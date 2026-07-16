Profile: Ανασυγκρότηση του ΔΣ - Παραμένει πρόεδρος ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος

Μέσω σημερινής της ανακοίνωσης (16/7), η Profile ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την αντικατάσταση μέλους και την ανασυγκρότηση του διοικητικού της συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, του άρθρου 5 του ν.4706/2020, του άρθρου 4.1.1 του Κανονισμού της Euronext Athens, ως ισχύει σήμερα καθώς και του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ε΄ της με αριθμό 3/347/12.07.2005 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 30ης Ιουνίου 2026, σε συνέχεια της παραιτήσεως του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Σφυρή και κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (ΕπΑΑΥ) της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.4548/2018, του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλόλητας και σε απόλυτη συμμόρφωση με τον Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (σημείο 2.2.21) που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, ομόφωνα και παμψηφεί όρισε την κα. Ισαβέλλα Ζωή Στασινοπούλου ως προσωρινή αντικαταστάτρια του ως άνω παραιτηθέντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι την 4η Ιουνίου 2031.

Σημειώνεται χάριν πληρότητας ότι ο εν λόγω ορισμός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού βρίσκεται σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν.4706/2020 και μη περιέχοντος του Καταστατικού της Εταιρείας ειδικότερης πρόβλεψης περί ελαχίστου αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, τα οποία δεν είναι σε κάθε περίπτωση λιγότερα από δύο (2), καθώς το εν ισχύ Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται εν συνόλω από επτά (7) μέλη, δύο (2) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Συνεπώς κατόπιν των ανωτέρω και δη περί πλήρωσης των απαιτούμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων για την ύπαρξη του απαιτούμενου αριθμού ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, δεν τυγχάνει εφαρμοστέα η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του ν.4709/2020 για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, καθόσον, και μετά την ως άνω παραίτηση, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών εξακολουθεί να καλύπτει τον ως άνω ελάχιστο εκ του νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενο αριθμό.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 4η Ιουνίου 2031, ως ακολούθως:

1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

3) Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

4) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

5) Ισαβέλλα Ζωή Στασινοπούλου του Χαράλαμπου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

6) Eυανθία Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

7) Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)».