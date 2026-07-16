ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Νέο μέτωπο για τις εκλογές στις ΗΠΑ – Ετοιμάζει διάγγελμα με αιχμές για νοθεία και ξένες παρεμβάσεις
Ειδήσεις
21:00 - 16 Ιουλ 2026

Τραμπ: Νέο μέτωπο για τις εκλογές στις ΗΠΑ – Ετοιμάζει διάγγελμα με αιχμές για νοθεία και ξένες παρεμβάσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να απευθύνει το βράδυ της Πέμπτης διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό, με επίκεντρο – σύμφωνα με πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο – τις αμερικανικές εκλογές και όσα ο ίδιος χαρακτηρίζει ως χρόνιες παθογένειες του εκλογικού συστήματος.

Παρότι το περιεχόμενο της ομιλίας δεν έχει επισήμως γνωστοποιηθεί, στελέχη της κυβέρνησης εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα επαναλάβει τους ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς του περί «κλεμμένων» προεδρικών εκλογών του 2020, ενώ αναμένεται να αναφερθεί και σε φερόμενες προσπάθειες ξένων δυνάμεων, όπως η Κίνα, να επηρεάσουν την εκλογική διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το CNBC, πρόκειται για την πρώτη επίσημη τηλεοπτική ομιλία του Αμερικανού προέδρου από τις αρχές Απριλίου, όταν είχε υποστηρίξει ότι ο πόλεμος με το Ιράν πλησίαζε στο τέλος του – μια εκτίμηση που δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις.

Στο επίκεντρο η εκλογική νομοθεσία

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί τις τελευταίες ημέρες ότι σκοπεύει να παρουσιάσει πρωτοβουλίες για την αναμόρφωση του εκλογικού συστήματος. «Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη υπόθεση και η χώρα μας πρέπει να αλλάξει πορεία. Χωρίς ελεύθερες και δίκαιες εκλογές δεν υπάρχει χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά από τον Λευκό Οίκο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, απέφυγε να αποκαλύψει το περιεχόμενο της ομιλίας, σημειώνοντας ότι «κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα πει τελικά ο πρόεδρος».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Newsmax, ο Τραμπ επικαλέστηκε ως παράδειγμα «νοθευμένης» εκλογικής διαδικασίας τις δημοτικές εκλογές στο Λος Άντζελες, επαναλαμβάνοντας ισχυρισμούς περί εκτεταμένης εκλογικής απάτης, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Το «SAVE America Act»

Στο επίκεντρο της στρατηγικής του προέδρου βρίσκεται το νομοσχέδιο SAVE America Act, το οποίο η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μέτρο προστασίας της εκλογικής ακεραιότητας. Μεταξύ άλλων προβλέπει την υποχρεωτική επίδειξη φωτογραφικής ταυτότητας κατά την ψηφοφορία και την προσκόμιση αποδεικτικού αμερικανικής υπηκοότητας για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους.

Οι υποστηρικτές του υποστηρίζουν ότι τα μέτρα θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στις εκλογές. Αντίθετα, οι επικριτές του εκτιμούν ότι θα δυσχεράνουν τη συμμετοχή εκατομμυρίων πολιτών, ιδιαίτερα χαμηλόμισθων, μειονοτικών ομάδων και πολιτών που δυσκολεύονται να αποκτήσουν τα απαιτούμενα έγγραφα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα αμερικανική νομοθεσία, μόνο οι πολίτες των ΗΠΑ έχουν δικαίωμα ψήφου στις ομοσπονδιακές εκλογές, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τα περιστατικά παράνομης ψήφου από μη πολίτες είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Πολιτική στρατηγική ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Η νέα παρέμβαση του Τραμπ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ρεπουμπλικανοί επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, αρκετές δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τους Δημοκρατικούς να έχουν προβάδισμα για την ανάκτηση της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ η δημοτικότητα του προέδρου έχει υποχωρήσει εξαιτίας των ανησυχιών για την οικονομία και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο Τραμπ έχει αναγάγει την ψήφιση του SAVE America Act σε κορυφαία πολιτική προτεραιότητα, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να δηλώσει ότι δεν προτίθεται να υπογράψει άλλα νομοσχέδια πριν αυτό εγκριθεί από το Κογκρέσο. Ωστόσο, το σχετικό νομοθέτημα δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να συγκεντρώνει την απαραίτητη κοινοβουλευτική στήριξη.

Η σκιά του 2020 παραμένει

Οι αναφορές του προέδρου στις εκλογές του 2020 εξακολουθούν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν, ο Τραμπ και οι συνεργάτες του κατέθεσαν δεκάδες προσφυγές αμφισβητώντας το εκλογικό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να ανατραπεί κανένα αποτέλεσμα ή να παρουσιαστούν αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν εκτεταμένη νοθεία.

Η προσπάθεια ανατροπής του αποτελέσματος κορυφώθηκε με την εισβολή υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, γεγονός που παραμένει σημείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κινηθεί δικαστικά σε αρκετές Πολιτείες ζητώντας πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία των εκλογικών καταλόγων, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την ομοσπονδιακή εκλογική νομοθεσία. Ωστόσο, περισσότερες από δώδεκα σχετικές προσφυγές έχουν ήδη απορριφθεί από ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Το αποψινό διάγγελμα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από την αξιοπιστία του αμερικανικού εκλογικού συστήματος, λίγους μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «ψηφιακός στρατηγός» Φεντόροφ φεύγει και το Κίεβο βράζει
Ειδήσεις

Ο «ψηφιακός στρατηγός» Φεντόροφ φεύγει και το Κίεβο βράζει

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αμερικανικά πλήγματα σε περιοχές του νότιου Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Αμερικανικά πλήγματα σε περιοχές του νότιου Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία
Ειδήσεις

Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία

ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο
Ειδήσεις

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 22:30

Αμερικανικά πλήγματα σε περιοχές του νότιου Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 22:00

Prodea: Πρόωρη αποπληρωμή €120 εκατ. του εταιρικού ομολόγου

Magazino
16/07/2026 - 21:30

Λιονέλ Μέσι – Αντονέλα Ροκούτσο: Η ρομαντική τους ιστορία ξεκίνησε στους δρόμους του Ροσάριο

Ειδήσεις
16/07/2026 - 21:00

Τραμπ: Νέο μέτωπο για τις εκλογές στις ΗΠΑ – Ετοιμάζει διάγγελμα με αιχμές για νοθεία και ξένες παρεμβάσεις

Ειδήσεις
16/07/2026 - 20:46

Ο «ψηφιακός στρατηγός» Φεντόροφ φεύγει και το Κίεβο βράζει

Πολιτική
16/07/2026 - 20:15

Υπερψηφίστηκε το σχέδιο Νόμου για το Εθνικό Εφαρμοστικό Πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 19:49

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 19:30

Bronze Effie Award στην Choose και τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

Πολιτική
16/07/2026 - 19:05

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντεπίθεση του Μαξίμου και τα ανοιχτά μέτωπα

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:41

Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των Ταμπακαριών - Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αγίας Κυριακής

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:38

Ισπανία: Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:17

Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:15

Κομισιόν: Καλεί Ισπανία και Ουγγαρία να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:59

Ιταλία: Πάνω από 400 χρόνια φυλάκισης στους υπεύθυνους για την τραγωδία στη γέφυρα Μοράντι

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 17:50

Interwood: Μερική κάλυψη της ΑΜΚ και έκδοση 19,17 εκατ. νέων μετοχών

Υγεία
16/07/2026 - 17:50

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 4Χ4 απειλεί το πρόσημο του μήνα - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Πολιτική
16/07/2026 - 17:42

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 17:33

Profile: Ανασυγκρότηση του ΔΣ - Παραμένει πρόεδρος ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:33

«Ασπίδες»: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης με τον αντιναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:20

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:08

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 17:06

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 17:00

Νέο Πρόγραμμα Αποφοίτων της Allwyn Hellas για τους επαγγελματίες του αύριο

Ακίνητα
16/07/2026 - 16:54

Στις 30/11 η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:52

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (17/7) σε Αττική, Κρήτη και ακόμη τέσσερις περιοχές της χώρας

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 16:50

Wall Street: Πτώση για S&P 500 και Nasdaq υπό το βάρος των ημιαγωγών

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:46

ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:35

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:22

Στο Κίεβο ο Στάρμερ πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Νέα στρατιωτική βοήθεια 300 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ