Ιταλία: Πάνω από 400 χρόνια φυλάκισης στους υπεύθυνους για την τραγωδία στη γέφυρα Μοράντι

Σημαντικό κεφάλαιο στη δικαστική διερεύνηση της κατάρρευσης της γέφυρας Μοράντι στη Γένοβα άνοιξε η ιταλική Δικαιοσύνη, εκδίδοντας σειρά καταδικαστικών αποφάσεων για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Η υπόθεση αφορά την κατάρρευση της γέφυρας στις 14 Αυγούστου 2018, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 43 ανθρώπων και ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των υποδομών και την εποπτεία του οδικού δικτύου.

Στο εδώλιο βρέθηκαν συνολικά 57 κατηγορούμενοι, με τις ποινές που επιβλήθηκαν να ξεπερνούν αθροιστικά τα 400 έτη κάθειρξης.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, τα ανώτερα στελέχη της Autostrade per l'Italia (ASPI) ακολούθησαν, όπως υποστηρίζεται, μια διαχρονική πολιτική περιορισμού των δαπανών συντήρησης, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας και των μερισμάτων της εταιρείας. Παράλληλα, αποδίδονται ευθύνες και στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς, σύμφωνα με την Εισαγγελία, δεν ασκήθηκε η απαιτούμενη εποπτεία στη λειτουργία και τις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου.

Μεταξύ των βασικών κατηγορουμένων βρίσκεται ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Autostrade per l'Italia, Τζιοβάνι Καστελούτσι, για τον οποίο η εισαγγελία είχε εισηγηθεί ποινή κάθειρξης 12 ετών. Ο Καστελούτσι εκτίει ήδη εξαετή ποινή φυλάκισης για την υπόθεση του δυστυχήματος στο Αβελίνο το 2013, όταν η κατάρρευση γέφυρας οδήγησε στην πτώση λεωφορείου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 40 άνθρωποι.

Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετώπισε και ο πρώην γενικός διευθυντής εποπτείας του ιταλικού Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Μάουρο Κολέτα, για τον οποίο η εισαγγελία είχε προτείνει ποινή κάθειρξης πέντε ετών.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι εισαγγελείς υπενθύμισαν ότι ο ίδιος ο σχεδιαστής της γέφυρας, ο μηχανικός Ρικάρντο Μοράντι, είχε ήδη από την κατασκευή του έργου επισημάνει την ανάγκη συνεχούς και εξειδικευμένης παρακολούθησης της κατάστασής του. Όπως υποστήριξαν, εάν οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρότυπα, θα είχε διαπιστωθεί εγκαίρως η επικινδυνότητα της γέφυρας και θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η τραγωδία.