Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

Ισχυρή άνοδο 6,2%, παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία), σε σχέση με το 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 ανήλθε στους 4.778.208 επιβάτες, έναντι 4.497.485 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ιούνιος 2026: Θετικά τα στατιστικά στοιχεία για τα αεροδρόμια της ΥΠΑ, ρεκόρ επιβατικής κίνησης στο «Νίκος Καζαντζάκης»!

Ο Ιούνιος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 2,7%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου, που εξυπηρέτησε τον Ιούνιο τους περισσότερους ταξιδιώτες, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 2,1% και διακίνησε 1.425.494, έναντι 1.396.137 επιβατών πέρυσι τον ίδιο μήνα.

Αύξηση και στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ)

Αύξηση 5%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση, για το πρώτο εξάμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 33.964.132, έναντι 32.358.875 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 4,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 265.798 πτήσεις, έναντι 254.151 πτήσεων πέρυσι.