Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (17/7) σε Αττική, Κρήτη και ακόμη τέσσερις περιοχές της χώρας

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται οι αρμόδιες αρχές, καθώς για την Παρασκευή (17/7) προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) σε περιοχές της Αττικής, της Κρήτης, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο

Συγκεκριμένα, η κατηγορία κινδύνου 4 αφορά τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας.

Περιφέρεια Κρήτης.

Περιφέρεια Αττικής.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που επηρεάζονται, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε ενδεχόμενες πυρκαγιές.

Αυξημένα μέτρα από την Πυροσβεστική

Όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, παραμένει σε ισχύ το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ ενισχύονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες πυροσβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων.

Παράλληλα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών.

Την ίδια ώρα εξακολουθεί να εφαρμόζεται το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από δασικές πυρκαγιές. Μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται είναι και η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Έκκληση προς τους πολίτες

Η Πυροσβεστική απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ειδικότερα, συνιστάται να αποφεύγονται:

η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού,

η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης,

η χρήση υπαίθριων ψησταριών,

το κάπνισμα μελισσών,

η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων,

καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα και τους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για οδηγίες πρόληψης και προστασίας.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, θα πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199.

Τέλος, οι αρμόδιες αρχές καλούν όλους τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην προσωπική τους ασφάλεια.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας για τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.