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ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη
Υγεία
17:50 - 16 Ιουλ 2026

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη

Reporter.gr Newsroom
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Ανησυχία προκαλεί η ταχεία εξάπλωση της επιδημίας του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να προειδοποιεί ότι εξελίσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από οποιαδήποτε προηγούμενη επιδημία της νόσου.

Σε αυτό το φόντο, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε σήμερα (16/7) στους δημοσιογράφους ότι πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Κατά τους τελευταίους μήνες, η επιδημία εξαπλώνεται με ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με όλες τις προηγούμενες εξάρσεις της νόσου», τόνισε ο επικεφαλής του Οργανισμού.

Η επιδημία κηρύχθηκε επισήμως στα μέσα Μαΐου και, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο 796 ανθρώπων, ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν πλέον ξεπεράσει τα 2.000.

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