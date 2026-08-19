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Στρατηγική συμμετοχή της METKA στην ΚΟΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10:33 - 19 Αυγ 2026

Στρατηγική συμμετοχή της METKA στην ΚΟΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Reporter.gr Newsroom
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Η METKA ATEανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 49% της ΚΟΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ελληνικής τεχνικής εταιρείας με εξειδίκευση στα χωματουργικά έργα, εκσκαφές, επιχωματώσεις και προετοιμασία εργοταξίων για έργα υποδομών, και μεγάλες ιδιωτικές αναπτύξεις.

Η επένδυση εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της METKA για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής της ετοιμότητας στον τομέα των υποδομών , μέσω εξασφάλισης πρόσβασης σε κρίσιμη χωματουργική δυναμικότητα και ενίσχυσης του συντονισμού κατά την υλοποίηση σύνθετων έργων.

Η METKA, θυγατρική εταιρεία της METLEN Energy & Metals PLC, διαθέτει ισχυρή παρουσία στον τομέα των υποδομών και των κατασκευών και συμμετέχει στην υλοποίηση έργων υποδομών και μεγάλων κτιριακών έργων. Μέσω της στρατηγικής αυτής συμμετοχής επιδιώκεται η δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού μοντέλου εκτέλεσης έργων, με έμφαση στη διαθεσιμότητα πόρων, τη βελτίωση του προγραμματισμού έργων και την ενίσχυση της προβλεψιμότητας ως προς το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Η συναλλαγή έχει δομηθεί ως στρατηγική μειοψηφική συμμετοχή, με θεσμοθετημένα δικαιώματα εταιρικής διακυβέρνησης και πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των μετόχων, διατηρώντας παράλληλα τη λειτουργική αυτονομία της εταιρείας και της διοικητικής της ομάδας.

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