Ευρωπαϊκές αγορές: Στάση αναμονής με φόντο Μέση Ανατολή και Fed

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνταν χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές την Τετάρτη (19/8), καθώς οι επενδυτές παρέμεναν επιφυλακτικοί λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή, ενώ η άνοδος των μετοχών του κλάδου βασικών πόρων, με «καύσιμο» τις υψηλότερες τιμές του χρυσού, προσέφερε στήριξη στις αγορές ενόψει της δημοσιοποίησης των πρακτικών από τη συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κινείται ελαφρώς ανοδικά κατά 0,03% στο άνοιγμα της συνεδρίασης.

Την ίδια στιγμή ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,19% στις 26.101,36 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,10% στις 10.717,33 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,27% στις 8.532,24 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει ήπιες ζημιές 0,08% στις 52.974 μονάδες και ο ισπανικός IBEX κινείται πτωτικά κατά 0,30% στις 19.873,98 μονάδες.

Ο κλάδος των βασικών πόρων ενισχυόταν κατά 0,6%, ακολουθώντας την άνοδο του χρυσού, καθώς οι επενδυτές αναζητούν στις πρακτικές της Fed νέα στοιχεία για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Στον αντίποδα, οι τεχνολογικές μετοχές κατέγραφαν τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των κλαδικών δεικτών, υποχωρώντας κατά 0,4%, καθώς η πώληση ομολόγων οδήγησε υψηλότερα τις αποδόσεις τους. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες ότι τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα της Anthropic έφτασαν τα 65 δισ. δολάρια στα τέλη Ιουλίου δεν στάθηκαν αρκετές για να ικανοποιήσουν τις υψηλές προσδοκίες της αγοράς, προκαλώντας πιέσεις στις μετοχές ημιαγωγών.

Η Soitec βρέθηκε στην κορυφή των απωλειών, με πτώση 4,4%, ενώ οι Nordic Semiconductor και Scout24 υποχώρησαν μεταξύ 2,1% και 2,3%.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δήλωσε την Τρίτη ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν και επέμεινε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή για τη ναυσιπλοΐα.

Στη Βρετανία, παράλληλα, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε τον Ιούλιο στο 2,9%, από 2,6% τον Ιούνιο, που ήταν το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών.