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Άδωνις και Καρανίκας αλληλοαποθεώνονται και το τερματίζουν
Ανεμοδείκτης
12:52 - 21 Οκτ 2025

Άδωνις και Καρανίκας αλληλοαποθεώνονται και το τερματίζουν

Άγγελος Κωβαίος
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Μέσα στο πολιτικό κουλουβάχατο που πάει να διαμορφωθεί και ενώ πληθαίνουν εκείνοι που είναι έτοιμοι για ένα νέο αντάρτικο (εναντίον τίνος και γιατί, άραγε), συμβαίνουν και ορισμένα ενδιαφέροντα και χαριτωμένα.

Ένα από αυτά, ομολογουμένως εντυπωσιακό, είναι οι δημόσιες φιλοφρονήσεις στα κοινωνικά δίκτυα μεταξύ του πρώην συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Νίκου Καρανίκα και του υπουργού Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη. Κρατάει βέβαια από παλιά αυτή η αμοιβαία εκτίμηση, αλλά εδώ ξεπερνάει κάθε προηγούμενο η εκδήλωσή της.

Ο Καρανίκας το ξεκίνησε με μία ανάρτηση στο fb στις αρχές Οκτωβρίου, στην οποία αποθεώνει τον υπουργό Υγείας για την υπηρεσία τηλεφωνικών ιατρικών ραντεβού μέσω του 1566. Εστω και με... τρεις εβδομάδες καθυστέρηση ανταποκρίθηκε ο Αδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης στο Χ. Ομολογουμένως αξιοπερίεργο όλο το σκηνικό… Δείτε τις αναρτήσεις

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YhsjRmEZ5faJ6NogwL6muRqTZWPRWGJyiP7SWUWhNX7YdDo2suHQucWd3Z27S1KHl&id=100010733509218}

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1980537631806034179?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1980537631806034179%7Ctwgr%5E19e89a75b249fb4bcb5fc9dd0293cdfb2937d6b6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAdonisGeorgiadi%2Fstatus%2F1980537631806034179}

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2025 - 13:43
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