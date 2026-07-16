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Πειραιώς: Μαζί με τις επιχειρήσεις για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08:03 - 16 Ιουλ 2026

Πειραιώς: Μαζί με τις επιχειρήσεις για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Reporter.gr Newsroom
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Με ισχυρές επιδόσεις και απόλυτη ευθυγράμμιση με τους στόχους που έχει θέσει, η Πειραιώς συνεχίζει να κινείται δυναμικά και να υποστηρίζει αποτελεσματικά τον κορυφαίο στρατηγικό της στόχο που είναι η καθοριστική συμβολή της στο μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του έτους το χαρτοφυλάκιο των δανείων της αυξήθηκε κατά €1,3 δισ., που είναι και η καλύτερη ιστορικά επίδοση της Τράπεζας, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή ζήτηση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Σημειώνεται ότι το 2025, η Πειραιώς διοχέτευσε €13 δισ. σε νέες χρηματοδοτήσεις, στηρίζοντας τον επιχειρηματικό τομέα, τα νοικοκυριά και στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2030

Οι επόμενες κινήσεις της Τράπεζας καθορίζονται από τους στόχους του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2026-2030 που ανακοίνωσε τον περασμένο Απρίλιο διαμορφώνοντας τον οδικό χάρτη, τις χρηματοοικονομικές της επιδιώξεις και το επιχειρηματικό της σχέδιο για την επόμενη πενταετία.

Ο πυρήνας της στρατηγικής αυτής εστιάζει σε τρεις βασικές προτεραιότητες:
•Ισχυρή και κερδοφόρος ανάπτυξη, με κινητήρια δύναμη την επέκταση του ενεργητικού και την παραγωγή εσόδων από διαφοροποιημένες πηγές.
•Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μέσω πειθαρχίας κόστους, ψηφιοποίησης και στοχευμένων επενδύσεων στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου και στην τεχνολογία.
•Βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου μέσω ισχυροποίησης του ισολογισμού, ισχυρών αποθεμάτων έναντι των εποπτικών απαιτήσεων και αυξημένων διανομών στους μετόχους.

Επιγραμματικά οι στόχοι για την περίοδο 2026-2030 είναι:
•Αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων από περίπου €37 δισ. το 2025 σε περίπου €56 δισ. έως το 2030.
• Αύξηση καταθέσεων από €66 δισ. το 2025, σε περίπου €76 δισ. το 2030.
• Αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων από €14,5 δισ. το 2025 σε άνω των €20 δισ. έως το 2030.

ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με χαρτοφυλάκιο βιώσιμων χρηματοδοτήσεων περίπου €5 δισ. και συνολικές εκδόσεις πράσινων ομολόγων €2,2 δισ., ο Όμιλος στηρίζει την ελληνική οικονομία στην ενεργειακή της μετάβαση, ενώ η Πειραιώς είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με αξιολόγηση ESG «AAA» από τον οίκο MSCI.

Σύμφωνα με τον στρατηγικό του σχεδιασμό, προκειμένου να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, ο Όμιλος Πειραιώς έχει θέσει ως στόχο να έχει υπόλοιπα ύψους €7,1 δισ. σε βιώσιμες χρηματοδοτήσεις έως το 2030 και €2,15 δισ. σε πράσινα ομόλογα, δίνοντας προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την πράσινη επιχειρηματικότητα, τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και την ενεργειακή αποδοτικότητα, τα πράσινα ομόλογα, τις νέες τεχνολογίες, τις βιώσιμες υποδομές, την αγροδιατροφή και ευρύτερα τα δάνεια που συνδέονται με τη βιωσιμότητα.

Οι βιώσιμες χρηματοδοτήσεις διακρίνονται για μια σειρά πλεονεκτημάτων με ευρύτερη θετική επίπτωση για την οικονομία και τους ευρύτερους στόχους της μετάβασης στο νέο βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα μέσω των χρηματοδοτήσεων αυτών επιδιώκει να επιτύχει:
• Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος χρηματοδοτώντας επενδύσεις σε έργα που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων.
• Στήριξη της πράσινης μετάβασης με την ενίσχυση της μετάβασης προς οικονομίες χαμηλού άνθρακα μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμη γεωργία και καθαρές τεχνολογίες.
• Συμβολή στη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των επιχειρήσεων.
• Ενίσχυση της στρατηγικής της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

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ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Πειραιώς στην υποστήριξη της μετάβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε νέα σύγχρονα μοντέλα βιώσιμης λειτουργίας όχι μόνο μέσα από ένα πλήρες φάσμα εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και μέσω ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συμβουλευτικής.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την πράσινη και ενεργειακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Τράπεζα προσφέρει βιώσιμες χρηματοδοτικές λύσεις:

• Piraeus Business Photovoltaic: μακροπρόθεσμο δάνειο για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από ΜμΕ, συνδυάζοντας χρηματοδότηση και ασφάλιση για ολοκληρωμένη κάλυψη κινδύνου.

• Piraeus Net Metering / Net Billing: μακροπρόθεσμο δάνειο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με σκοπό το net metering ή το net billing, μειώνοντας το λειτουργικό ενεργειακό κόστος.

• Piraeus Repowering: χρηματοδότηση για την ανανέωση ή αντικατάσταση εξοπλισμού σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά συστήματα ΜμΕ, διασφαλίζοντας αποδοτικότητα και συμμόρφωση με εξελισσόμενα πρότυπα.

• Piraeus Business Energy Upgrade: μεσοπρόθεσμο δάνειο για τη χρηματοδότηση ενεργειακών αναβαθμίσεων σε εγκαταστάσεις ΜμΕ, υποστηρίζοντας τη μείωση κόστουςκαι τους στόχους βιωσιμότητας.

• Piraeus Business Photovoltaic Working Capital: δάνειο για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών φωτοβολταϊκών σταθμών, εξασφαλίζοντας ρευστότητα και απρόσκοπτη λειτουργία.

• Piraeus Business e-Car: χρηματοδοτική λύση για την αγορά ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων από επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης, υποστηρίζοντας την ηλεκτροποίηση του εταιρικού στόλου και τη συμμόρφωση με κανονιστικά πρότυπα ESG.

• Leasing – Εξοπλισμός: ευέλικτες λύσεις leasing για την απόκτηση επιχειρησιακού εξοπλισμού ή την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων χωρίς χρήση ιδίων κεφαλαίων, διατηρώντας τη ρευστότητα και επιταχύνοντας την πράσινη μετάβαση.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H Τράπεζα Πειραιώς διανέμει μέρισμα σε μετρητά, ποσού €494 εκατ. ή €0,4 ανά μετοχή, για τη χρήση 2025, το οποίο προγραμματίζεται να πληρωθεί τον Ιούνιο. Για το 2026, το ποσοστό διανομής διαμορφώνεται στο 57% επί των κερδών, αυξημένο από το 55% του 2025. Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο 2026-2030, η Πειραιώς επιδιώκει υπερδιπλασιασμό του μερίσματος σε περίπου €0,8 ανά μετοχή το 2030. Η συνολική αύξηση της αξίας για τους μετόχους (ενσώματη λογιστική αξία και μερίσματα) θα διαμορφωθεί σε 13% ανά έτος, κατά την πενταετή αυτή περίοδο.

ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΗ SNAPPI

Η Πειραιώς εισήλθε, τέλος, δυναμικά στον χώρο των neobank δημιουργώντας, σε συνεργασία με τη Natech, τη Snappi. Η Snappi είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες πελατών με τεχνολογική εξοικείωση, προωθώντας ένα σύγχρονο μοντέλο υπηρεσιών χωρίς καταστήματα. Απευθύνεται ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές και επαναπροσδιορίζει τη λιανική τραπεζική με ένα πλήρως ψηφιακό μοντέλο ενσωματωμένο στις αρχές ESG που συμπληρώνει το υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο της Πειραιώς.

Ήδη από τους πρώτους μήνες λειτουργίας της η Snappi έχει ξεπεράσει τους 100.000 πελάτες. Η Snappi εστιάζει στην ενδυνάμωση των μελλοντικών γενεών και των υποεξυπηρετούμενων κοινωνικών ομάδων μέσω καινοτόμων τραπεζικών λύσεων, απλής και διαφανούς τραπεζικής εμπειρίας και χρηματοοικονομικής παιδείας και εκπαίδευσης. Το 2025, παρουσιάστηκε το Snappi Hub, ο πρώτος και μοναδικός φυσικός χώρος της neobank, ο οποίος λειτουργεί ως πρακτική προέκταση της δέσμευσης της Snappi για διαφάνεια, χρηματοοικονομική εκπαίδευση και καινοτομία με επίκεντρο τον χρήστη.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2026

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2026 - 00:27
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