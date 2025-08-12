Τι εννοεί ο Σκέρτσος με τα καλοκαιρινά μαγιώ;

Το γεγονός ότι πολλοί τουριστικοί προορισμοί, ιδίως νησιωτικοί, είναι απλησίαστοι για τους Ελληνες, είναι διαπιστωμένο. Όπως είναι διαπιστωμένο και ότι λόγω ακρίβειας και μειωμένης αγοραστικής δύναμης, το πρόβλημα γίνεται εντονότερο.

Υπό αυτήν την έννοια, το να αντιπαρατίθεται η κυβέρνηση με όσους επισημαίνουν αυτά τα στοιχεία, που επιβεβαιώνονται μάλιστα εν πολλοίς και από τη Eurostat, δεν είναι και η καλύτερη επιλογή. Πόσο μάλλον, όταν η κυβερνητική απάντηση αμφισβητεί μία στατιστική έρευνα και επικαλείται μία άλλη.

Αυτά περιλαμβάνονται σε μία ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Ακη Σκέρτσου, στην οποία μάλιστα γίνεται και μία όχι τόσο προφανής αναφορά στα… καλοκαιρινά μαγιώ: «Τα στατιστικά στοιχεία όταν πέφτουν θύμα κοπτοραπτικής μπορεί να είναι σαν τα καλοκαιρινά μαγιώ: αυτό που αποκαλύπτουν ίσως να είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης, όμως αυτό που κρύβουν είναι ζωτικής σημασίας», έγραψε ο υπουργός Επικρατείας στο facebook, όπως μπορείτε να διαβάσετε εδώ:

