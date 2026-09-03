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Χρηματιστήριο: Στήριξης στις 2640-2650 βρίσκει ο ΓΔ
Αναλύσεις
10:09 - 03 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Στήριξης στις 2640-2650 βρίσκει ο ΓΔ 

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 0,32% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2648,58 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 307,1 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, οι πωλητές απέκτησαν υπεροπλία στο ξεκίνημα και μετά από μία ώρα οδήγησαν το ΓΔ στο χαμηλό της ημέρας, στις 2635 μονάδες. Στη συνέχεια ωστόσο, με καταλύτη τη θετική έκθεση της Morgan Stanley για τις τράπεζες επανέφεραν το ΓΔ σε θετικό έδαφος, χωρίς ωστόσο να πετύχουν να παραμείνει ως και στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,074% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,41%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+1,72%) να υπεραποδίδει αλλά τη Eurobank (- 0,54%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε ο Aktor (+0,59%), η ΔΕΗ (+0,85%), η Helleniq Energy (+2,06%), το Jumbo (+0,08%) αλλά και η SB (+3,78%) με τη Mevaco (+1,23%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Allwyn (-2,09%), η Κύπρου (-1,70%), η Cenergy (-1,24%), η Metlen (-2,22%), η Aegean (-1%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,38%), η ΕΥΔΑΠ (-2,24%), η ΜΟΗ (-1,69%), ο ΟΤΕ (-1,26%) και η Βιοχάλκο (-0,84%). Απολογιστικά, 34 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 70 εκείνων που υποχώρησαν. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μ. Ανατολή οδηγεί την τιμή του πετρελαίου ψηλότερα (στα $95 το brent/βαρέλι), αναζωπυρώνοντας τον πληθωρισμό και αναγκάζοντας τις Κεντρικές Τράπεζες να δρομολογήσουν επιτοκιακές αυξήσεις, σενάριο που πλήττει τις μετοχές. Ανθεκτικό το Euronext Athens με το ΓΔ να βρίσκει στήριξη στις 2640-2650 μονάδες.

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