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Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου
Πολιτική
17:42 - 16 Ιουλ 2026

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου

Reporter.gr Newsroom
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Τη θέση ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανατρέπουν, όπως υποστηρίζει, τις πολιτικές εκτιμήσεις που είχαν διατυπωθεί το προηγούμενο διάστημα, διατυπώνει σε δήλωσή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης, μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο κ. Σενετάκης επισημαίνει ότι η υπόθεσή του δεν τέθηκε στο αρχείο, ωστόσο υποστηρίζει πως η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «βάζει τέλος σε πολλές από τις πολιτικές “βεβαιότητες” που ορισμένοι, χωρίς επαρκή στοιχεία και τεκμηρίωση, διατύπωναν τους προηγούμενους μήνες».

Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα της έρευνας, σημειώνει ότι από τις έντεκα υποθέσεις που αφορούσαν εν ενεργεία βουλευτές και εξετάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι επτά αρχειοθετήθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ενώ για τέσσερις βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος, ασκήθηκαν διώξεις για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.

Κατά τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή διαψεύδει όσους, όπως αναφέρει, παρουσίαζαν συνολικά τους έντεκα βουλευτές ως μέλη «εγκληματικής ομάδας», έκαναν λόγο για «κυβέρνηση και Βουλή υποδίκων» και προεξοφλούσαν την ύπαρξη κακουργηματικών ευθυνών πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση.

Παράλληλα, ο βουλευτής της ΝΔ υπογραμμίζει ότι η τελική κρίση ανήκει αποκλειστικά στην ελληνική Δικαιοσύνη, εκφράζοντας τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη του στη δικαστική διαδικασία.

«Πάντα όμως, τον τελευταίο λόγο έχει η ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Σενετάκης επαναλαμβάνει ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη, δηλώνοντας κατηγορηματικά: «Δεν έχω διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα».

{https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1411546787463358&set=a.340054854612562&type=3&ref=embed_post}

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Μάξιμου Σενετάκη

«Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορεί να μην βάζει στο αρχείο και τη δική μου υπόθεση. Βάζει όμως τέλος σε πολλές από τις πολιτικές “βεβαιότητες” που ορισμένοι χωρίς επάρκεια στοιχείων και τεκμηρίωσης διατύπωναν τους προηγούμενους μήνες.

Το γεγονός ότι από τις έντεκα υποθέσεις εν ενεργεία βουλευτών που διερεύνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι επτά τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ενώ για τέσσερις βουλευτές, μεταξύ των οποίων και εγώ, ασκήθηκε δίωξη πλημμεληματικού χαρακτήρα διαψεύδει όλους όσοι παρουσίαζαν συλλήβδην έντεκα βουλευτές ως μέλη μιας δήθεν εγκληματικής ομάδας, μιλούσαν για «κυβέρνηση και Βουλή υποδίκων» και προεξοφλούσαν κακουργηματικές ευθύνες.

Πάντα όμως, τον τελευταίο λόγο έχει η ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε.

Από την πρώτη στιγμή δήλωσα ότι δεν έχω διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα. Ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και ότι επιθυμία μου είναι να ελεγχθώ και να κριθώ από τις αρμόδιες Αρχές, όπως κάθε πολίτης. Για αυτό ζήτησα ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου και αναμένω το ταχύτερο δυνατό την εκδίκαση της υπόθεσης μου.

Ελέγχομαι για τηλεφωνική επικοινωνία που είχα το 2021 με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μεταβιβάσω προς εξέταση αίτημα πραγματικού παραγωγού, αμιγώς διαδικαστικού χαρακτήρα, το οποίο θεώρησα και εξακολουθώ να θεωρώ απολύτως νόμιμο και εύλογο. Ούτε υπέδειξα τεχνική λύση, ούτε αποφάσισα την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης 2.500€, (η οποία τελικώς εγκρίθηκε και καταβλήθηκε), ούτε και συμμετείχα στη διοικητική αξιολόγηση του αιτήματος.

Λειτούργησα αμιγώς ως βουλευτής που ακούει τους συμπολίτες του, ενδιαφέρεται για την επίλυση των προβλημάτων τους και τις δυσλειτουργίες της Διοίκησης - καθήκον μου που θα υπερασπίζομαι όσο με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.

?Από κει και πέρα, θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψη μου όπως πρέπει, εκεί που πρέπει, με όλα τα στοιχεία ενώπιον των δικαστικών αρχών, με την ελπίδα κάποια στιγμή να σταματήσει να χρησιμοποιείται η Δικαιοσύνη ως εργαλείο πολιτικής ανθρωποφαγίας, από αυτόκλητους δικαστές. Αν και όπως φαίνεται παραμένουν αμετανόητοι μέχρι σήμερα».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2026 - 17:44
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