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Συγγνώμη στην κυβέρνηση κι ευχαριστούμε για το πρόστιμο
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
00:00 - 17 Ιουλ 2026

Συγγνώμη στην κυβέρνηση κι ευχαριστούμε για το πρόστιμο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Σύμφωνα με την κυβέρνηση η δίωξη στους τέσσερις από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές της που βρισκόταν στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι επιτυχία!

Ε βέβαια, είναι λιγότεροι από τους μισούς και διώκονται για πλημμελήματα. Τεράστια επιτυχία. Για πλημμέλημα καταδικάστηκε βέβαια και κύριος 11-0 Νίκος Παππάς αλλά αυτό δεν το λέμε τώρα... Δεν συμφέρει.

Τώρα το σημαντικό είναι ότι άδικα διώχθηκαν οι επτά. Όχι ότι διώκονται τέσσερις και καμιά δεκαριά γαλάζια στελέχη που πέρασαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε διάφορα πόστα και μοίρασαν το χρήμα.

Και φυσικά ξεχνάμε τελείως τις υποθέσεις Φραπέ, Χασάπη, Μαγειρία και της Πόπης με τη Φεράρι.

Γαλάζια στελέχη, Γκρούεζες και πολιτευτές της ΝΔ ήταν όλοι. Τι κι αν πολλαπλασιάστηκαν τα πρόβατα; Αφού διώκονται μόνο τέσσερις βουλευτές και οι επτά απαλλάχθηκαν, δεν συντρέχει λόγος έρευνας.

Σημειώστε βέβαια ότι δύο από αυτούς που απαλλάχθηκαν, έχουν δώσει για υπαίτιους τους άμεσους συνεργάτες τους. Ότι αυτοί έκαναν ρουσφέτια χωρίς να τους ρωτήσουν. Και τους πίστεψαν. Ωραίοι...

Όσο για τον πρωθυπουργό που αναρωτιέται ποιος θα ζητήσει συγγνώμη σε αυτούς που αθωώθηκαν, να υπενθυμίσουμε ότι έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Μερικές φορές υπάρχουν ενδείξεις για κάποιους αλλά δεν προκύπτουν αποδείξεις.

Εδώ η αστυνομία προφυλακίζει άτομα για τρομοκρατία επειδή βρέθηκε αποτύπωμα σε μια σακούλα και μετά τους αθωώνει. Ζήτησε κάνεις συγγνώμη;

Και στο τέλος-τέλος δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να αθωωθούν και οι τέσσερις εναπομείναντες κατηγορούμενοι βουλευτές. Η ουσία όμως δεν αλλάζει. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε. Τα πρόβατα αυγάτισαν, τα βοσκοτόπια είχαν υπερπληθυσμό, τα ευρωπαϊκά κονδύλια φαγώθηκαν και όλα αυτά έγιναν σε περίοδο διακυβέρνησης ΝΔ.

Κι αυτοί που μένει τελικά είναι οι απλήρωτοι έντιμοι αγρότες και ένα πρόστιμο μαμούθ (700 εκατ. Ευρώ) που καλούνται να πληρώσουν όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι. Ακούσατε καμία συγγνώμη για αυτά; Μπα.

Μάλλον πρέπει να πούμε κι ευχαριστώ που χάρη στους χειρισμούς της κυβέρνησης δεν επιβλήθηκε μεγαλύτερο πρόστιμο. Γιατί αν η κυβέρνηση είχε κάνει μεγαλύτερο σκάνδαλο θα πληρώναμε πρόστιμο ένα δισ. Αλλά δεν έκανε και πληρώνουμε μόνο 700 εκατ. Άρα, ευχαριστούμε και συγγνώμη για την ενόχληση.

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