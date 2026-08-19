Ρένα, να η ευκαιρία

Είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς με βάσιμα επιχειρήματα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σώζεται (δημοσκοπικά και εκλογικά μιλώντας) υπό τις παρούσες συνθήκες, όμως φαίνεται ότι η νέα ηγεσία του κόμματος θα κάνει ό,τι μπορεί.

Η Ρένα Δούρου δείχνει με τις πρώτες αποφάσεις της, ότι αν μη τι άλλο θα κάνει προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί επικοινωνιακά και επί της ουσίας η εικόνα… νηπιαγωγείου που δίνει το κόμμα. Ετσι, η αποπομπή της Νίνας Κασιμάτη και το αίτημα προς την Ολγα Γεροβασίλη να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα της, είναι κινήσεις επιβεβλημένες.

Το αν θα αποδώσουν αυτά και όσα θα πρέπει να αναμένονται στη συνέχεια, είναι κάτι που θα φανεί προσεχώς, αφότου μάλιστα εκδηλωθεί και η, κατά τα αναμενόμενα, σκληρή κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, οφείλει κανείς να δει ότι το μέτρο της επιτυχίας για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον διαφορετικό. Πολύ απλά, οτιδήποτε πάνω από το 3% στις εθνικές εκλογές θα είναι ένας μικρότερος ή μεγαλύτερος θρίαμβος…