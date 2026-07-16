Ο «ψηφιακός στρατηγός» Φεντόροφ φεύγει και το Κίεβο βράζει

Η αιφνιδιαστική απόφαση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απομακρύνει τον δημοφιλή υπουργό Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην κοινωνία των πολιτών, διαμαρτυρίες βουλευτών και δημόσια οργή σε πολλές ουκρανικές πόλεις.

Όπως μεταίδει το BBC, χιλιάδες κυρίως νέοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη στο Κίεβο και αλλού, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από τον Φεντόροφ» και «Σταματήστε να σαμποτάρετε τη νίκη», ενώ φώναζαν «Ντροπή!».

Το βράδυ, ο Ζελένσκι πρότεινε ως υπηρεσιακό υπουργό Άμυνας τον υποστράτηγο Γεβγέν Χμάρα, μέχρι σήμερα επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU). Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Χμάρα διαθέτει «εκτεταμένη και, από πολλές απόψεις, πρωτοφανή εμπειρία σε τεχνολογικές επιχειρήσεις μάχης».

Η απομάκρυνση του Φεντόροφ φαίνεται πως συνδέεται άμεσα με την ένταση που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στον ίδιο και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι.

Ο ίδιος ο Φεντόροφ επιβεβαίωσε ότι είχε εισηγηθεί στον Ζελένσκι την αντικατάσταση τόσο του Σίρσκι όσο και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, Αντρίι Χνάτοφ.

Ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι η σύγκρουση ανάμεσα στο Γενικό Επιτελείο και το υπουργείο Άμυνας ήταν «συστημική» και εμφανιζόταν «σε διάφορα επίπεδα», προσθέτοντας ότι ο Σίρσκι και ο Φεντόροφ μπορούσαν να συνεργαστούν μόνο με δική του παρέμβαση.

«Όταν ο πρόεδρος είπε ότι δεν σχεδίαζε να αντικαταστήσει τον Σίρσκι, του είπα ότι θα μάθω να συνεργάζομαι μαζί του», δήλωσε ο Φεντόροφ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «όλες οι πρωτοβουλίες που προτείναμε μπλοκαρίστηκαν».

Ο πρώην πλέον υπουργός άσκησε ανοικτή κριτική στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, λέγοντας ότι αντί να αναζητήσει έναν ασύμμετρο τρόπο για την ήττα της Ρωσίας —κάτι που, όπως υποστήριξε, αποτελεί ευθύνη του αρχηγού του στρατού— «βρήκε έναν τρόπο να διχάσει τη χώρα».

Ο Σίρσκι απάντησε με μια σύντομη ανάρτηση στο Telegram, δηλώνοντας «υπερήφανος» για την άμυνα του Κιέβου το 2022, όταν οι ρωσικές δυνάμεις πλησίαζαν την πρωτεύουσα, και τόνισε ότι θα συνεχίσει να επικεντρώνεται «στον πόλεμο και σε μια αποτελεσματική στρατηγική».

Ένας υπουργός-σύμβολο της ψηφιακής αλλαγής

Ο 35χρονος Φεντόροφ είχε αναλάβει το υπουργείο Άμυνας μόλις τον Ιανουάριο, όμως μέσα σε σύντομο διάστημα απέκτησε ισχυρή υποστήριξη, καθώς θεωρήθηκε ότι έδωσε νέα πνοή σε έναν μηχανισμό που πολλοί Ουκρανοί θεωρούν υπερβολικά γραφειοκρατικό και επηρεασμένο από σοβιετικές πρακτικές.

Πρώην υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ο Φεντόροφ είχε πρωταγωνιστήσει ήδη από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής το 2022 στη δημιουργία του εθελοντικού «IT Army of Ukraine», μιας ομάδας που εξαπέλυσε κυβερνοεπιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων.

Αργότερα ηγήθηκε της επιτυχημένης εκστρατείας χρηματοδότησης «Army of Drones», ενώ εισήγαγε στοιχεία «παιχνιδοποίησης» στον πόλεμο, δημιουργώντας ένα σύστημα επιβράβευσης μονάδων που κατέστρεφαν ρωσικούς στόχους.

Η έμφαση που έδωσε στα drones, στον τεχνολογικό πόλεμο και στις νέες μεθόδους προμηθειών συνεχίστηκε και όταν ανέλαβε το υπουργείο Άμυνας.

Στις πρώτες κινήσεις του είχε ζητήσει από τον ιδρυτή της SpaceX, Έλον Μασκ, να εμποδίσει τη χρήση των δορυφόρων Starlink από τη Ρωσία για επιχειρήσεις με drones, μια κίνηση που προκάλεσε προβλήματα στις ρωσικές επιχειρήσεις στο μέτωπο.

Το υπουργείο του διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο στις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στην κατεχόμενη Κριμαία, με τον Φεντόροφ να δηλώνει ότι στόχος ήταν να «κοπεί» η χερσόνησος από τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού.

«Το μεγαλύτερο λάθος του Ζελένσκι»

Μετά την απομάκρυνσή του, ο Φεντόροφ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί την Ουκρανία «νικώντας τον εχθρό μέσω της ασυμμετρίας, της ταχύτητας της καινοτομίας και της οργανωτικής δύναμης».

Ο γνωστός Ουκρανός blogger Σεργκέι Στερνένκο, τον οποίο ο Φεντόροφ είχε προσλάβει ως σύμβουλο, τον χαρακτήρισε «τον καλύτερο υπουργό Άμυνας στην ιστορία της χώρας» και κατήγγειλε τα «γραφειοκρατικά εμπόδια και τις τεχνητές καθυστερήσεις» που, όπως είπε, εμπόδισαν βαθύτερες μεταρρυθμίσεις.

Την ίδια ώρα, ο διοικητής μονάδας drones Πάβλο Γελιζάροφ παραιτήθηκε από τη θέση του αναπληρωτή διοικητή της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας, χαρακτηρίζοντας την απομάκρυνση Φεντόροφ «μεγάλο πλήγμα για την αμυντική ικανότητα της χώρας».

«Αυτό είναι το χειρότερο λάθος που έχει κάνει ο Ζελένσκι σε όλη τη διάρκεια της προεδρίας του», δήλωσε στο BBC Ουκρανός στρατιώτης με το όνομα Ολεξάντρ. «Δεν γνωρίζω κανέναν που να υποστηρίζει αυτή την απόφαση — ούτε στον στρατό ούτε στην κοινωνία».

Ο ίδιος ο Ζελένσκι, σχολιάζοντας τις διαδηλώσεις, δήλωσε ότι κατανοεί τις αντιδράσεις: «Ο κόσμος ήθελε να βγει στους δρόμους, και αυτό είναι σωστό. Ακούω τι λέει η κοινωνία και αντιδρώ».

Η απομάκρυνση του Φεντόροφ ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην εσωτερική διαμάχη για την κατεύθυνση του ουκρανικού στρατού: ανάμεσα σε μια πιο παραδοσιακή στρατιωτική διοίκηση και σε μια νέα γενιά τεχνοκρατών που θέλουν ο πόλεμος με τη Ρωσία να κερδηθεί μέσα από την καινοτομία, τα drones και την ταχύτητα των αποφάσεων.