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Ο Τραμπ πιέζει για συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν μέσα στη χρονιά
Ειδήσεις
10:22 - 19 Αυγ 2026

Ο Τραμπ πιέζει για συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν μέσα στη χρονιά

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τους συνεργάτες του για μια συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, μέσα στο τρέχον έτος, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal. Στόχος του είναι να αναβιώσει τη φιλόδοξη διπλωματική προσπάθεια της πρώτης του θητείας, με σκοπό να πείσει τον Κιμ να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, έχει συζητήσει ιδιωτικά το ενδεχόμενο να οργανώσει μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Κιμ κατά τη διάρκεια του επόμενου ταξιδιού του στην Ασία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει τον Νοέμβριο, όταν οι ηγέτες του κόσμου θα συγκεντρωθούν στη Σεντζέν της Κίνας, για τη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Παρότι δεν έχει ξεκινήσει επίσημος σχεδιασμός, η επιθυμία του προέδρου για μια ακόμη συνάντηση υψηλού ρίσκου με τον Κιμ δείχνει ότι ο Τραμπ αναζητά με ιδιαίτερη επιμονή ένα σημαντικό επίτευγμα στην εξωτερική πολιτική, καθώς η επίτευξη νίκης στο Ιράν παραμένει άπιαστη. Οι περισσότεροι πρόεδροι έχουν αποφύγει να συναντήσουν τον Κιμ — έναν δικτάτορα που εκτιμάται ότι διαθέτει αρκετές δεκάδες πυρηνικές κεφαλές — χωρίς προηγουμένως να έχουν τεθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ενώ ο Τραμπ θεωρεί ότι μια νέα συνάντηση κατ’ ιδίαν θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για την επανέναρξη του διαλόγου με τη Βόρεια Κορέα, αναλυτές και ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν αναμένουν σημαντική πρόοδο. Το πυρηνικό οπλοστάσιο του Κιμ έχει ενισχυθεί και έχει γίνει πιο ικανό να πλήξει τις ΗΠΑ από τότε που ο Τραμπ και ο Κιμ πραγματοποίησαν τις τρεις προηγούμενες συνόδους κορυφής τους.

Η Σεούλ υποστηρίζει την επαναπροσέγγιση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πιονγκγιάνγκ, με την ελπίδα ότι θα ενισχυθεί η σταθερότητα στην περιοχή. Ωστόσο, οι αναλυτές και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι μια κακή συμφωνία θα μπορούσε τελικά να βλάψει τις σχέσεις με περιφερειακούς συμμάχους, όπως η Νότια Κορέα.

«Κατευνάζει ακόμη έναν δεσποτικό δικτάτορα, βασιζόμενος στην εσφαλμένη αντίληψη ότι μια προσωπική σχέση θα επιτύχει στην πραγματικότητα τους στόχους της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής», δήλωσε ο Bruce Klingner, πρώην ανώτερος αξιωματούχος της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) για θέματα που αφορούν τις δύο Κορέες.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο Κιμ θα συναντηθούν την κατάλληλη στιγμή. Η αποστολή της Βόρειας Κορέας στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Τραμπ προσπάθησε να συναντήσει τον Κιμ κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην Ασία πέρυσι, ζητώντας από τους δημοσιογράφους στο Air Force One να «διαδώσουν το μήνυμα» ότι επιθυμούσε μια συνομιλία μαζί του. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Πιονγκγιάνγκ έδειξε διακριτικά ότι ήταν θετική στο ενδεχόμενο, όμως η οργάνωση της συνάντησης ήταν πολύ δύσκολη μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αργότερα ο Τραμπ δήλωσε ότι μια τέτοια σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να επισκιάσει την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εντολή για τη μείωση μιας κοινής στρατιωτικής άσκησης ΗΠΑ-Νότιας Κορέας, εν μέρει «λόγω της πολύ καλής σχέσης μου με τον Κιμ Γιονγκ Ουν». Η κίνηση αυτή θύμισε παρόμοιες μειώσεις στρατιωτικών ασκήσεων κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, οι οποίες είχαν σχεδιαστεί για να μειώσουν τις εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πιονγκγιάνγκ ενόψει των τριών συνόδων κορυφής Τραμπ-Κιμ για τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις.

Την επόμενη ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η απόφασή του οφειλόταν στο γεγονός ότι η Νότια Κορέα δεν βοηθούσε τις ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία είχαν κλείσει. Ο πρόεδρος αναγνώρισε επίσης ότι ο Κιμ είχε ανταποκριθεί στις προσεγγίσεις του, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να συναντήσει ξανά τον Κιμ», δήλωσε ο Victor Cha, ειδικός σε θέματα Βόρειας Κορέας στο Center for Strategic and International Studies. «Αυτές οι ασκήσεις του έδωσαν την ευκαιρία να κάνει κάτι συγκεκριμένο, ώστε να δείξει στον Κιμ ότι είναι σοβαρός όσον αφορά την επιθυμία του για συνάντηση».

Σε ανακοίνωσή της, η πρεσβεία της Νότιας Κορέας στις ΗΠΑ δήλωσε ότι ελπίζει πως η «φιλική σχέση» μεταξύ Τραμπ και Κιμ θα οδηγήσει σε «ουσιαστικό διάλογο» και θα ενισχύσει τη σταθερότητα στην κορεατική χερσόνησο.

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