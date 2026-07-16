Λιονέλ Μέσι – Αντονέλα Ροκούτσο: Η ρομαντική τους ιστορία ξεκίνησε στους δρόμους του Ροσάριο

Η συναρπαστική ιστορία της, τα μυστικά της fitness ρουτίνας της και πώς διαχειρίζεται τη συστολή της.

Για χρόνια, η Antonela Roccuzzo αποτελούσε τον «αόρατο» βράχο πίσω από τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πλανήτη, Lionel Messi. Σήμερα, η Αργεντινή επιχειρηματίας, μοντέλο και φιλάνθρωπος βγαίνει δυναμικά στο προσκήνιο με τους δικούς της όρους, χτίζοντας μια αυτόνομη καριέρα στη μόδα και την ομορφιά, ενώ παράλληλα μεγαλώνει τρεις γιους.

Παρά τους 40+ εκατομμύρια ακόλουθούς της στο Instagram, η Antonela παραμένει εξαιρετικά επιλεκτική με τη δημοσιότητα, έχοντας ξεκινήσει να δίνει συνεντεύξεις μόλις τα τελευταία χρόνια.

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