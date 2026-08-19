Χρηματιστήριο: Μετατίθεται χρονικά η αναμέτρηση του ΓΔ με υψηλότερα επίπεδα

Υποχώρηση κατά 0,49% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2617,02 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 235,8 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία οδηγώντας το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος και περί τις 1μμ καταγραφόταν το χαμηλό ημέρας στις 2606 μονάδες.

Λόγω των αυξημένων τιμών του πετρελαίου αλλά και των υψηλότερων αποδόσεων των ομολόγων. Η αντίδραση των αγοραστών με οδηγούς τις μετοχές των διυλιστηρίων και την Optima οδήγησε σε μερική μόνο μείωση των απωλειών ως τρις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,929% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,81%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-3,12%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Credia (-2,66%), η Cenergy (-0,88%), η Metlen (-1,38%), ο Τιτάν (-1,36%), η Βιοχάλκο (-3,46%), το Jumbo (-1,12%) και ο Aktor (-0,59%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Optima (+2,73%), η Helleniq Energy (+2,67%), η ΜΟΗ (+1,16%), η ΕΥΔΑΠ (-1,03%), η Κύπρου (+1,21%), η ΕΕΕ (+0,56%) αλλά και η ΣΙΔΜΑ (+11,79%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 36 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 67 εκείνων που υποχώρησαν.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά την εξασθένηση των ελπίδων για μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ η εκτίναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης άσκησε πρόσθετες πιέσεις στις μετοχές, εν μέσω ανησυχιών για επίμονο πληθωρισμό.

Οι παραπάνω εξελίξεις επηρεάζουν αρνητικά την ελληνική οικονομία αλλά και το χρηματιστήριο με το ΓΔ να υποχωρεί και όπως επισημαίνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή να μεταθέτει χρονικά την αναμέτρησή του με υψηλότερα επίπεδα.