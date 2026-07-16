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Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία
Ειδήσεις
18:17 - 16 Ιουλ 2026

Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία

Reporter.gr Newsroom
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Αν πράγματι ο χρόνος είναι ένας επίπεδος κύκλος, τότε ο Φρανσουά Ολάντ ίσως να έχει ακόμη μια ευκαιρία να επιστρέψει στην εξουσία στη Γαλλία την επόμενη χρονιά.

Ο 71χρονος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα από το 2012 έως το 2017, δήλωσε σε δεκάδες επιδραστικούς υποστηρικτές του —μεταξύ των οποίων εκλεγμένοι αξιωματούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι— κατά τη διάρκεια μιας δεξίωσης στον κήπο της Γαλλικής Γερουσίας ότι πιστεύει πως «θα μπορούσε να είναι χρήσιμος» στις προεδρικές εκλογές του 2027.

«Έχω υπάρξει πρόεδρος στο παρελθόν· γνωρίζω τι απαιτεί αυτός ο ρόλος και έχω ήδη αναλάβει αυτή τη θέση», φέρεται να είπε ο Ολάντ, σύμφωνα με έναν από τους παρευρισκόμενους, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του προκειμένου να μεταφέρει λεπτομέρειες από την κλειστή συνάντηση, όπως μεταδίδει το Politico. Ο Ολάντ υποστήριξε ότι οι Γάλλοι ψηφοφόροι το 2027 θα επικεντρωθούν «σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία», δηλαδή: «Ποιος μπορεί να ηγηθεί της Γαλλίας; Ποιος μπορεί να βοηθήσει τη Γαλλία να ξαναβρεί τη θέση της;»

«Πολλοί άνθρωποι ξεκίνησαν την προεκλογική τους εκστρατεία ήδη από τον Ιούνιο. Αυτό που έχει σημασία είναι τι θα συμβεί στο τέλος αυτής της χρονιάς και στις αρχές της επόμενης», ανέφερε.

Ο Ολάντ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «προετοιμάζεται» ενόψει των εκλογών, αλλά ότι θα αναβάλει την τελική του απόφαση μέχρι προς το τέλος του έτους. Ελπίζει πως οι πιο ευνοϊκές δημοσκοπήσεις για το πρόσωπό του, σε συνδυασμό με την αναταραχή στο ίδιο του το Σοσιαλιστικό Κόμμα, θα μπορούσαν να του ανοίξουν τον δρόμο για μια επιστροφή στην εξουσία.

Ωστόσο, μια τέτοια πολιτική επιστροφή παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Ο Ολάντ αποχώρησε από το Μέγαρο των Ηλυσίων το 2017 έχοντας καταγράψει το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας που έχει σημειώσει Γάλλος πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία: μόλις 4%. Είχε γίνει αντιπαθής τόσο στους αντιπάλους του από τη δεξιά όσο και σε πρώην συμμάχους του στην αριστερά, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι εγκατέλειψε τη φιλόδοξη προοδευτική ατζέντα που είχε υποσχεθεί προεκλογικά.

Η εικόνα του, ωστόσο, έχει βελτιωθεί την τελευταία δεκαετία. Πρόσφατη έρευνα της γαλλικής εταιρείας δημοσκοπήσεων Ifop τον κατέταξε δεύτερο σε κατάταξη 50 δημόσιων προσώπων, με το 49% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι έχει θετική άποψη για τον πρώην πρόεδρο.

Η δημοφιλία, όμως, δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την εκλογική επιτυχία. Τρεις διαφορετικές δημοσκοπικές εταιρείες εξέτασαν τον τελευταίο μήνα την πιθανότητα καθόδου του Ολάντ ως υποψηφίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος και σταθερά τον εμφάνιζαν να συγκεντρώνει λιγότερο από 10% στον πρώτο γύρο, μένοντας αρκετά μακριά από την πρόκριση στον δεύτερο.

Στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, οι δύο υποψήφιοι με τις καλύτερες επιδόσεις στον πρώτο γύρο περνούν στον δεύτερο, εφόσον κανείς δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50% των ψήφων. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σήμερα τη Μαρίν Λεπέν της ακροδεξιάς να βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να προκριθεί στον δεύτερο γύρο, ενώ η μάχη για τη δεύτερη θέση παραμένει πολύ πιο ανοιχτή.

Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, του οποίου η αντιπαλότητα με τον Ολάντ χρονολογείται εδώ και δεκαετίες, από την εποχή που οι δύο άνδρες συγκρούονταν στο εσωτερικό του Σοσιαλιστικού Κόμματος, εμφανίζεται σήμερα ως η ισχυρότερη προσωπικότητα της αριστεράς για να διεκδικήσει μια θέση στον δεύτερο γύρο.

Ακόμη και στον χώρο της κεντροαριστεράς, ο Ολάντ φαίνεται να υπολείπεται του Ραφαέλ Γκλικσμάν, ευρωβουλευτή και επίδοξου υποψηφίου για την προεδρία, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα ανακοινώσει προς το τέλος του καλοκαιριού αν θα είναι υποψήφιος.

Οι Σοσιαλιστές αναμένεται να πραγματοποιήσουν τον Οκτώβριο κλειστή προκριματική διαδικασία, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν μέλη του κόμματος και συμμαχικών πολιτικών σχηματισμών, συμπεριλαμβανομένου του μικρού κόμματος Place Publique του Γκλικσμάν, προκειμένου να επιλέξουν τον υποψήφιό τους.

Ο Ολάντ, ωστόσο, δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Αντίθετα, ποντάρει στο ενδεχόμενο ότι όποιος αναδειχθεί υποψήφιος των Σοσιαλιστών θα εμφανιστεί αδύναμος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει τις εκκλήσεις για την επιστροφή ενός έμπειρου πολιτικού όπως ο ίδιος.

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