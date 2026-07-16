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Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
19:49 - 16 Ιουλ 2026

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με μεικτές τάσεις την Πέμπτη, καθώς η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κράτησε τους επενδυτές σε στάση αναμονής, παρά τα πιο ενθαρρυντικά από τις εκτιμήσεις στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα λειτούργησε ως βασικός παράγοντας επιφυλακτικότητας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε οριακά κέρδη 0,16%, κλείνοντας στις 643,73 μονάδες, αν και οι τεχνολογικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων.

Στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,34% στις 24.915 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με μικρές απώλειες 0,05% στις 8.377 μονάδες. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,54% στις 10.572 μονάδες, λαμβάνοντας στήριξη από τις μετοχές του ενεργειακού κλάδου που ευνοήθηκαν από την άνοδο του πετρελαίου.

Μεικτή ήταν η εικόνα και στις αγορές της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε κατά 0,07% στις 52.373 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,15%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 19.304 μονάδες.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι συνεχιζόμενες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν διατήρησαν το αργό πετρέλαιο κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε για το ενδεχόμενο ενός «υπαρξιακού πολέμου» με τις ΗΠΑ. Το κλίμα αυτό ενίσχυσε τη διάθεση αποφυγής ρίσκου, περιορίζοντας την επίδραση των θετικών μακροοικονομικών ειδήσεων από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Παρ' όλα αυτά, οι απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές συγκρατήθηκαν χάρη στα νεότερα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία, τα οποία αναζωπύρωσαν τις προσδοκίες ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για πιο ευνοϊκές νομισματικές συνθήκες τους επόμενους μήνες.

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