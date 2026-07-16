Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

Ιούνιος 2026: Θετικά τα στατιστικά στοιχεία για τα αεροδρόμια της ΥΠΑ, ρεκόρ επιβατικής κίνησης στο «Νίκος Καζαντζάκης»!
Ο Ιούνιος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 2,7%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου, που εξυπηρέτησε τον Ιούνιο τους περισσότερους ταξιδιώτες, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 2,1% και διακίνησε 1.425.494, έναντι 1.396.137 επιβατών πέρυσι τον ίδιο μήνα.
Αύξηση και στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ)
Αύξηση 5%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση, για το πρώτο εξάμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 33.964.132, έναντι 32.358.875 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 4,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 265.798 πτήσεις, έναντι 254.151 πτήσεων πέρυσι.