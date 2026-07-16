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Αμερικανικά πλήγματα σε περιοχές του νότιου Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
22:30 - 16 Ιουλ 2026

Αμερικανικά πλήγματα σε περιοχές του νότιου Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Στο στόχαστρο αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων βρέθηκαν την Πέμπτη (16/7) περιοχές του νότιου Ιράν, σε μικρή απόσταση από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, το νησί Κεσμ δέχθηκε πολλαπλά πυραυλικά πλήγματα κατά τις απογευματινές ώρες, όπως ανακοίνωσε το κυβερνείο της επαρχίας Χορμουζγκάν, με τις πληροφορίες να αναπαράγονται από τα πρακτορεία Fars και Tasnim.

Παράλληλα, η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι αεροπορική επιδρομή αποδόθηκε στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες από το συγκεκριμένο κύμα επιθέσεων.

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