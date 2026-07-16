«Ασπίδες»: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης με τον αντιναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη

Στην ηγεσία της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης EUNAVFOR ASPIDES για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν βρίσκεται πλέον ο Έλληνας αντιναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Force Commander, διαδεχόμενος τον Ιταλό αντιναύαρχο Μίλος Αργκεντόν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της επιχείρησης «Ασπίδες», η τελετή παράδοσης – παραλαβής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου, επί της ιταλικής φρεγάτας Bergamini, σηματοδοτώντας την ανάληψη της επιχειρησιακής διοίκησης από τον Έλληνα αξιωματικό.

Η ανάθεση της διοίκησης στον αντιναύαρχο Γρυπάρη αναδεικνύει τη συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αποστολές ασφάλειας και τον ενεργό ρόλο του Πολεμικού Ναυτικού στις επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην προστασία των διεθνών θαλάσσιων εμπορικών οδών.

Λίγες ημέρες πριν από την αλλαγή διοίκησης, το πλήρωμα της ελληνικής φρεγάτας «Ψαρά», η οποία συμμετέχει στην επιχείρηση, τιμήθηκε με το μετάλλιο EUNAVFOR ASPIDES, ως αναγνώριση της συμβολής του στην υλοποίηση της αποστολής.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» αποτελεί τη ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, με βασική αποστολή την προστασία των εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των ανταρτών Χούθι και τη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές αρτηρίες του κόσμου.