικών
ΕΜΠΟΡΙΟ

Κορκίδης (ΕΒΕΠ) για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών: Ζητούμενο η μείωση τιμών ταχυκίνητων κωδικών

ΕΒΕΠ: Στα €3 δισ. το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Ελλάδα
Επιχειρήσεις

ΕΒΕΠ: Στα €3 δισ. το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Ελλάδα

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΠ και Νεπάλ
Επιχειρήσεις

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΠ και Νεπάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 11:16

Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Coca-Cola Τρία Έψιλον για παροχή πράσινης ενέργειας

Σχόλια Αγοράς
03/09/2026 - 11:12

Ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα

Ειδήσεις
03/09/2026 - 11:10

«Εμφύλιος» μεταξύ των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών – Πυρά μεταξύ SBU και HUR στο Κίεβο

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 11:03

Η Mars καταγράφει σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Χρηματιστήρια
03/09/2026 - 10:52

Υποτονικές κινήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Εμπορεύματα
03/09/2026 - 10:49

Σήμα κινδύνου από την Ολλανδία: Αποσύρει 86 τόνους αποθεμάτων χρυσού από ΗΠΑ και Καναδά

Ειδήσεις
03/09/2026 - 10:43

ifo: Ανεβάζει τον πήχη για την ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας στο 1,4%

Ειδήσεις
03/09/2026 - 10:34

Η ΡΑΑΕΥ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 10:34

Jumbo: Προτείνει έκτακτο μέρισμα €1 ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 10:31

Το ΕΒΕΑ στην 90ή ΔΕΘ: «Οδικός χάρτης» για την επιχειρηματικότητα με ορίζοντα το 2040

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 10:26

Η IDEAL Holdings αποκτά από την OHA το μειοψηφικό ποσοστό 25% της Kymora Ltd

Πολιτική
03/09/2026 - 10:23

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 29,1% – Στο 15,5% η ΕΛΑΣ, στο 13,2% το ΠΑΣΟΚ

ΕΜΠΟΡΙΟ
03/09/2026 - 10:20

ΕΣΠ: Το εμπόριο δεν είναι υποσημείωση της ΔΕΘ, αλλά επιταχυντής της οικονομίας

Αναλύσεις
03/09/2026 - 10:09

Χρηματιστήριο: Στήριξης στις 2640-2650 βρίσκει ο ΓΔ 

Χρηματιστήρια
03/09/2026 - 10:01

Ανάκαμψη στις ασιατικές αγορές με κέρδη έως +1,3%

Οικονομία
03/09/2026 - 10:00

Φορολογικό «μπόνους» στους συνεπείς και κίνητρα για επενδύσεις ζητά η αγορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
03/09/2026 - 09:53

Αφθώδης πυρετός: Βαρύ πλήγμα στην κτηνοτροφία της Λέσβου με 85.000 θανατώσεις

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 09:42

IDEAL Holdings: Άλμα 27% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο – Στα €19 εκατ. τα συγκρίσιμα κέρδη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
03/09/2026 - 09:33

Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας: Η Ελλάδα έχει την κύρια ευθύνη για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των ελαιοπαραγωγών

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 09:29

Κορκίδης: Κορυφαίος ναυτιλιακός, επιχειρηματικός και τεχνολογικός κόμβος ο Πειραιάς

Ακίνητα
03/09/2026 - 09:15

«Σπίτι μου ΙΙ»: Πάνω από 14.000 νέοι και οικογένειες απέκτησαν πρώτη κατοικία

Οικονομία
03/09/2026 - 09:00

Τεχνητή Νοημοσύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η νέα πρόκληση για τις κυβερνήσεις

Ειδήσεις
03/09/2026 - 08:44

ΗΠΑ-Κίνα: Ο Τραμπ χρειάζεται τον Σι, αλλά το Ιράν περιπλέκει την εξίσωση

Φορολογία
03/09/2026 - 08:34

6th Law Forum on Taxation: Στο επίκεντρο οι νέες προκλήσεις της φορολογικής πολιτικής

Πολιτική
03/09/2026 - 08:31

Ανδρουλάκης: Κρητικό δείπνο με στελέχη και βουλευτές στο Ψυχρό Λασιθίου

Ειδήσεις
03/09/2026 - 08:24

Συναγερμός στον Κόλπο: Το Ιράν χτυπά αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ – Τι λέει ο Τραμπ

Οικονομία
03/09/2026 - 08:07

Τσίπρας: Η πράσινη μετάβαση ως «όχημα» για φθηνότερη ενέργεια και παραγωγική ανασυγκρότηση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/09/2026 - 07:55

ΔΕΘ: Η βιομηχανία ζητά αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

Άλλοι Αρθρογράφοι
03/09/2026 - 07:49

Το νέο πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών εντός ΕΕ: Οι επερχόμενες αλλαγές

Πολιτική
02/09/2026 - 23:46

Χρυσοχοΐδης: Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων – Ειδική ομάδα για εξάρθρωση των κυκλωμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ