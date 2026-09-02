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Eurobank: Στις 4 Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση 6,56 εκατ. νέων μετοχών από stock options
Ανακοινώσεις
17:56 - 02 Σεπ 2026

Eurobank: Στις 4 Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση 6,56 εκατ. νέων μετοχών από stock options

Reporter.gr Newsroom
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Στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 6.555.561 νέων κοινών μετοχών στη Euronext Athens προχωρά η Eurobank από τις 4 Σεπτεμβρίου 2026, μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που προέκυψε από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) από 231 στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας και συνδεδεμένων εταιρειών.

Οι νέες μετοχές εκδόθηκαν στην τιμή των 0,23 ευρώ ανά μετοχή, ενώ μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank ανέρχεται σε 794,19 εκατ. ευρώ και ο συνολικός αριθμός των εισηγμένων μετοχών της διαμορφώνεται σε 3,61 δισ.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank» ή «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 αρχίζει η διαπραγμάτευση στη Euronext Athens των 6.555.561 νέων κοινών ονομαστικών άυλων μετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 1.442.223,42 ευρώ συνεπεία άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από διακόσιους τριάντα έναν (231) δικαιούχους, μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (εφεξής «οι Δικαιούχοι»), σε τιμή διάθεσης 0,23 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 28.07.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφηθείσας την 12.12.2025 από την Τράπεζα εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings»), που ενέκρινε το σχετικό πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών και την από 22.10.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Mετόχων της Τράπεζας, δυνάμει της οποίας συνεχίστηκε το εν λόγω πρόγραμμα, και τις σχετικές από 25.06.2021, 23.07.2021, 15/16.12.2022, 31.05.2023, 27.06.2023, 31.07.2023, 28.06.2024, 27.06.2025 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Holdings και την από 26.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Την 01.09.2026 καταχωρίστηκε, με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 6156902 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η από 28.08.2026 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, δυνάμει της οποίας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.442.223,42 ευρώ με την έκδοση 6.555.561 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία και τιμής διάθεσης 0,23 ευρώ η κάθε μία. Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 794.193.255,46 ευρώ και διαιρείται σε 3.609.969.343 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία.

H Euronext Athens ενέκρινε στις 02.09.2026 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 6.555.561 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας. Οι εν λόγω νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στη Euronext Athens από τις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στη Euronext Athens ανέρχεται σε 3.609.969.343 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να ανατρέχουν στο σχετικό Έντυπο Παροχής Πληροφοριών του άρθρου 1 παρ. 5 περ. η’ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information & Control Services της Τράπεζας (Παναγούλη και Σινιόσογλου, Κτίριο Ε΄, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία) και στα γραφεία της Τράπεζας (Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα), καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://www.eurobank.gr). Επιπλέον μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Investor Information & Control Services μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 214 4046400, καθημερινά μεταξύ 09:30 και 17:00.

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